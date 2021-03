LG Extendable OLED TV to kolejna nietypowa propozycja inżynierów z Korei. To designerskie, a przy tym całkiem praktyczne rozwiązanie. Co powiesz na taki telewizor?

LG Extendable OLED TV – tylko tyle ekranu, ile potrzeba

Zostawmy na boku dyskusje na temat tego, czy Rollable OLED TV to praktyczne rozwiązanie. Przede wszystkim rozwijany telewizor LG fenomenalnie się prezentuje. Wygląda na to, że producent z Korei Południowej będzie chciał wykorzystać jedną z jego cech w swoich bardziej klasycznych konstrukcjach. Poznaj LG Extendable OLED TV.

Podobnie jak LG Rollable OLED TV, całość opiera się na tym, że ekran może chować się w „bazie” lub wysuwać się z niej. W LG Extendable OLED TV wyświetlacz nie będzie jednak się zwijać, więc możemy liczyć na większą trwałość. Równocześnie wciąż jest tak, że jeśli nie potrzebujesz całego ekranu, to po prostu z niego nie korzystasz i ten nie zajmuje miejsca w pokoju (choć baza i tak jest tej samej wysokości, więc korzyść jest tu raczej niewielka).

Nawet gdy ekran będzie całkowicie schowany, to wciąż może na nim być wyświetlana aktualna godzina i mogą też pojawiać się powiadomienia. Zobaczymy je dzięki okienku w „bazie”. Ekran może też zostać odrobinę wysunięty i pełnić wówczas funkcję podglądu odtwarzacza (albo i wiele innych). Świetnie na swoich grafikach (poniżej) pokazała to ekipa LetsGoDigital z Holandii.

Czy telewizor LG Extendable OLED TV ujrzy światło dzienne?

Firma LG opatentowała to rozwiązanie. To wprawdzie jeszcze nie oznacza, że doczekamy się premiery takiego urządzenia, ale zdecydowanie wierzymy, że tak się stanie. LG lubi zaskakiwać nietypowymi konstrukcjami – tak było w przypadku rolowanego telewizora, a na początku tego roku mogliśmy na przykład usłyszeć o 48-calowym monitorze, który normalnie jest płaski, ale w razie czego może się zakrzywić (do 1000 mm).

Źródło: LetsGoDigital, Gizmochina. Foto: LetsGoDigital

Czytaj dalej o telewizorach: