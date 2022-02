Dobry telewizor do 3000 złotych to zakupowy cel wielu z nas. Czy jest to jednak marzenie ściętej głowy? Wcale nie. Jeśli tylko nie ma się przesadnie wygórowanych wymagań, to przy takim budżecie da się kupić porządny i satysfakcjonujący sprzęt.

Mamy świadomość tego, że wiele osób celuje właśnie w takie tańsze urządzenia, a wybór dobrego modelu za takie pieniądze nie jest niemożliwy, ale trudny – jak najbardziej. Dlatego stworzyliśmy ten ranking telewizorów do 3000 zł, w którym – wierzymy – uda ci się znaleźć coś dla siebie. Naszym celem było nie tylko zawarcie w nim najbardziej opłacalnych modeli, ale też postawienie na różnorodność: stąd różne technologie, różne przekątne i dostosowanie do różnych potrzeb czy preferencji.

Jaki telewizor do 3000 zł? Ranking 2022:

Najlepszy telewizor do 3000 zł – jak go wybrać i na co można liczyć?

Nasz ranking TV do 3000 zł dobrze obrazuje to, na co można liczyć, dysponując takim właśnie budżetem. Na tej półce cenowej znajdziesz telewizory 4K, obsługujące HDR (choć bez spektakularnych efektów), o przekątnych 43, 50, 55, a przy odrobinie szczęścia nawet 65 cali. Panele OLED nie są w naszym zasięgu, ale technologia QLED już jak najbardziej tak. W wybranych modelach można też spodziewać się niskiego input lagu i upłynniania ruchu (ale na odświeżanie 120 Hz nie ma co liczyć).

Wszystkie telewizory w naszym rankingu są także wyposażone w systemy Smart TV, dzięki którym pozwalają na oglądanie filmów i seriali w takich serwisach jak Netflix, Amazon Prime Video czy YouTube. Mają również po kilka portów USB i HDMI, oferują łączność Wi-Fi i Bluetooth, a do tego dysponują kompletem tunerów telewizyjnych, w tym DVB-T2/HEVC – koniecznego do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej od 2022 roku.

A zatem jaki TV do 3000 złotych? Oto nasz ranking telewizorów za nieduże pieniądze

LG 43NANO753PR – nieduży i niedrogi, a dobry telewizor Ocena benchmark.pl









4,6/5 Na początek propozycja dla osób zainteresowanych niedrogim i niedużym, a jednak dobrze wyposażonym i godnym polecenia telewizorem za mniej niż 3000 złotych (a właściwie za niewiele więcej niż 2000 zł). To LG 43NANO753PR z rodziny NanoCell. Został wyposażony w 43-calowy wyświetlacz 4K i naprawdę świetnie radzi sobie z odwzorowywaniem kolorów (choć zdecydowanie lepiej wyglądają one, gdy patrzy się na wprost niż pod kątem). Całkiem głęboka czerń i wysoki kontrast to kolejne atuty, na których listę należy również wpisać: wielostopniowe upłynnianie ruchu, szeroką funkcjonalność i zaskakująco niski input lag. To dobry wybór i dla miłośników seriali, i dla graczy. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LCD

Częstotliwość odświeżania 50/60 Hz

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 2x USB, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

Samsung QE50Q67AAU – tani telewizor QLED do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Budżet w wysokości 3000 złotych wystarczy również na zakup telewizora QLED. Pierwszym z dwóch przykładów, jakie znajdziesz w tym rankingu, jest Samsung QE50Q67AAU, wyposażony w ekran o przekątnej 50 cali. Choć to jeden z bazowych modeli, to i tak technologia Quantum Dot robi różnicę – reprodukcja barw jest po prostu bardzo dobra. Nie najgorsza czerń i przyzwoita jasność także odgrywają istotne role. Gracze ponadto docenią niski input lag, a kibice – wielostopniowe upłynnianie ruchu. Warto również zwrócić uwagę na system, który jest przyjazny i intuicyjny, a do tego pozwala na korzystanie z popularnych aplikacji, takich jak Netflix, Player czy YouTube. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 50 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LCD

Częstotliwość odświeżania 50/60 Hz

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 2x USB, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

TCL 55C725 – większy telewizor QLED, wciąż w dobrej cenie Ocena benchmark.pl









4,6/5 W ofercie innego producenta udało nam się znaleźć nawet większy telewizor QLED, mieszczący się w założonym budżecie. Mówimy o urządzeniu kryjącym się pod nazwą TCL 55C725. Poza dobrą reprodukcją barw (wynikającą z zastosowania technologii Quantum Dot), telewizor może pochwalić się także naprawdę niezłym kontrastem i dobrze działającą funkcją upłynniania ruchu. Input lag poniżej 10 ms to kolejny atut i jest nim również system Android TV cechujący się prostym interfejsem i szeroką funkcjonalnością. Blednące pod kątem kolory i stosunkowo niska jasność to jego największe minusy, ale wspomnianymi plusami nadrabia to z nawiązką. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LCD

Częstotliwość odświeżania 50/60 Hz

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 2x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

Philips 55PUS7956/12 – telewizor z Ambilight do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ambilight to system, który dla wielu osób jest pozycją obowiązkową i któremu telewizory Philips zawdzięczają tak dużą popularność. Nie żeby poza tym nie miały się czym pochwalić, bo tak w żadnym razie nie jest, ale jednak Ambilight robi różnicę. Rozwiązanie to znajdziemy na przykład w telewizorze Philips 55PUS7956/12, który za niecałe 3000 złotych pozwala też cieszyć się dobrze wyglądającym obrazem 4K wyświetlanym na 55-calowym ekranie. Obsługuje HDR (w formatach Dolby Vision i HDR10+), ma specjalny tryb gry obniżający input lag i oddaje do dyspozycji platformę Android TV, a przysłowiową wisienką na torcie jest bardzo atrakcyjna stylistyka. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LCD

Częstotliwość odświeżania 50/60 Hz

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 2x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

LG 55NANO813PA – optymalny telewizor do 3000 złotych Ocena benchmark.pl









4,6/5 Kolejnego w naszym zestawieniu reprezentanta rodziny NanoCell nazywamy „optymalnym telewizorem do 3000 zł”. Dlaczego? Ano dlatego, że za sprawą swojej charakterystyki dobrze sprawdza się zarówno podczas oglądania filmów i seriali, grania na konsoli, jak i oglądania meczów. Ładne kolory, wysoki kontrast, głęboka czerń, niski input lag, upłynnianie ruchu… – to tylko niektóre z jego atutów. Oczywiście nie jest pozbawiony wad (do najważniejszych zaliczylibyśmy niezbyt wydajne działanie menu i dość niską jasność), ale w zamian otrzymujemy wyjątkowo uniwersalny sprzęt. Będąc do wszystkiego, wcale nie jest do niczego. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LCD

Częstotliwość odświeżania 50/60 Hz

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 2x USB, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

Xiaomi Mi TV P1 55 – wyjątkowo niedrogi telewizor 55 cali Ocena benchmark.pl









4/5 Jeżeli chcesz kupić możliwie duży telewizor za możliwie nieduże pieniądze, to koniecznie rzuć okiem na Xiaomi Mi TV P1 55, czyli 55-calowy model z oferty Chińczyków, słynącej z atrakcyjnej relacji ceny do możliwości. Wybierając go, musisz liczyć się z nie najlepszą reprodukcją kolorów, które w dodatku bledną pod kątem, ale jeśli się tym nie zrazisz, to ostatecznie może ci się spodobać całość. Bo P1 ma też swoje atuty – to między innymi głęboka czerń, całkiem wysoki kontrast, niski input lag, sprawne upłynnianie ruchu oraz (zaskakująco jak na tę cenę) płynne działanie systemu. Jakość wykonania również nie pozostawia zbyt wiele do życzenia. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LCD

Złącza 3x HDMI, 2x USB, CI

Tuner TV DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

Samsung UE65AU7172 – duży telewizor 65 cali do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Na zamknięcie zestawienia zostawiliśmy coś dla tych, którzy za takie nieduże pieniądze chcieliby kupić naprawdę duży telewizor. To 65-calowy Samsung UE65AU7172, którego cena wciąż się waha (ale bardzo często da się go kupić właśnie za mniej niż 3000 zł). Duży rozmiar nie jest oczywiście jedyną zaletą tego urządzenia. Można również liczyć na żywe kolory i całkiem wysoką dynamikę ruchu, choć trzeba też naturalnie mieć świadomość, że jest to model klasy podstawowej, więc wodotryski znajdują się poza zasięgiem. Jeśli jednak wielkość to priorytet, a jakość ma być przynajmniej przyzwoita, to ten sprzęt powinien sprawdzić się bez zarzutu. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LCD

Częstotliwość odświeżania 50/60 Hz

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 1x USB, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

Ranking nie wyczerpał tematu. Jest wiele innych dobrych telewizorów

W ofertach poszczególnych producentów odnaleźć można także wiele innych godnych polecenia telewizorów za mniej niż 3000 złotych. Można się na przykład zainteresować mniejszymi wariantami QLED-ów wymienionych w zestawieniu – mamy na myśli 43-calowy Samsung QE43Q67AAU oraz 50-calowy TCL 50C725. Z kolei spośród godnych uwagi 55-calowców wymienilibyśmy jeszcze LG 55UP81003LR oraz Samsung UE55AU8002K. Jeśli to wciąż nic dla ciebie – podaj nam wytyczne w komentarzu, a spróbujemy ci pomóc.