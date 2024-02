Lenovo prezentuje sprzęt rodem z filmów science-fiction. W trakcie wydarzenia Mobile World Congress 2024 w Barcelonie ujawniono koncepcyjny laptop z przezroczystym ekranem. Trzeba przyznać, że wygląda to imponująco.

To, co w przeszłości uchodziło jedynie za artystyczną fantazję wykutą w filmach i grach sci-fi, teraz materializuje się na naszych oczach. W trakcie targów MWC 2024 nie zabrakło firmy Lenovo, która oficjalnie pochwaliła się laptopem z przezroczystym ekranem, co oznacza, że sprawdziły się branżowe plotki.

Widzisz wszystko jak na dłoni

Wyświetlacz Micro LED o przekątnej 17,3 cala gwarantuje przezroczystość na poziomie 55 proc. Wysokie nasycenie kolorów, wyjątkowy kontrast oraz jasność sięgająca 1000 nitów sprawią, że doskonale widać wszystko to, co dzieje się na samym ekranie oraz za nim. Lenovo mówi o “optymalnej widoczności” zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Takie rozwiązanie z pewnością ma swoje plusy i minusy. Jeśli użytkownikowi zależy na tym, by widzieć i kontrolować to, co dzieje się za panelem, to takie rozwiązanie będzie idealne. Z kolei dyskusyjną kwestią pozostaje możliwość skutecznego skupienia się na wykonywanych czynnościach. Czy dałbyś radę skupić się na swojej pracy korzystając z przezroczystego wyświetlacza? Pomijając już kwestię prywatności.

Artyści pokochają taki sprzet

Z pewnością graficy docenią takie rozwiązanie. Przezroczysty ekran sprawi, że tworzenie grafik lub modeli 3D na podstawie zdjęć referencyjnych będzie sprawniejsze. Co więcej, w ThinkBook Transparent Display Laptop Concept, bo tak ochrzczono sprzęt, zamiast klawiatury z fizycznymi klawiszami mamy olbrzymi ekran dotykowy, który w razie potrzeby możemy wykorzystać jako tablet do rysowania.

Podkreślamy raz jeszcze, że jest to dopiero koncepcyjna wersja sprzętu, który dumnie ochrzczono Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop. Istnieje jednak szansa, że takie urządzenie, najpewniej w zmienionej i udoskonalonej formie, trafi na rynek jeszcze w tym dziesięcioleciu; Tom Butler w wywiadzie dla The Verge zaznaczył, że Lenovo chce w ciągu najbliższych pięciu lat wypuścić na rynek gotowy produkt.

Źródło: Lenovo, zdjęcie otwarcia: Lenovo