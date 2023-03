Od 20 marca obowiązuje najnowsza oferta sieci sklepów Lidl, w której znalazł się szereg produktów z kategorii elektroniki użytkowej. Oprócz tego jest też coś dla fanów LEGO.

Najnowsza oferta rusza już 20 marca, a wybrane produkty będą dostępne w sklepach dopiero od czwartku, 23 marca. Niemiecki dyskont przygotował tym razem coś nie tylko dla osób poszukujących elektroniki użytkowej w promocyjnych cenach, ale też dla tych, którzy zechcą kreatywnie spędzić czas podczas układania klocków LEGO.

Ekspres do kawy Philips i pozostała elektronika w Lidlu

Sprzęt, na który można zwrócić uwagę przeglądając najnowszą gazetkę promocyjną Lidl to przede wszystkim automatyczny ekspres do kawy Philips (Series 800). Automat pozwala za jednym kliknięciem zaparzyć kawę dostosowaną do własnych potrzeb. Ceramiczny młynek, który można regulować w zakresie 12 grubości mielenia i wyjmowany blok zaparzający do prostego umycia pod wodą. Ekspres można kupić za 1 199 zł, a Ceneo podpowiada, że jego najniższa obecnie cena wynosi ok. 1 650 zł.

Pozostając wśród elektroniki użytkowej: w nowej gazetce Lidla znajdziemy też grill elektryczny Zelmer PR1100 HAKU o mocy 1000 W za 149 zł oraz blender ręczny Venus o tożsamej mocy w cenie 169 zł. Zainteresowani wiosennymi porządkami mogą też zwrócić uwagę na odkurzacz bezworkowy Zelmer AS4045 Gobi za 359 zł oraz żelazko Silk Pro 2600 W w cenie 129 zł. Przeceniona o 50 zł została także wyciskarka wolnoobrotowa marki własnej Lidl, która obecnie kosztuje 279 zł.

Zestawy LEGO. Szeroki wybór w sklepie

Do oferty Lidla od 23 marca trafi 15 zestawów LEGO. Ceny będą startować od 39,99 zł, natomiast najdroższe komplety wyceniono na 79,90 zł. Pełna ich lista wygląda następująco: