Lenovo ThinkPad X1 Carbon 11. generacji: ekstremalny test w śniegu

Bardzo podoba mi się Lenovo Thinkad X1 Carbon 11. generacji, ale mimo to poza sprawdzeniem wydajności, ergonomii czy jakości ekranu spróbowałem zrobić mu krzywdę. Zobacz, jak to wyszło.

Płatna współpraca z firmą Lenovo

Gdybym miał wybrać jedno słowo, które najlepiej opisywałoby ThinkPada, byłoby to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo i zaufanie. To dwa słowa. Bezpieczeństwo, zaufanie i wydajność… Może przestanę, zanim wyjdzie z tego skecz o hiszpańskiej inkwizycji z Monty Pythona. Ale serio, poszukiwanie maksymalnego bezpieczeństwa to coś, co widać niemal w każdym elemencie tego komputera.

Zacznijmy od samej jego konstrukcji, której odporność na przypadki życia codziennego jest legendarna. Testy Podczas Tech Winter Challenge w Bieszczadach nie są może tak ekstremalne, jak to, co spotyka komputery w codziennym, korporacyjnym życiu, ale moje zabawy - stawanie na laptopie, używanie go jako łopaty do śniegu i podkładki do siadania, wreszcie granie nim we freesbee - mogą dać wam pewne pojęcie o tym, co może znieść ThinkPad X1 Carbon 11. generacji. Lenovo testuje ThinkPady według wyśrubowanych, wojskowych norm MIL-STD-810H, no i to widać: noszenie za ekran, zalewanie wodą, a nawet kawą, uderzenia i wstrząsy - to wszystko jest "do przeżycia".

To, co mnie zawsze fascynowało, to to, jak udało się uzyskać taką odporność przy tak smukłej i lekkiej obudowie: to komputer, który ma ekran o przekątnej 14", a waży w bazowej konfiguracji zaledwie ciut ponad kilogram, dokładniej 1120 gramów.

A skoro już wspomniałem o ekranie, to jemu też należy się parę ciepłych słów. Lenovo użyło tu matrycy OLED, więc kolory i kontrasty robią potężne wrażenie, podobnie jak rozdzielczość 2,8K. Jasność 400 nitów przy matowym wykończeniu pozwala swobodnie pracować na dworze, ale dla mnie osobiście najfajniejsze jest, że ThinkPad X1 Carbon 11. generacji ma ekran o proporcjach 16:10. W porównaniu z 16:9 to dodatkowa powierzchnia, która się bardzo, bardzo przydaje. Jeśli jednak zamiast superwysokiej rozdzielczości wolisz obsługę dotyku, albo wyświetlacz z filtrem prywatyzującym, to też jest taka opcja.

Jeśli dla kogoś taki ekran to za mało, to zawsze – nawet w podróży! – może skorzystać z dodatkowego monitora przenośnego. Lenovo ThinkVision M15 jest lekki, wygodny i oferuje duże możliwości. A w domu? W domu najlepiej podpiąć stację dokującą ThinkPad Universal USB-C Dock dzięki której twój ThinkPad może zastąpić "piec", jak pececiarze czule nazywają wielkie pudła komputerów stacjonarnych…

Bezpieczeństwo niejedno ma imię, a wydajność przydaje się zawsze

Na początku mówiłem o bezpieczeństwie – wróćmy do niego na moment. Bo bezpieczeństwo ma też inny wymiar - bezpieczeństwo danych. Pod tym względem ThinkPady zawsze były wzorcowe i X1 Carbon 11. generacji nie wyłamuje się rodzinnej tradycji, tylko dzielnie ją kontynuuje. Oczywiście jest czytnik odcisków palców wbudowany w przycisk zasilania, jest też kamera na podczerwień, dzięki której odblokowywanie komputera za pomocą skanowania twarzy jest rzeczywiście bezpieczne, ale w odróżnieniu od komputerów konsumenckich, tu wszystkie dane autoryzacyjne są przechowywane w szyfrowanym chipie dTPM, czyli Discret Trusted Platform Module, a całość tworzy kompleksowy pakiet zabezpieczeń ThinkShield.

Drobnym, ale bardzo, bardzo ważnym elementem zabezpieczenia prywatności jest przysłona kamery ThinkShutter, którą zamyka się niewielkim suwakiem przy obiektywie. Czasem stare, dobre rozwiązania mechaniczne są najlepsze. A jeśli chcesz, żeby było cię widać i słychać, to i pod tym względem Lenovo o ciebie zadba.Na górze ekranu znajduje się zestaw kamer i mikrofonów, który Lenovo nazywa Communication Bar, a który zawiera kamerę Full HD oraz kamerę na podczerwień z funkcją Computer Vision, a mikrofony zbierają dźwięk z 360 stopni.

Bezpieczeństwo ogromnie zwiększa użycie modułu dTPM

Pora na parę słów o wydajności, o której wspominałem na początku. W konfiguracji, którą testowałem ThinkPad jest wyposażony w procesor Core i7 13 generacji w wersji 1355U, a więc zoptymalizowanej do niskiego zużycia energii, a także 32 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 1 TB. To doskonały biurowy wojownik, który błyszczy w multitaskingu i świetnie radzi sobie ze wszystkim, co na niego zrzucisz. Zresztą nie tylko w przenośni, jak możecie zobaczyć na dołączonym wideo...

Twardy i przyjazny dla środowiska

Niestety nie ma rzeczy niezniszczalnych, a przypadki chodzą po ludziach i po komputerach. Dlatego Lenovo oferuje w standardzie z ThinkPadem X1 Carbon 11. generacji usługę Premier Support. Jest to profesjonalne, trzyletnie wsparcie techniczne działające 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, dostępne za pośrednictwem jednego, niezmiennego numeru telefonu, bez konieczności przebijania się przez infolinię… Już dla samej tej cechy bym go brał.

Skoro już testuję ten komputer w zimowych, bieszczadzkich warunkach, to warto powiedzieć, że Lenovo dokłada starań, żeby śnieg nie stał się jedną z tych opowieści, które zaczynają się od "za moich czasów…". Firma obliczyła, z jaką emisją dwutlenku węgla wiąże się produkcja, wysyłka i użytkowanie (przyjęto średnią 5 lat) takiego ThinkPad X1 Carbon 11 gen i przy zakupie oferuje offset tej emisji w standardzie bez żadnej dodatkowej opłaty. Biorąc pod uwagę, że sprzęty serii Think to konie robocze znacznej części dużych korporacji i kupuje się je setkami, to może mieć naprawdę znaczący wpływ na środowisko. I bardzo dobrze.

Pewne rzeczy pozostają niezmienne: klawiatura ThinkPada nadal jest najlepsza na świecie

Na koniec jeszcze jedna ważna rzecz. Żadna moja recenzja ThinkPada nie może się obejść bez sprawdzenia, czy klawiatura tych notebooków nadal jest najlepsza na świecie. Sprawdzałem bardzo intensywnie i mogę wam powiedzieć, że tak, nadal jest. Najwyraźniej, pewne rzeczy pozostają niezmienne!

