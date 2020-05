Raspberry Pi to płytka, dzięki której każdy domorosły inżynier może zrealizować swoje wymarzone projekty. Ubuntu 20.04 LTS jest zaś systemem, który mu w tym pomoże.

Ubuntu 20.04 LTS to dobry kompan dla Raspberry Pi

Wydane niedawno Ubuntu 20.04 LTS uzyskało oficjalny certyfikat, świadczący o tym, że jest to system dostosowany do Raspberry Pi. Oznacza to – ni mniej, ni więcej – że ta linuksowa dystrybucja będzie nie tylko poprawnie działać na komputerku z „Malinką” u rdzenia, lecz także wszystkie dodane funkcje będzie można na nim wykorzystać. O tym, że tak jest, zapewnia przynajmniej firma Canonical.

Taka certyfikacja to nie marketingowa papka. Oznacza z grubsza, że po pierwsze: każdy obraz Ubuntu przechodzi testy na Raspberry Pi, a po drugie: Canonical zobowiązuje się do załatania w ciągu maksymalnie 24 godzin każdej krytycznej luki wykrytej w systemie. A zatem: „Focal Fossa” – bo tak nazywa się najnowsza wersja tej linuksowej dystrybucji – ma być tak samo stabilna i bezpieczna, niezależnie od tego, czy uruchomimy na „typowym” sprzęcie czy też na „Malince”.

Ubuntu 20.04 będzie wspierane przez pięć lat

Podkreślmy tylko, że w przypadku płytek Raspberry Pi mówimy nie o desktopowej, lecz o serwerowej wersji Ubuntu 20.04 LTS. Bo choć z każdą kolejną generacją są one coraz wydajniejsze i bardziej funkcjonalne, to wciąż trochę im brakuje, by kompletnie mogły wykorzystać pełnię możliwości systemu.

Przypomnijmy, że Ubuntu 20.04 „Focal Fossa” to wersja o wydłużonym wsparciu – pięć lat aktualizacji otrzymujemy w standardzie. Co więcej, są one instalowane automatycznie – to jedna z nowych funkcji, wśród których odnajdujemy również dwuskładnikowe uwierzytelnianie SSH czy technologię WireGuard VPN z nowoczesnymi rozwiązaniami kryptograficznymi.

Jak zainstalować Ubuntu na Raspberry Pi?

Najszybciej i najprościej będzie skorzystać z oficjalnej aplikacji Raspberry Pi Imager (pobierz bezpiecznie z tej strony). W jej menu znajdziesz kilka różnych opcji (w tym formatowanie kart SD czy przywracanie EEPROM) – nas najbardziej interesuje wybór systemu (Choose OS). Wybierz tam Ubuntu 20.04 LTS dostosowane do swojej płytki, a reszta stanie się sama (program pobierze i zainstaluje system).

Źródło: Canonical, OMG! Ubuntu, informacja własna

