GeForce 256 to pierwsza karta graficzna Nvidii należąca do serii GeForce – model ten na pewno pamiętają starsi użytkownicy naszego portalu.

Karta zadebiutowała w 1999 roku, ale nie miała łatwego startu – konkurowała ona m.in. z 3Dfx Voodoo 3 3500, ATi Rage Fury MAXX, S3 Savage 2000 czy Matrox G400MAX. Na pewno jednak nie można jej odmówić miana jednej z najbardziej rewolucyjnych kart graficznych, które pojawiły się na rynku.

Bhaal_Spawn postanowił docenić udział karty GeForce 256 w historii komputerów i przygotował jej kopię… z klocków LEGO. I trzeba przyznać, że całkiem nieźle to wygląda!

The ‘world’s first GPU’, the Nvidia GeForce 256 (1999) is now available* in LEGO!



3D graphics have never been so blocky - in a good way.



(* - I may have too much time on my hands)#retrogaming #pcgaming pic.twitter.com/V4aTRpGdeL