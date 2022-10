Jeśli ktoś chce wydać półtora miliona złotych na telewizor, to znajdzie coś dla siebie w ofercie LG: 136-calowy MAGNIT 4K to luksusowy model dla najbardziej wymagających.

LG pokazało telewizor za 1,5 mln złotych

Większość z nas celuje w telewizory za kilka tysięcy złotych i to raczej z pierwszej połowy tej grupy cenowej. Ci bardziej wymagający kupują urządzenia za 10 albo i kilkanaście tysięcy, są jednak w zdecydowanej mniejszości. Nawet te ceny wydają się jednak niskie przy takim absurdzie, jakim jest LG MAGNIT 4K. Jego cena wynosi 299 999 dolarów, co przy prostym przeliczeniu daje 1,5 miliona złotych.

Co on, jest ze złota? Nie – cena wynika przede wszystkim z faktu, że wykorzystuje panele Micro LED. Ta technologia zapewnia imponujące efekty wizualne, ale też niestety sporo kosztuje, co zresztą widać i w tym przypadku. Wspomniane panele tworzą razem ekran o przekątnej 136 cali, więc nie tylko zbyt wysoka cena, ale i brak wystarczającej przestrzeni stanowią dla wielu barierę nie do przeskoczenia.

Co oferuje luksusowy telewizor LG MAGNIT 4K?

No ale dobrze, ustaliliśmy już chyba, że LG MAGNIT 4K nie jest telewizorem dla Kowalskiego, tylko raczej dla Gatesa. Dlaczego miałby wydać półtora bańki (ok, w jego przypadku – 300 tysięcy) właśnie na ten telewizor? LG obiecuje najlepsze kolory, pierwszorzędną wyrazistość i niemal nieskończony kontrast – to właśnie zapewniać ma technologia Micro LED w połączeniu z procesorem Alpha 9 AI.

Panele Micro LED oferują jakość na poziomie OLED-ów, eliminując przy okazji problemy z trwałością i żywotnością, a do tego umożliwiając uzyskanie zdecydowanie wyższej jasności. Przykładowo MAGNIT będzie mógł pochwalić się szczytową jasnością sięgającą 2000 nitów, co naprawdę będzie nie bez znaczenia szczególnie w przypadku treści HDR. A tak zupełnie przyziemnie telewizor ma też 4 gniazda HDMI i sprawdzony system Smart TV: webOS.

„Kosmiczny obraz i ekskluzywność”

„Współcześni właściciele domów oczekują coraz wyższego poziomu zaawansowania technologicznego, a 136-calowy LG MAGNIT 4K zapewnia kosmiczny obraz i ekskluzywność nie do powielenia w sklepach detalicznych” – tłumaczył Michael Kosla z LG Electronics USA. Przekonał?

Źródło: FlatpanelsHD, New Atlas