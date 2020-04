Ubuntu 20.04 „Focal Fossa” jest już dostępne do pobrania. Jeśli korzystacie z poprzedniej wersji, to warto zdecydować się na aktualizację, choćby dla kernela Linux 5.4, krótszych czasów bootowania i odświeżonej warstwy graficznej.

Premiera Ubuntu 20.04 LTS już za nami. Pobierz już dziś i ciesz się nowościami

Ubuntu 20.04 „Focal Fossa”, a więc nowa wersja jednej z najpopularniejszych dystrybucji linuksowych, dotarła do nas zgodnie z ustalonym harmonogramem. Ten kto ma starsze wydanie, może już dokonać aktualizacji, a kto nie ma w ogóle – może pobrać instalator i to zmienić.

Najnowsze Ubuntu to LTS, a więc wersja o wydłużonym wsparciu technicznym. Konkretnie, jeśli zdecydujecie się na „Focal Fossa”, to będziecie otrzymywać aktualizacje przez 5 najbliższych lat (czyli do 2025 roku).

Przegląd nowości w Ubuntu 20.04 „Focal Fossa”. Usprawnienia nie bez znaczenia

Ideą wydań LTS jest to, by działały stabilnie, przez co też nie zawierają one raczej eksperymentalnych funkcji. Tak jest i tym razem, co jednak nie oznacza w żadnym razie, że brak jest nowości w Ubuntu 20.04. Nic z tych rzeczy. Zerknijcie na poniższe wideo (od niezawodnego OMG! Ubuntu!) podsumowujące zmiany wprowadzone w tej nowej wersji, a niżej możecie o nich trochę poczytać.

Na potrzeby Ubuntu 20.04 oczywiście zaktualizowane zostały wszystkie sterowniki, aplikacje i inne elementy „systemowe”, na czele ze środowiskiem graficznym GNOME 3.36 oraz jądrem, którym teraz jest Linux 5.4. Efektami tego są między innymi: lepsza obsługa nowych podzespołów i integracja z Livepatch (oznaczająca aktualizacje kernela bez rebootów).

Nowe Ubuntu ma się ładować znacznie szybciej, a podczas jego uruchamiania na wyświetlaczu widoczne będzie logo producenta naszego komputera. A gdy już się załaduje, to ujrzymy odświeżony ekran logowania ze zwiększoną koncentracją na tym, co najważniejsze. Podobnie zaktualizowany został ekran blokady, którego tłem jest teraz rozmyta wersja naszej tapety i który nie wymaga już przesuwania w celu odsłonięcia pola, w którym należy wpisać hasło.

Zresztą upiększeń jest więcej – zauważymy je między innymi w ikonkach folderów, w płynniejszych animacjach oraz podczas wybierania ustawień trybu ciemnego. Kolejne nowości to przełącznik „nie przeszkadzać”, zaktualizowany panel Ustawień oraz usprawnienia dotyczące folderów z aplikacjami.

Pobierz Ubuntu 20.04 (download) lub którąś z jego wersji dodatkowych

Jeśli chcecie przekonać się sami o tym, jak działa i wygląda nowe Ubuntu, to możecie je pobrać, korzystając z linków na liście poniżej:

Przyznam, ze dla mnie nowe Ubuntu prezentuje się bardzo przekonująco i nie wykluczam, że się z nim na dobre zaprzyjaźnię. A jeśli i wy się zdecydujecie na danie mu szansy, to koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach!

