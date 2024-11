Z jednej strony gra pozytywnie odebrana przez branżę, z drugiej strony szczątkowe zainteresowanie wersją na PC. LEGO Horizon od Sony świata nie zbawi, a niepodważalny dowód znajdziemy w odmętach platformy Steam. Frekwencja graczy pozostawia wiele do życzenia.

Uniwersum Horizon to jedna z kilku perełek w growej koronie Sony. W roku 2024 r. na rynek trafiły dwie produkcje z rudowłosą łowczynią w roli głównej: Horizon Zero Dawn Remastered, które z miejsca trafia na listę PS5 Pro Enhanced, oraz LEGO Horizon, które jeszcze tego szczęścia nie ma. Czy klockowy Horizon zalicza udaną premierę? I tak i nie.

Czy LEGO Horizon to dobra gra?

By odpowiedzieć na postawione pytanie, warto zaczerpnąć wiedzy z platformy Metacritic. Aktualnie LEGO Horizon w wersji na PS5 może pochwalić się oceną 71/100 – to średnia z ocen branżowych recenzentów. Natomiast sami gracze oceniają LEGO Horizon na 69 punktów. Rzadko kiedy zaobserwować można taką zgodność.

Na Metacritic brakuje recenzji dla LEGO Horizon w wersji pecetowej, ale na szczęście można posiłkować się danymi ze strony SteamDB. Okazuje się, że w szczytowym momencie, czyli w dniu premiery, w grze bawiło się jednocześnie 602 graczy. Helldivers 2 w dniu premiery zbliżył się do wyniku pół miliona zalogowanych jednocześnie graczy na PC. Nawet fatalny Concord uzyskał lepszy wynik na Steamie – 697 graczy.

Gry LEGO rządzą się własnymi prawami

Wydaje się, że mamy do czynienia z grą, która owszem niezaprzeczalnie posiada wiele walorów, ale mniejsze zainteresowanie można wytłumaczyć samym faktem bycia grą LEGO. Najwyraźniej nie wszyscy lubią wirtualne klocki.

A czy wy graliście w LEGO Horizon? Co sądzicie w ogóle o grach komputerowych z serii LEGO? Napiszcie w komentarzach, czy trafiają do was – lub do waszych pociech – takie produkcje.

Źródło: SteamDB