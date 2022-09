Prestiżowa seria telewizorów Samsung Excellence Line już drugi rok z rzędu podbija rynek telewizorów z najwyższej półki. Zestaw funkcji, w jakie Samsung ten model doposaża, jest niezwykle bogaty – ale czy warto do nich dopłacać? Sprawdziliśmy to!

Dopiero co mieliśmy okazję przetestować 65-calowy telewizor Samsung Excellence Line Neo QLED 8K QN900B - najmniejszy z dostępnych przedstawicieli tej serii. Zrobił na nas ogromne wrażenie, nawet pomimo posiadania w pamięci jeszcze wcześniej testowanego Samsung OLED S95B oraz najwyższego w tym roku modelu Neo QLED 4K – Samsung QN95B. Postanowiliśmy skorzystać z okazji, jaką było posiadanie na stole testowym tego flagowego modelu i przyjrzeć się bliżej technologiom, które sprawiają, że seria Excellence Line ma być tak wyjątkowa.

Samsung Excellence Line to 4x więcej pikseli, czyli rozdzielczość 8K

Zacznijmy od tego, co jest najbardziej oczywiste i podane na tacy w samej już nazwie telewizora – natywna rozdzielczość matrycy 8K. Daje to ponad 33 miliony pikseli, dokładnie 4x więcej niż w telewizorach 4K. Czy ma to znaczenie? Zasadniczo dla telewizora o przekątnej 65” można by polemizować, ale przypominamy, że w zeszłym roku mogliśmy testować Samsung Excellence Line 8K Neo QLED QN900A w rozmiarze 75”, w którym przewaga dodatkowych pikseli była jasna jak dzień. Obraz nawet oglądany „z kanapy” jest znacznie ostrzejszy i przez to również bardziej immersyjny – zbliżony do rzeczywistości (pamiętajmy, że nasze oczy mają nieskończoną „rozdzielczość”).

Na samej rozdzielczości natywnej jednak przewaga Excellence Line się nie kończy. To, co zrobiło na nas większe wrażenie, to z pewnością skalowanie obrazu, który natywnie nie jest nawet w 4K – czy to z anteny cyfrowej telewizji naziemnej, czy też z niższej jakości streamingu VoD (zadziwiające, jak wiele filmów i seriali na popularnych platformach nadal nie jest dostępnych w 4K). Tu „zwykłe” telewizory mogą co najwyżej skalować obraz do 4K – co całkiem dobrze wychodzi np. w modelach Samsung Neo QLED 4K. Natomiast seria Excellence Line oferuje jeszcze więcej i ma do dyspozycji zacznie większe pole do popisu, oferując tu jeszcze lepszy obraz, który po przeskalowaniu faktycznie jest trudny do rozróżnienia z natywnym materiałem 4K.

Samsung Excellence Line to jeszcze bardziej minimalistyczny design

Mniej oczywistą sprawą jest kwestia designu – ten na pierwszy rzut oka nie różni się znacząco od tegorocznych modeli 4K, ale to właśnie te detale robią ogromną różnicę. Hasło „bezramkowy” jest ostatnio bardzo popularne, jednak obecnie już zdążyliśmy się przyzwyczaić, że oznacza to tylko tyle, że ramki ukryto pod powłoką telewizora i gdy ten używamy, stanowczo widać ramkę wokół obrazu. Tymczasem seria Excellence Line oferuje niemalże doskonałą bezramkowość – nie tylko fizyczne obramowanie ma jedynie 1 mm grubości, ale również aktywna powierzchnia ekranu jest rozciągnięta aż do samej krawędzi!

Łącząc to z również mniejszą „głębokością” serii Excellence Line, otrzymujemy zjawiskowo smukły telewizor, od którego wręcz bije futuryzm. Kolejnym krokiem do bezramkowości są już tylko panele, jakie stosuje się w telewizorach micro LED, z których to dosłownie jest zbudowany taki telewizor (z praktycznie niewidocznymi łączeniami). Jeżeli stawiamy na design, to telewizory Samsung Excellence Line stanowczo powinny znaleźć się na liście potencjalnych zakupów.

Samsung Excellence Line oferuje bardziej zaawansowaną kalibrację obrazu

Sama funkcja kalibrowania obrazu (jego kolorów) z pomocą aparatu w telefonie jest tegoroczną nowością i trafiła nie tylko do serii Excellence Line. Jednak to właśnie we flagowych telewizorach Samsung dostępna jest opcja przeprowadzenia zaawansowanej kalibracji. Możemy tu wskazać znacznie więcej docelowych parametrów (jak choćby szczytowa jasność SDR), ale również niezależnie skalibrować obraz HDR.

O ile w przypadku testowanego wcześniej Samsung OLED S95B podstawowa opcja kalibracji nie zrobiła na nas ogromnego wrażenia, tak w modelu Excellence Line Neo QLED 8K już zdecydowanie dało się odczuć jej działanie (choć głównie na aparaturze pomiarowej, gdyż telewizory te fabrycznie są niesamowicie precyzyjnie kalibrowane, co zresztą potwierdza certyfikat ugrupowania Pantone – kojarzonego głównie z profesjonalną obróbką grafiki). Co w tym jednak jest najważniejsze, to łatwość przeprowadzenia tego procesu. Rola użytkownika sprowadza się do postawienia telefonu kilka centymetrów od ekranu i uruchomienia procesu w samym telefonie. Po około 10 minutach wszystko będzie gotowe, a my otrzymamy szczegółowy raport z przeprowadzonej kalibracji – brawo Samsung!

Wojciech Spychała Czym jest certyfikat Pantone? PANTONE LLC – amerykańskie przedsiębiorstwo, które w 1963 r. wprowadziło PANTONE MATCHING SYSTEM®, narzędzie pozwalające na wierny wybór i spójną reprodukcję kolorów. Certyfikat „Zweryfikowane przez PANTONE” gwarantuje, że produkt może wiernie symulować pełną gamę kolorów PANTONE, co zostało udowodnione przez zespół PANTONE Advanced Color Technology (ACT).

Samsung Excellence Line to znacznie lepszy dźwięk

Pogodzenie tak szczupłej sylwetki telewizora z porządnym brzmieniem zdawać by się mogło niemożliwe. Zwłaszcza że nieco przecież większe modele z niższej serii 4K w naszych recenzjach określiliśmy na grające jedynie poprawnie. Tymczasem Samsung Excellence Line ponownie nas zadziwił, oferując znacznie lepsze brzmienie od swoich tańszych braci.

Dźwięk nie tylko jest znacznie głębszy, ale również przestrzenność sceny, jaką tworzy, jest dużo większa. Wynika to głównie z zastosowania dodatkowych 4 kanałów dźwiękowych - mamy tu konstrukcję w układzie 6.2.4CH, zatem dźwięk rozchodzi się horyzontalnie w 6 kierunkach (w tym korzystając z odbić od ścian bocznych pomieszczenia) oraz pionowo w 4 kierunkach (tu również na zasadzie odbić, tym razem od sufitu), a całość dopełnia brzmienie dwóch głośników niskotonowych.

Już sam telewizor Samsung Excellence Line 8K brzmi bardzo dobrze, ale prawdziwie kinowe wrażenia czekają na nas po połączeniu go z soundbarem Samsung, dzięki funkcji Q-Symphony

Samo brzmienie to jednak połowa sukcesu – istotne jest również to, jak telewizor przetwarza sygnał. W tym przypadku mamy do czynienia z jeszcze bardziej udoskonaloną funkcją śledzenia obiektów na ekranie. Nawet jeżeli ścieżka dźwiękowa jest zapisana tylko w stereo, to telewizor Samsung Excellence Line przeanalizuje zmiany w obrazie i odpowiednio rozłoży sygnał na poszczególne głośniki. W przypadku tak wielkoformatowych telewizorów robi to niesamowite wrażenie i pogłębia immersję.

Samsung Excellence Line to najlepszy HDR - sprawdziliśmy

Pora przejść do finału – tego, co najbardziej wyróżnia telewizory Samsung Excellence Line 8K – jest to nic innego, jak ekstremalnie już dopracowane podświetlenie mini LED. Modele o przekątnej 75 i więcej cali są przez Samsunga certyfikowane jako HDR4000 (co jest ich własnym oznaczeniem, gdyż stowarzyszenie VESA nie przewidziało powstania tak potężnych telewizorów i certyfikację zakończyło na HDR 1400...). To 1000 (nit) powyżej również rekordowego w tej kwestii modelu QN900A!

Samsung Excellence Line to rekordowo jasne telewizory – jeżeli w telewizorze zależy Wam najbardziej na HDR, to idealnie trafiliście

Mając na uwadze gęstsze upakowanie pikseli, tak wysoki wynik jest szalenie imponujący. Zwłaszcza że nie są to czcze przechwałki – nasze testy potwierdzają ponad 3000 nit maksymalnej jasności dla mniejszego modelu 65” (z oznaczeniem HDR3000). Nawet bez aktywnego HDR ten model potrafi utrzymywać ponad 1000 nit jasności. Sama jasność to jednak nie wszystko – seria Samsung Excellence Line oferuje również znacznie większą precyzję sterowania tym podświetleniem, nie tylko przez obecny również w niższych modelach 14-bitowy zakres regulacji jasności (16 tysięcy poziomów jasności), ale również przez jeszcze większą ilość stref jego wygaszania względem analogicznych rozmiarów modeli Neo QLED 4K!

Tutaj również kluczową rolę odgrywa technika Samsung Shape Adaptive Light Control, czyli dopasowywanie działania stref podświetlenia do kształtu rozświetlonego na ekranie telewizora. O tym więcej napisaliśmy przy okazji recenzji modelu QN900B, zatem tutaj właśnie odsyłamy. W skrócie tylko przypomnimy, że funkcja ta pozwala osiągnąć znaczną redukcję poświaty w kontrastowych scenach, sprawiając, że obraz jest nierozróżnialny w kwestii kontrastu od tego oferowanego przez modele z organicznymi diodami LED.

Samsung Excellence Line oferuje też pozostałe, dostępne w niższych modelach technologie

W natłoku tych wszystkich ekskluzywnych funkcji, rozwiązań i technologii łatwo zapomnieć o tym, co seria Samsung Excellence Line współdzieli ze zwykłymi modelami Neo QLED. Jest to na przykład opcja Wzmocnienie Głębi Obrazu, działająca na zasadzie analizy obrazu (przez procesor AI Quantum 8K) pod kątem głębi, tak aby dodatkowo wyostrzyć obiekty znajdujące się na pierwszym planie. To sprawia, że obraz jest dla nas bardziej naturalny i przez to bliższy rzeczywistości (traci się wrażenie patrzenia na płaski ekran).

Dostępny mamy również cały pakiet świetnie działających upłynniaczy obrazu (Zaawansowany Upłynniacz Ruchu+), który sprawia, że oglądanie zmagań sportowców odczuwamy, jakbyśmy siedzieli na trybunach. Co ciekawe, tak wydajny procesor, w jaki Samsung wyposaża linię Excellence Line, pozwala na działanie tej funkcji bez znaczącego wzrostu opóźnień w generowaniu obrazu, zatem nadaje się również do używania w grach.

A skoro już przy grach jesteśmy, to oczywiście można śmiało spożytkować 120 Hz odświeżania, jakie telewizory Samsung Excellence Line oferują w rozdzielczości 4K. Dostępny mamy również wyśmienity panel dla gracza (Funkcje Dla Graczy+), który pozwala np. zmienić proporcje ekranu na panoramiczne 21:9 lub nawet 32:9! Naturalnie, flagowa seria również ma wsparcie dla grania w chmurze (gdzie wspomaga nas tryb niskich opóźnień lub zwiększenia rozdzielczości), zatem do grania nie potrzeba już nawet konsoli :)

Samsung Excellence Line – to ma sens

Odpowiadając już na pytanie z tytułu publikacji możemy dosyć stanowczo odpowiedzieć, że Samsung Excellence Line to faktycznie szczyt technologii – przynajmniej w wykonaniu Samsunga i w kontekście nadal domowych konsumentów. Patrząc szerzej, to nawet sam Samsung ma w swojej ofercie już teraz dostępne telewizory micro LED, ale to już o rząd wielkości droższy sprzęt i trudno rozpatrywać go w tych samych kategoriach. Jeżeli zatem najwyższy stopień zaawansowania technologicznego jest tym, czego od telewizora oczekujecie, to Samsung Excellence Line 8K Neo QLED stanowczo staje na wysokości zadania.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Samsung. Dziękujemy za dostarczenie telewizora na czas testów.