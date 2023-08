Po styczniowej prezentacji bezprzewodowy telewizor LG OLED M3 jest już gotowy na rynkową premierę. Nowe urządzenie – w trzech rozmiarach – trafi do sklepów we wrześniu.

Firma LG, będąca jednym z najważniejszych graczy na rynku RTV, postawiła sobie za cel zakończenie ery plączących się kabli. Wielkim krokiem w tym kierunku jest ich najnowszy produkt – bezprzewodowy telewizor OLED, który został zaprezentowany światu kilka miesięcy temu. Teraz, Koreańczycy oficjalnie potwierdzają, że ten innowacyjny model zadebiutuje na rynku już we wrześniu 2023 roku.

Bezprzewodowy telewizor LG SIGNATURE OLED M3

Bezprzewodowy telewizor LG SIGNATURE OLED M3 został po raz pierwszy pokazany na targach CES 2023. Wówczas zaprezentowano model o przekątnej 97 cali, ale wiemy, że oprócz niego na rynku pojawią się także dwa mniejsze warianty: w rozmiarach 83 i 77 cali.

Pod względem podstawowych technologii, LG SIGNATURE OLED M3 jest bardzo podobny do modelu G3. Oba modele mają ten sam wyświetlacz, który oferuje rozdzielczość 4K, obsługuje HDR i odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz. Oba telewizory są również wyposażone w porty HDMI 2.1 i USB, głośniki kompatybilne z Dolby Atmos oraz procesor Alpha 9 Gen6 oparty na sztucznej inteligencji.

Telewizor LG SIGNATURE OLED M3 będzie też miał system webOS 23, który zapewni dostęp do wszystkich popularnych aplikacji Smart TV, takich jak YouTube, Netflix, Disney+ czy HBO Max. System ten słynie także z przyjaznego interfejsu i szybkiego działania.

Najważniejsza informacja jest jednak taka, że LG OLED M3 to telewizor bezprzewodowy. Obraz i dźwięk są tutaj przesyłane bez użycia kabli. Wyświetlacz i moduł z wszystkimi potrzebnymi portami są rzeczywiście dwoma niezależnymi urządzeniami.

Telewizor bezprzewodowy otwiera nowe możliwości

Oczywiście, oba urządzenia muszą być podłączone do prądu, ale do tego służą cienkie, prawie niewidoczne przewody. To coś, co trudno byłoby przeskoczyć (choć niektórzy próbują sobie poradzić także z tym – warto tu wspomnieć o Displace TV z systemem wymiennych akumulatorów).

Tak czy inaczej taka konstrukcja telewizora otwiera nowe możliwości aranżacyjne. Telewizor jest niezwykle smukły i zajmuje niewiele miejsca. Moduł z portami można umieścić w dogodnym miejscu, co ułatwia podłączanie zewnętrznych źródeł AV, słuchawek i innych akcesoriów. LG zapewnia też, że opóźnienia będą wynosić mniej niż 5 ms.

Ile kosztuje bezprzewodowy telewizor?

Firma LG potwierdziła, że już we wrześniu telewizor SIGNATURE OLED M3 zadebiutuje w Korei Południowej, Ameryce Północnej, Europie i Wielkiej Brytanii. Ceny znamy na razie tylko dla tego ostatniego rynku – wynoszą odpowiednio 6000, 8000 i 28 000 funtów (za modele 77, 83 i 97 cali).

