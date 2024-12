Lenovo Legion Go S w całej okazałości. Mniej udziwnień i niższa cena

Lenovo szykuje się do wprowadzenia na rynek tańszej wersji swojej mobilnej konsoli. Oto Legion Go S.

Ubiegłoroczny Lenovo Legion Go jest konsolą mocno wyróżniającą się z tłumu. Ogromny i zaawansowany ekran oraz odpinany kontroler, który można jednocześnie zamienić w bezprzewodową mysz, stoją w opozycji do prostych konstrukcji Steam Decka czy ROG Ally. Nie jest jednak wielką tajemnicą, że Lenovo szykuje dla graczy coś bardziej konserwatywnego.

Lenovo Legion Go S - zdjęcia i specyfikacja wyciekły przed premierą

Legion Go S ma mieć mniejszą i jednolitą konstrukcję bez odpinanych kontrolerów. Jednocześnie Lenovo ma sięgnąć po nieco słabsze komponenty, co powinno pozwolić na zauważalne zbicie ceny.

Serwis VideoCardz dotarł przedpremierowo do zdjęć promocyjnych, które ukazują nową konsolę w użyciu.

Lenovo Legion Go S (fot. videocardz)

Według tego samego źródła, Lenovo Legion Go S zostanie uzbrojony w:

8-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 (283 ppi) i odświeżaniu 120 Hz;

4-rdzeniowy czip Ryzen Z2 Go bazujący na architekturze AMD Zen 3;

grafikę Radeon 800M;

16 lub 32 GB pamięci RAM LPPDR5X;

512 GB lub 1 TB pamięci NVMe na dane;

baterię 55,5 Whr;

dwa porty USB4.

Oczekuje się, że Lenovo Legion Go S zadebiutuje w dwóch wersjach: białej z systemem Windows 11 oraz szarej z platformą SteamOS. Ta druga powinna zapewnić bardziej przystępny interfejs i dłuższy czas pracy na baterii, ale kosztem ograniczonego dostępu do innych źródeł gier niż Steam.

Lenovo Legion Go S (fot. evleaks)

Lenovo Legion Go S - data premiery

Lenovo ogłosiło, że nowe sprzęty z rodziny Legion zostaną zaprezentowane na targach CES 2025 w Las Vegas. Konferencję otwierającą zaplanowano na 7 stycznia.

Razem z budżetowym Legionem Go S do oferty dołączyć ma także topowy Legion Go 2 oraz okulary z ekranami Legion Go Glasses 2.