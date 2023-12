Nowy zwiastun Senua’s Saga: Hellblade II może i nie uchyla rąbka tajemnicy co do bardziej dokładnej daty premiery, ale za to pokazuje grę w taki sposób, że jeszcze bardziej nie będziecie mogli się jej doczekać.

Czekamy na Senua’s Saga: Hellblade 2 i czekamy, a gry jak nie było tak wciąż nie ma. Nie wiem czy pamiętacie, ale pierwsze wzmianki o tym tytule pojawiły się na niemal rok przed nadejściem konsol nowej generacji. Ba, mówiło się, że Senua’s Saga: Hellblade 2 pozamiata nextgenową konkurencję. Tymczasem mija już 3 rok od premiery Xbox Series X, a my wciąż z utęsknieniem wypatrujemy daty debiutu tego niesamowicie zapowiadającego się tytułu. Czy nowy zwiastun pokazany podczas gali The Video Game Awards 2023 coś w tej materii zmienił? Nie za bardzo… ale za to możemy się pozachwycać jak ta gra wygląda.

Senua’s Saga: Hellblade 2 – murowany hit 2024 roku

Na koniec przypominamy tylko, że Senua’s Saga: Hellblade 2 ma pojawić się w bliżej nieokreślonym jeszcze momencie 2024 roku, na konsolach Xbox Series X|S oraz komputerach PC. Ponoć już w dniu premiery gra zasili też bibliotekę Xbox Game Pass.

Źródło: Video Game Awards 2023