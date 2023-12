Dystopia w najczystszej postaci, czyli zapowiedź Last Sentinel na The Game Awards 2023. Tytuł zasługuje na szczególną uwagę, gdyż jest tworzony przez weteranów branży.

Nowa gra z otwartym światem. I ekstremalnie ponurym

W trakcie The Game Awards 2023 zapowiedzianio wiele interesujących tytułów. Dość wspomnieć o Exodus czy Jurassic Park: Survival. Nie sposób pominąć Last Sentinel od studia Lightspeed. To pierwszy wysokobudżetowy projekt dewelopera.

Last Sentinel powita graczy w dystopijnym Tokio. Gra szuka swojej tożsamości jako open-world, w którym nie zabraknie akcji. Trailer jest nacechowany emocjonalnie, więc spodziewać się można rozbudowanej fabuły i być może trudnych wyborów moralnych.

Niestety, poza krótkim nagraniem nie wiemy nic więcej. Data premiery oraz docelowe platormy pozostają tajemnicą. Czy warto czekać na Last Sentinel? Pewną podpowiedzią niech będzie fakt, że mamy do czynienia z weteranami branży, którzy współtworzyli takie produkcje jak The Last of Us, Uncharted, czy Jedi: Fallen Order. Warto więc śledzić doniesienia na temat tej gry.