Gdy chcesz, jest płaski, ale gdy potrzebujesz – zakrzywia się. LG Flex to bez wątpienia jeden z najbardziej intrygujących telewizorów na horyzoncie. Wiemy już, ile będzie kosztować, gdy w przyszłym miesiącu trafi do sprzedaży.

LG Flex – pierwszy telewizor z „elastycznym” ekranem

LG Flex to tak naprawdę specjalna wersja telewizora C2, a konkretnie jego najmniejszego wariantu. Wykorzystuje 42-calowy panel OLED i oferuje rozdzielczość 4K, HDR, system webOS, komplet tunerów telewizyjnych i szybkie Wi-Fi 6. To, co go wyróżnia, to ekran, który na żądanie może stać się zakrzywiony.

Płaski czy zakrzywiony? Tak

Wystarczy wcisnąć przycisk na pilocie, by ekran telewizora LG Flex zmienił się z całkowicie płaskiego w zakrzywiony (900R) – po drodze masz 20 stopni do wyboru. Możesz więc liczyć zarówno na komfortowe oglądanie TV w większym gronie, jak i niezwykle wciągające seanse i rozgrywki w pojedynkę. Zobacz jak to wygląda w akcji (dzięki, FlatpanelsHD):

Ile kosztuje LG Flex? Cena daleka od atrakcyjnej

To praktyczne rozwiązanie, ale – nie oszukujmy się – przede wszystkim jest to gratka dla gadżeciarzy. Niestety za możliwość zakrzywiania ekranu będzie trzeba sporo zapłacić. Sugerowana cena telewizora LG Flex wyniesie 3000 dolarów (to ponad dwa razy więcej niż wynosi sugerowana cena wspomnianego wcześniej modelu C2 i prawie trzy razy więcej niż jego aktualna cena). Podatek od nowości – wiadomo. Pytanie czy przy tym nie czasem zabójca sprzedaży.

Aha, cena jest podana w dolarach, ale LG planuje wypuszczenie telewizora Flex do innych (niż Stany Zjednoczone) części świata jeszcze przed końcem października.

LG lubi takie projekty. My też

Firma LG, a przede wszystkim LG Display, od lat eksperymentuje z takimi nietypowymi wyświetlaczami. Zdążyła już zaprezentować między innymi zwijany telewizor czy przezroczysty panel OLED, a w przeszłości tworzyła też instalacje z pofalowanych wyświetlaczy tego rodzaju. Potrafi zaimponować.

Źródło: FlatpanelsHD, LG USA