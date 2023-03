Wiosna już coraz bliżej. To oznacza, że wielu cyklistów na dobre zaczyna tegoroczny sezon rowerowy. Właśnie dlatego w sklepach Biedronka pojawią się akcesoria do roweru, ale nie zabraknie też kilku zestawów klocków LEGO.

W zeszłym tygodniu specjalną ofertę dla fanów układania LEGO przygotował sklep Lidl. Tym razem klocki pojawią się w konkurencyjnym dyskoncie – a z nimi akcesoria rowerowe. Zobacz najnowszą ofertę Biedronki, która jest aktualna już od 27 marca 2023 r.

Gadżety rowerowe w Biedronce

Akcesoria dla fanów aktywnego spędzania czasu na dworze trafią do sklepów Biedronka w czwartek 30 marca 2023 r. Jest zatem więcej czasu, aby zweryfikować, jakich akcesoriów na trwający sezon potrzebuje twój rower – elektryczny lub klasyczny. Co zatem trafi do oferty dyskontu w najbliższym czasie?

W cenie 24,99 zł wybierać można spośród pięciu elementów: zapięcie na szyfr, żelowa nakładka trekkingowa lub miejska, zestaw ergonomicznych uchwytów lub uchwyt ścienny (razem z wkrętami do montażu). Tańsza cena (14,99 zł) obejmuje kolejne pięć produktów: dzwonek, oświetlenie LED na szprychy, zestaw 2 lampek LED, uchwyt na bidon oraz bidon (poj. 550 ml).

Najdroższa grupa cenowa (59,90 zł) dotyczy z kolei zestawu lampek premium, zapięcia U-lock, zestawu naprawczego lub saszetki (na ramę, pod ramę lub pod siodełko). Za 39,99 zł będzie można także wybierać z kilku różnych uchwytów na telefon.

Zestawy LEGO w Biedronce od 27 marca

Najtańszy kosztuje 39,99 zł, natomiast najdroższe dyskont wycenił na 109 zł. Do wyboru będzie dziewięć zestawów z różnych serii. Nie zabraknie linii Duplo i Friends dla najmłodszych, ale też Technic dla tych nieco starszych. Pełna lista prezentuje się następująco: