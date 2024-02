Sprawdzamy, czy albo raczej kiedy warto dopłacić do szybszej pamięci DDR5. Na warsztat wzięliśmy obu producentów procesorów i skupiamy się na wydajności w grach. Jeżeli planujesz składać nowy zestaw albo ulepszyć obecny, to zdecydowanie jest to artykuł dla Ciebie!

ocena redakcji:









4,5/5

Niebawem miną 2 lata, od kiedy na rynek po raz pierwszy trafiły konsumenckie pamięci DDR5, co miało miejsce przy okazji premiery 12. generacji procesorów Intel Core. Od tego czasu zmieniło się bardzo wiele – nie tylko same moduły DDR5 można dostać o znacznie wyższym taktowaniu (ówczesne oferowały zawrotną prędkość z przedziału 5200-5600 MT/s), ale również procesory i płyty główne obecnie gotowe są na obsługę takich szybszych pamięci. Jako że ostatnio sami aktualizowaliśmy naszą platformę testową, w tym również o znacznie szybszy RAM, to postanowiliśmy sprawdzić, ile obecnie mogą zyskać gracze, jeżeli zdecydują się dopłacić do pamięci. Artykuł ten skupia się naturalnie tylko na DDR5, ale przypominamy, że w zeszłym roku wykonaliśmy podobne testy szybkości pamięci DDR4 (nie tylko w grach), zatem jeżeli szukacie czegoś pod starszą platformę, to tam właśnie odsyłamy.

Co i na czym testowaliśmy?

Nasi stali czytelnicy z pewnością dobrze kojarzą naszą platformę testową, ale dla formalności oczywiście ją za moment przypomnimy. Warto tutaj zaznaczyć, że znajduje się w niej procesor AMD Ryzen 9 7950X3D – nie bez powodu jedna z najszybszych jednostek dla graczy, a tym powodem jest obecność ogromnych pokładów pamięci cache trzeciego poziomu. Oznacza to, że procesor znacznie rzadziej musi odwoływać się do RAM, co oczywiście nie sprzyja testowaniu wpływu pamięci na wydajność komputera w grach. Z drugiej strony, sam procesor ma naturalnie większe znaczenie i jeżeli składamy możliwie najszybszy zestaw do gier, to właśnie w stronę takiego procesora powinniśmy się skierować… A nawet w tym przypadku, jak niebawem się przekonacie, RAM potrafi odgrywać ogromną rolę!

Aby jednak uzyskać pełniejszy obraz sytuacji, testy rozszerzyliśmy o platformę Intela – właśnie taką, którą ktoś mógł te dwa lata temu nabyć i teraz chcieć ulepszyć. To również wyśmienity przykład z uwagi na wykorzystanie podzespołów z czasów samych początków DDR5. To, co w obu platformach było jednakowe, to użyta karta graficzna – GeForce RTX 4090. Pozwala to wykluczyć limitację wydajności po stronie GPU aż do natywnej rozdzielczości 4K. Oczywiście te same były również moduły RAM – poza wspomnianymi na wstępie najnowszymi i wyjątkowo szybkimi Kingston Fury Renegade 8000 MT/s, wykorzystaliśmy również nasz wcześniejszy zestaw – Kingston Fury Beast 5200 MT/s.

Testowane konfiguracje:

Platforma AMD Intel Procesor Ryzen 9 7950X3D Core i7-12700KF Chłodzenie Arctic Liquid Freezer II 420 mm ARGB Płyta główna ASUS ROG Strix

X670E-E Wi-Fi ASUS ROG Strix

Z690-F Gaming Wi-Fi Pamięci Kingston Fury Renegade 8000 MT/s

(różne ustawienia)

Kingston Fury Beast 5200 MT/s Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition Zasilacz BeQuiet Dark Power

Pro 13 1300 W Corsair RM1000X

1000 W SSD Samsung 980 Pro 1 TB Oprogramowanie Windows 11 Pro (23H2)

NVIDIA Game Ready 551.52

Aby testy urozmaicić, emulowaliśmy również wydajność na popularnych i obecnie świetnie wycenianych modułach DDR5 6000 MT/s CL36. Ponadto na każdej z platform wykonaliśmy jeden dodatkowy test. W przypadku Intela sprawdziliśmy, jak prezentuje się wydajność, gdy „zapomnimy” aktywować profil XMP (co prezentuje poziom wydajności większości gotowych zestawów PC…). Natomiast na platformie z AMD sprawdziliśmy, jak jeszcze można wykorzystać potencjał tak szybkich modułów RAM, jak Kingston Fury Renegade 8000 MT/s, optymalizując ich pracę konkretnie pod specyfikę platformy AMD.

AMD nadal lubi synchronizację

Zanim przejdziemy do omówienia wyników testów, omówimy jeszcze zoptymalizowane ustawienia pamięci na obu platformach. W przypadku AMD nie było żadnych problemów z pracą na domyślnym taktowaniu 8000 MHz, choć oznaczało to, że płyta główna automatycznie desynchronizowała zegary kontrolera pamięci (UCLK) oraz kontrolera L3 (FCLK) względem zegarów samych pamięci (MCLK). Aby tego uniknąć trzeba niestety taktowanie RAM obniżyć – dla obecnej generacji procesorów AMD raczej trudno utrzymać w proporcji 1:1 UCLK i MCLK, jeżeli pamięci stosujemy szybsze niż 7000 MT/s, a jeszcze gorzej jest z FCLK, które zwykle poddaje się w okolicy 2000-2200 MHz. Jednak w tym ostatnim przypadku synchronizacja nie jest aż tak istotna – wystarczy, że będzie to pełna wartość, jak np. 3:1 w naszym przypadku, jako że udało się stabilnie utrzymać FCLK na poziomie 2200 MHz przy pamięciach ustawionych na 6600 MT/a (3300 MHz) w pełnej synchronizacji z kontrolerem.

Przy tak mocno obniżonym taktowaniu nasze Fury Renegade pozwoliły bardzo mocno zacisnąć opóźnienia, sprowadzając je z fabrycznego CL38-48-48-128 do CL28-37-37-28. Dodatkowa optymalizacja drugorzędnych opóźnień już tylko minimalnie wpłynęła na wyniki, ale poniżej znajdziecie pełną listę naszych parametrów. Wszystko to przy standardowym dla tych modułów napięciu 1.45 V. To właśnie na takich ustawieniach prawie zawsze uzyskiwaliśmy najlepsze wyniki, a w najgorszym przypadku niemal identyczne, co na domyślnym nastawie 8000 MT/s. Oczywiście to nie oznacza, że wystarczy zakupić pamięci 6600 MHz – obstawiamy, że nie istnieją takie, które pozwoliłyby aż tak mocno obniżyć opóźnienia.

Starsze Intel nie lubią się z wysokim taktowaniem

W przypadku Intela do dyspozycji mieliśmy w zasadzie dwie platformy. Pierwsza, której ostatecznie nie użyliśmy, korzysta z płyty głównej MSI Z690 Tomahawk i procesora Intel Core i9-12900K i w tym przypadku pamięci nie chciały się uruchomić nawet na najwolniejszym profilu XMP (Kingston Fury Renegade oferuje trzy profile – 8000 MT/s, 7600 MT/s oraz 7200 MT/s, każdy z nieco ciaśniejszymi mitingami). Ręczna konfiguracja z podbiciem napięcia do 1.48 V pozwoliła uzyskać 7000 MHz, co nas nie usatysfakcjonowało. Dlatego ostatecznie sięgnęliśmy po lepszą płytę główną z tego okresu – ASUS Z690 ROG Strix-E, sparowaną z Intel Core i7-12700KF. Tutaj udało się wykorzystać fabryczny profil XMP 7600, w którym jeszcze nieco zoptymalizowaliśmy opóźnienia do CL34-44-44-88.

Testy w grach – ile daje szybsza pamięć DDR5?

Po tym przydługawym wstępie pora w końcu przejść do omówienia wyników naszych testów. Sprawdziliśmy łącznie cztery świeże gry w trzech rozdzielczościach (ponownie, aby wykazać jak pamięć wpływa na wydajność dziś, a nie np. 10 lat temu, gdy na PC trafiło GTA V i Skyrim), przy czym dla AMD pominiemy wyniki w 4K – tam wydajność w żaden sposób nie zależała od wybranych pamięci. Warto jednak zaznaczyć, że wyniki testów w QHD można traktować jako testy w 4K z aktywowanym DLSS/FSR w trybie Quality, czyli dokładnie tak, jak powinno się grać w 4K :)

Assassin's Creed: Mirrage - AMD Ryzen 9 7950X3D

FHD, Ultra, FPS [więcej=lepiej]

DDR5 6600 MT/s CL28-37-37-28

Kingstone Fury Renegade 194

135 DDR5 8000 MT/s CL44-48-48-128

Kingstone Fury Renegade 185

118 DDR5 6000 MT/s CL36-36-36-40

Kingstone Fury Renegade 183

112 DDR5 5200 MT/s CL40-40-40-48

Kingstone Fury Beast 176

105 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Assassin's Creed: Mirrage - Intel Core i7-12700KF

FHD, Ultra, FPS [więcej=lepiej]

DDR5 7600 MT/s CL34-44-44-88

Kingstone Fury Renegade 154

111 DDR5 6000 MT/s CL36-36-36-40

Kingstone Fury Renegade 140

101 DDR5 5200 MT/s CL40-40-40-48

Kingstone Fury Beast 133

95 DDR5 4800 MT/s (XMP-OFF)

Kingstone Fury Renegade 122

88 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Najnowsza odsłona z serii Assassin’s Creed (Mirage) okazała się być dosyć wdzięcznym przykładem, jako że ogólnie ma dosyć niskie wymagania i w efekcie nasz RTX 4090 często się nudził. Jak widać, nudził się tym bardziej, im wolniejsze pamięci były w zestawie. W przypadku Intela na rozdzielczości FHD przejście kiedyś popularnych 5200 MT/a na profil 7600 MT/s oznaczało dodatkowe 16% FPS, a względem braku aktywacji profili XMP ponad 25%! U AMD, nawet pomimo 3D V-Cache, różnica też była niemała – 10% to często tyle, co uzyskamy dopłacając do procesora z wyższego segmentu.

Assassin's Creed: Mirrage - AMD Ryzen 9 7950X3D

QHD, Ultra, FPS [więcej=lepiej]

DDR5 8000 MT/s CL44-48-48-128

Kingstone Fury Renegade 169

122 DDR5 6600 MT/s CL28-37-37-28

Kingstone Fury Renegade 169

121 DDR5 6000 MT/s CL36-36-36-40

Kingstone Fury Renegade 167

121 DDR5 5200 MT/s CL40-40-40-48

Kingstone Fury Beast 166

108 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Assassin's Creed: Mirrage - Intel Core i7-12700KF

QHD, Ultra, FPS [więcej=lepiej]

DDR5 7600 MT/s CL34-44-44-88

Kingstone Fury Renegade 151

109 DDR5 6000 MT/s CL36-36-36-40

Kingstone Fury Renegade 143

103 DDR5 5200 MT/s CL40-40-40-48

Kingstone Fury Beast 136

97 DDR5 4800 MT/s (XMP-OFF)

Kingstone Fury Renegade 117

84 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Assassin's Creed: Mirrage - Intel Core i7-12700KF

UHD, Ultra, FPS [więcej=lepiej]

DDR5 7600 MT/s CL34-44-44-88

Kingstone Fury Renegade 123

97 DDR5 6000 MT/s CL36-36-36-40

Kingstone Fury Renegade 123

93 DDR5 5200 MT/s CL40-40-40-48

Kingstone Fury Beast 121

92 DDR5 4800 MT/s (XMP-OFF)

Kingstone Fury Renegade 113

82 Legenda średni FPS

1% Low FPS

W przypadku QHD u Intela przewaga spadła do 12% (choć względem braku aktywacji profilu wzrosła do 30%...), a u AMD zyskaliśmy już tylko 2% (i to niezależnie od tego, czy używaliśmy fabrycznego profilu 8000 MT/s, czy zoptymalizowanego ustawienia 6600 MT/s). Przejście na natywne 4K nawet u Intela sprowadza wyniki do poziomu błędu pomiaru. Wyjątkiem są oczywiście testy bez aktywacji XMP – tutaj nadal możemy zyskać blisko 10%...

Cyberpunk 2077 v.2.11 - AMD Ryzen 9 7950X3D

FHD, Ultra RT, FPS [więcej=lepiej]

DDR5 6600 MT/s CL28-37-37-28

Kingstone Fury Renegade 121

104 DDR5 8000 MT/s CL44-48-48-128

Kingstone Fury Renegade 114

89 DDR5 6000 MT/s CL36-36-36-40

Kingstone Fury Renegade 114

89 DDR5 5200 MT/s CL40-40-40-48

Kingstone Fury Beast 113

86 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Cyberpunk 2077 v.2.11 - Intel Core i7-12700KF

FHD, Ultra RT, FPS [więcej=lepiej]

DDR5 7600 MT/s CL34-44-44-88

Kingstone Fury Renegade 112

99 DDR5 6000 MT/s CL36-36-36-40

Kingstone Fury Renegade 111

97 DDR5 5200 MT/s CL40-40-40-48

Kingstone Fury Beast 106

92 DDR5 4800 MT/s (XMP-OFF)

Kingstone Fury Renegade 96

84 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Gra, której oczywiście nie mogło zabraknąć, to Cyberpunk 2077 – tutaj nawet na najwyższych ustawieniach RTX 4090 pracował na pół gwizdka w rozdzielczości FHD, ale to nie pamięci okazały się być głównym limitem. U Intela zyskaliśmy 5% względem profilu 5200 MT/s, przy czym nadal dało się odnotować różnicę względem pamięci 6000 MT/s a 76000 MT/s. W przypadku AMD wyniki nas nieco zaskoczyły – dopiero obniżenie opóźnień przełożyło się na zmianę wydajności i to nawet całkiem sporą, ponieważ również mowa o ponad 5%.

Cyberpunk 2077 v.2.11 - AMD Ryzen 9 7950X3D

QHD, Ultra RT, FPS [więcej=lepiej]

DDR5 6600 MT/s CL28-37-37-28

Kingstone Fury Renegade 81

71 DDR5 8000 MT/s CL44-48-48-128

Kingstone Fury Renegade 78

70 DDR5 6000 MT/s CL36-36-36-40

Kingstone Fury Renegade 78

70 DDR5 5200 MT/s CL40-40-40-48

Kingstone Fury Beast 78

66 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Cyberpunk 2077 v.2.11 - Intel Core i7-12700KF

QHD, Ultra RT, FPS [więcej=lepiej]

DDR5 7600 MT/s CL34-44-44-88

Kingstone Fury Renegade 77

69 DDR5 6000 MT/s CL36-36-36-40

Kingstone Fury Renegade 77

69 DDR5 5200 MT/s CL40-40-40-48

Kingstone Fury Beast 76

67 DDR5 4800 MT/s (XMP-OFF)

Kingstone Fury Renegade 76

62 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Cyberpunk 2077 v.2.11 - Intel Core i7-12700KF

UHD, Ultra RT, FPS [więcej=lepiej]

DDR5 7600 MT/s CL34-44-44-88

Kingstone Fury Renegade 38

16 DDR5 6000 MT/s CL36-36-36-40

Kingstone Fury Renegade 38

16 DDR5 5200 MT/s CL40-40-40-48

Kingstone Fury Beast 38

15 DDR5 4800 MT/s (XMP-OFF)

Kingstone Fury Renegade 37

13 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Podnoszenie rozdzielczości zredukowało wpływ pamięci na wydajność w przypadku platformy Intela, ale u AMD nadal tak samo dużo zyskaliśmy z uwagi na niższe opóźnienia pamięci. Testy w natywnym 4K oczywiście były już całkowicie ograniczone przez kartę graficzną i wszystkie wyniki należy traktować jako „w granicy błędu pomiarowego”. Jak widać, to również nie jest rozdzielczość, w której można grać bez wspierania się DLSS…

Avatar: Frontiers of Pandora - AMD Ryzen 9 7950X3D

FHD, Unobtanium, FPS [więcej=lepiej]

DDR5 8000 MT/s CL44-48-48-128

Kingstone Fury Renegade 79

66 DDR5 6600 MT/s CL28-37-37-28

Kingstone Fury Renegade 79

66 DDR5 6000 MT/s CL36-36-36-40

Kingstone Fury Renegade 78

65 DDR5 5200 MT/s CL40-40-40-48

Kingstone Fury Beast 76

64 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Intel Core i7-12700KF

FHD, Unobtanium, FPS [więcej=lepiej]

DDR5 7600 MT/s CL34-44-44-88

Kingstone Fury Renegade 78

65 DDR5 6000 MT/s CL36-36-36-40

Kingstone Fury Renegade 76

65 DDR5 5200 MT/s CL40-40-40-48

Kingstone Fury Beast 74

64 DDR5 4800 MT/s (XMP-OFF)

Kingstone Fury Renegade 70

60 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - AMD Ryzen 9 7950X3D

QHD, Unobtanium, FPS [więcej=lepiej]

DDR5 8000 MT/s CL44-48-48-128

Kingstone Fury Renegade 56

49 DDR5 6600 MT/s CL28-37-37-28

Kingstone Fury Renegade 56

49 DDR5 6000 MT/s CL36-36-36-40

Kingstone Fury Renegade 55

49 DDR5 5200 MT/s CL40-40-40-48

Kingstone Fury Beast 53

47 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Intel Core i7-12700KF

QHD, Unobtanium, FPS [więcej=lepiej]

DDR5 7600 MT/s CL34-44-44-88

Kingstone Fury Renegade 55

48 DDR5 6000 MT/s CL36-36-36-40

Kingstone Fury Renegade 54

47 DDR5 5200 MT/s CL40-40-40-48

Kingstone Fury Beast 54

46 DDR5 4800 MT/s (XMP-OFF)

Kingstone Fury Renegade 52

46 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Intel Core i7-12700KF

UHD, Unobtanium, FPS [więcej=lepiej]

DDR5 7600 MT/s CL34-44-44-88

Kingstone Fury Renegade 30

26 DDR5 6000 MT/s CL36-36-36-40

Kingstone Fury Renegade 30

26 DDR5 5200 MT/s CL40-40-40-48

Kingstone Fury Beast 30

26 DDR5 4800 MT/s (XMP-OFF)

Kingstone Fury Renegade 30

25 Legenda średni FPS

1% Low FPS

W przypadku najnowszej gry w naszym zestawieniu, tj. Avatar: Frontiers of Pandora, procesor AMD nie wykazał żadnej zależności od wybranych pamięci, niezależnie od rozdzielczości (nawet pomimo tego, że RTX 4090 nie był w pełni obciążony w FHD). Co ciekawe, znacznie słabszy procesor Intela okazał się być w minimalnym stopniu, ale jednak, zależny od wydajności podsystemu pamięci. Przynajmniej w FHD i już bardzo minimalnie w QHD. W 4K można nawet wyłączyć XMP bez wpływu na wynik testu.

Counter-Strike 2 - AMD Ryzen 9 7950X3D

FHD, Najniższe, FPS [więcej=lepiej]

DDR5 6600 MT/s CL28-37-37-28

Kingstone Fury Renegade 625

270 DDR5 6000 MT/s CL36-36-36-40

Kingstone Fury Renegade 607

260 DDR5 8000 MT/s CL44-48-48-128

Kingstone Fury Renegade 582

254 DDR5 5200 MT/s CL40-40-40-48

Kingstone Fury Beast 500

201 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Counter-Strike 2 - Intel Core i7-12700KF

FHD, Najniższe, FPS [więcej=lepiej]

DDR5 7600 MT/s CL34-44-44-88

Kingstone Fury Renegade 460

203 DDR5 6000 MT/s CL36-36-36-40

Kingstone Fury Renegade 392

183 DDR5 5200 MT/s CL40-40-40-48

Kingstone Fury Beast 357

161 DDR5 4800 MT/s (XMP-OFF)

Kingstone Fury Renegade 317

158 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Ostatnia gra, którą testowaliśmy, to przejście do świata e-sportowego. Tutaj również sprawdziliśmy dwa skrajne tryby, jako że w FHD dodatkowo obniżyliśmy do minimum detale (ale bez używania FSR). To ustawienia, w jakich często grają e-sportowi gracze i tutaj każdy dodatkowy FPS ma znaczenie. Jak widać, tych FPS można zyskać bardzo dużo! U Intela po przejściu z domyślnego dla DDR5 4800 MT/s na zoptymalizowane 7600 MT/s płynność wzrosła o 45%! Każdy dodatkowy megaherc taktowania przekłada się tutaj na wzrost wydajności. U AMD wzrost z 5200 MT/s na zoptymalizowane 6600 MT/s dał nam aż 25% więcej FPS. Tu jednak widać, że AMD preferuje w tej grze niższe opóźnienia, a nie wyższe taktowanie – profil 8000 MT/s (CL44) przegrywa z 6000 MT/s (CL36).

Counter-Strike 2 - AMD Ryzen 9 7950X3D

QHD, Najwyższe, FPS [więcej=lepiej]

DDR5 8000 MT/s CL44-48-48-128

Kingstone Fury Renegade 539

250 DDR5 6600 MT/s CL28-37-37-28

Kingstone Fury Renegade 525

245 DDR5 6000 MT/s CL36-36-36-40

Kingstone Fury Renegade 522

243 DDR5 5200 MT/s CL40-40-40-48

Kingstone Fury Beast 452

190 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Counter-Strike 2 - Intel Core i7-12700KF

QHD, Najwyższe, FPS [więcej=lepiej]

DDR5 7600 MT/s CL34-44-44-88

Kingstone Fury Renegade 410

192 DDR5 6000 MT/s CL36-36-36-40

Kingstone Fury Renegade 383

178 DDR5 5200 MT/s CL40-40-40-48

Kingstone Fury Beast 331

164 DDR5 4800 MT/s (XMP-OFF)

Kingstone Fury Renegade 312

158 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Z drugiej strony preferencji graczy jest używanie najwyższych ustawień i rozdzielczości QHD (i jeśli mamy być szczerzy, to na takich ustawieniach grało się znacznie łatwiej, ale to może dlatego, że „ograniczało” nas odświeżanie 240 Hz…), co w przypadku CS2 nie wpływa aż tak mocno na wydajność. Zmniejszył się również wpływ pamięci, choć nadal brak aktywowania XMP to strzał w kolano, podobnie jak używanie tanich kości 5200 MT/s to strzał w stopę. U Intela zyskaliśmy 24% względem tego mniej pesymistycznego przypadku, podczas gdy na platformie AMD wydajność wzrosła o również imponujące 20%, choć w tym przypadku trzeba zaznaczyć, że ustawienia 6000 MT/s CL36 oraz 8000 MT/s CL44 nie były aż tak daleko w tyle.

Czy poza grami szybsze pamięci coś dają?

W praktyce wyższe taktowanie pamięci ma ogromny wpływ głównie na operacje kompresji i dekompresji danych, ale większość graczy nie spędza całych dni na rozpakowywaniu archiwów, zatem te testy postanowiliśmy pominąć. Bywa jednak, że gracze mogą zajmować się za dnia pracą, która w pełni obciąża procesor. Sprawdziliśmy zatem, czy szybsza pamięć ma wpływ na wyniki testu Cinebench R24 (test wielordzeniowy).

Cinebench R24 - średnia z 10 przebiegów

CPU wielordzeniowo, [punkty], więcej=lepiej

DDR5 6600 MT/s CL28-37-37-28

AMD Ryzen 9 7950X3D 2160 DDR5 8000 MT/s CL44-48-48-128

AMD Ryzen 9 7950X3D 2096 DDR5 6000 MT/s CL36-36-36-40

AMD Ryzen 9 7950X3D 2076 DDR5 5200 MT/s CL40-40-40-48

AMD Ryzen 9 7950X3D 1954 DDR5 7600 MT/s CL34-44-44-88

Intel Core i7-12700KF 1257 DDR5 6000 MT/s CL36-36-36-40

Intel Core i7-12700KF 1242 DDR5 5200 MT/s CL40-40-40-48

Intel Core i7-12700KF 1231 DDR5 4800 MT/s (XMP-OFF)

Intel Core i7-12700KF 1172

Wzrost wydajności w tym przypadku okazał się wyższy na procesorze AMD – prawie 10% to znacznie więcej, niż byśmy się spodziewali. U Intela nawet bez aktywnego XMP wyniki nie były drastycznie niższe, zatem tutaj potwierdza się stare motto – do pracy pamięć wybierz pojemną, a nie szybką. Pamiętajmy też, że używaliśmy tylko dwóch banków DIMM na płycie głównej, a w przypadku gdyby wykorzystać wszystkie cztery (aby uzyskać 128 GB RAM), to w praktyce można zapomnieć o taktowaniu wyższym niż 6000 MHz.

To w końcu dopłacać do szybszych pamięci DDR5, czy nie?

Wnioski z naszych testów można podzielić w zależności od tego, kto pyta. Gdy budujemy możliwie najszybszy procesor do gier e-sportowych, szybkie pamięci są co najmniej tak samo istotne, co szybki procesor (i dopiero w trzeciej kolejności znaczenie będzie miała karta graficzna). W tym przypadku zakup takich modułów, jak testowane przez nas Kingston Fury Renegade 8000 MT/s, będzie strzałem w dziesiątkę, nawet jeżeli posiadamy procesor AMD Ryzen 7 7800 X3D.

Jeżeli jednak jesteśmy nastawieni raczej na granie w najnowsze tytuły w pełnej okazałości, zatem przy wysokich ustawieniach detali i w wysokiej rozdzielczości (w tym 4K z DLSS/FSR), to pamięci mają już znacznie mniejsze znaczenie, choć nie na tyle, aby je ignorować. Wyniki uzyskane na procesorze Intel można zapewne przenieść również na procesory Ryzen pozbawione dodatkowego 3D V-Cache i w obu przypadkach optymalnym wyborem pozostaje zestaw DDR5 6000MHz z opóźnieniem z przedziału CL32-CL36. Skorzystanie z jeszcze szybszego RAMu tutaj również podniesie wydajność, ale kosztem niewspółmiernym do uzyskanego efektu.

Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, której w tym teście nie poruszyliśmy - wpływ szybkości DDR5 na wydajnośc w grach, w sytuacji, w której używamy procesora ze zintegrowaną karta graficzną. Teraz po premierze procesora AMD Ryzen 5 8600G będzie to miało nawet większe znaczenie. Tu jednak można bezpiecznie przyjąć, że im wyższe taktowanie, tym lepiej - niezależnie od tego, jakiej gry używamy. Wynika to z faktu, iż procesor graficzny w procesorze musi pracować na pamięci RAM i tutaj przepustowość jest kluczowa.

Opinia o Kingston Fury Renegade 8000MT/s [32 GB] Plusy Ekstremalnie wysokie taktowanie przy rozsądnie niskich opóźnieniach,

trzy profile XMP (7200, 7600 oraz 8000 MHz),

solidny radiator,

potencjał do pracy przy bardzo niskich opóźnieniach (po obniżeniu taktowania),

atrakcyjna cena jak za tak szybkie kości,

dostępny też w wariancie z RGB. Minusy Tak szybkie moduły wymagają topowego CPU i płyty głównej, aby wykorzystać w pełni ich potencjał.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.