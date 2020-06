Na temat LG Velvet było głośno jeszcze przed premierą. Producent zapewniał, że będzie to smartfon, który pozwoli mu mocniej zaakcentować swoją obecność na rynku mobilnym. Okazuje się, że dość szybko trafi on także do nas.

Polska premiera LG Velvet jeszcze w tym miesiącu

Oficjalna premiera LG Velvet na rodzimym rynku producenta odbyła się w maju, chociaż nieco wcześniej i tak odkryto większość kart. Teraz LG ujawniło informacje związane z dostępnością smartfona w innych krajach.

I okazuje się, że zakup LG Velvet będzie możliwy w naprawdę wielu regionach. Jeszcze w tym miesiącu smartfon zadebiutuje na kluczowych rynkach Europy. Co z naszego punktu widzenia najistotniejsze, na przedstawionej liście państw znalazła się Polska. Można zatem sądzić, że wkrótce LG Polska poda dokładniejsze szczegóły. Dla porządku wypada dodać, że LG Velvet trafi także do Ameryki Północnej, na kolejne rynki w Azji, a także do Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Wedle producenta, LG Velvet to telefon z charakterem

Od samego początku bardzo mocno akcentowano tutaj stylistykę i nic w tej kwestii już się zapewne nie zmieni. LG Velvet określany jest mianem telefonu dla tych, którym znudziły się już identycznie wyglądające konstrukcje. Co go wyróżnia? Przede wszystkim łagodne, zaokrąglone linie i symetryczne krawędzie z przodu i z tyłu, a także obiektywy aparatów ułożone w sposób kojarzący się ze spadającymi kroplami wody.

„Uważamy, że klienci oczekują dziś od smartfonów więcej niż sztampowego wzornictwa i standardowych funkcji. Dlatego zaprojektowaliśmy LG VELVET jako smartfon o wyglądzie, którego nie można pomylić z żadnym innym urządzeniem, a także wyposażaliśmy go w unikalne funkcje. LG VELVET jest symbolem zmiany w podejściu do projektowania i marketingu smartfonów.” - Johan Chung, wiceprezes ds. sprzedaży zagranicznej i marketingu w dziale LG Mobile Communications

Ale specyfikacja LG Velvet też wygląda dobrze

Co zamknięto we wnętrzu? Specyfikacja LG Velvet pozwala plasować go w średnim segmencie, przy czym z pewnością nie w jego ogonach. Sam producent do najważniejszych elementów zalicza tutaj bardzo duży ekran P-OLED, procesor Qualcomm Snapdragon 765G i obsługę sieci 5G. Zaakcentować wypada jednak również głośniki stereo czy wodoszczelną obudowę (IP68), bo to akurat coś, co wciąż pozostaje zarezerwowane dla segmentu premium.

Android 10

6,8-calowy wyświetlacz P-OLED 20.5:9, Full HD+ (2460x1080 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G

6 GB RAM

128 GB pamięci wewnętrznej (UFS 2.1) + czytnik kart microSD

kamera główna 48 Mpix f/1.8 + 8 Mpix f/2.2 (szerokokątny 120˚) + 5 Mpix f/2.4 (sensor głębi)

kamera przednia 16 Mpix f/1.9

łączność: Bluetooth, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC

sieć komórkowa: 5G / LTE / 3G / 2G

głośniki stereo

wodoszczelność IP68, MIL-STD 810G

bateria 4300 mAh, szybkie ładowanie 30W, bezprzewodowe ładowanie 10W

wymiary 167,2 x 74,1 x 7,9 mm

Zainteresowani będą mogli sięgnąć także po LG Dual Screen, czyli pokrowiec z dodatkowym ekranem (o parametrach takich samych jak w smartfonie). LG Velvet jest z tym gadżetem kompatybilny.

Co sądzicie o tym modelu? Nie jest tajemnicą, że LG nie odgrywa obecnie największej roli na rynku smartfonów. LG Velvet zapowiada się ciekawie, ale bardzo istotna będzie jego cena.

Źródło: LG

