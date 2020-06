Laptopy Lenovo będą miały fabrycznie zainstalowane Ubuntu. Nie wszystkie, ale będzie ich sporo – to świetna wiadomość dla wielu osób.

Laptopy Lenovo z Ubuntu zainstalowanym fabrycznie. Wszystkie, co do jednego… z wybranych serii

Wygląda na to, że Lenovo kocha Linuksa, a przynajmniej kochają go klienci chińskiego producenta. Wnioskujemy po tym, że ten ogłosił ostatnio, że wszystkie komputery z rodziny ThinkStation i laptopy ThinkPad P będą miały zainstalowane Ubuntu. Będzie to jedna z dostępnych opcji już od tegorocznego lata.

Firma Lenovo od lat certyfikowała swoje urządzenia jako dostosowane do różnych linuksowych dystrybucji. Teraz jednak poszła o krok do przodu i postanowiła zadbać o to, byśmy niezależnie od tego, jaki komputer ThinkStation lub laptop ThinkPad P nas interesuje, mogli kupić go z zainstalowanym fabrycznie systemem Ubuntu w najnowszej wersji LTS, czyli o wydłużonym wsparciu technicznym. Stabilnej i bezpiecznej. Mowa o każdym modelu w każdej konfiguracji.

Najnowsze Ubuntu 20.04 LTS zostało udostępnione pod koniec kwietnia i będzie wspierane co najmniej do 2025 roku. Wydanie to przyniosło ze sobą kilka dużych zmian i nowinek, dzięki którym ta linuksowa dystrybucja jeszcze lepiej sprawdza się zarówno podczas pracy, jak i w czasie wolnym.

Dlaczego zainstalowane Ubuntu na laptopie Lenovo to dobra wiadomość?

I pewnie – można samemu zainstalować Ubuntu właściwie na każdym komputerze. Ba – wielu użytkowników właśnie to robi, a nawet usuwanie zainstalowanego systemu i wgrywanie innego w jego miejsce jest pierwszym, co wiele osób robi po wyjęciu komputera z pudełka i jego uruchomieniu. Niektórzy jednak obawiają się o stabilność czy kompatybilność, dlatego…

To dobra wiadomość dla tych, którzy chcieliby korzystać z Ubuntu, ale boją się samodzielnej instalacji systemu, a także dla tych, którzy chcą mieć zainstalowany OS, ale nie chcą przepłacać za Windows 10. Jest to wreszcie dobry znak dla samej firmy Canonical, rozwijającej Ubuntu, który od początku roku dynamicznie zyskuje na popularności.

Fabrycznie zainstalowane Ubuntu oznacza dla użytkowników, że laptop na pewno będzie dobrze współpracował z tą linuksową dystrybucją. Eliminuje też konieczność pobierania kompatybilnych sterowników. Te ostatnie będą zresztą – jak obiecuje Lenovo – aktualizowane na bieżąco przez cały czas użytkowania komputera.

Źródło: OMG! Ubuntu!, Lenovo, informacja własna

