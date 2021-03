Lada moment Tekken 7 wzbogaci się o nową postać. Tym razem będzie to wyjątkowo interesujący dla nas akcent, ponieważ do gry zawita Lidia Sobieska.

Lidia Sobieska w Tekken 7

W zgodnej opinii wielu graczy, Tekken 7 zalicza się do grona najlepszych bijatyk. Teraz zabawa przy tym tytule może być jeszcze ciekawsza, ponieważ wśród grywalnych postaci pojawi się premier Polski - Lidia Sobieska. Nie mówimy tu o wielkiej sensacji, ponieważ zapowiedź takiego obrotu spraw miała miejsce już w zeszłym miesiącu. Teraz jednak twórcy pokusili się o nieco bliższe przedstawienie nowej postaci.

Opublikowany został materiał wideo z fragmentami rozgrywki, który pozwala przynajmniej w pewnym stopniu poznać możliwości oraz styl walk preferowany przez Lidię Sobieską. To mistrzyni karate, nawiązaniem do naszego kraju jest nie tylko nazwisko, ale również strój i język bohaterki.

Premier Polski w Tekken 7 już od jutra

Jak Wam się podoba? Jeśli macie Tekken 7 w swojej kolekcji i lubicie spędzać przy nim czas to istnieje spore prawdopodobieństwo, że zechcecie sprawdzić i tę postać. Tu dobra wiadomość, zostanie ona udostępniona już jutro, 23 marca. Tym samym twórcy wywiązali się ze swoich deklaracji, ponieważ wspominali o początkach wiosny. Poza przedstawioną postacią przygotowane DLC zawiera również kolejną arenę - Island Paradise.

Jeśli natomiast to właśnie Lidia Sobieska zachęci kogoś do zainteresowania się Tekken 7 to przypominamy, że gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

Źródło: Bandai Namco Entertainment America

Warto zobaczyć również: