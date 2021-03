Na temat DOOM Eternal powiedziano już wiele dobrego. Gracze nie tylko komplementują, ale też chętnie kupują, dzięki czemu gra zostanie zapisana na konto sporych sukcesów id Software.

DOOM Eternal generuje wysokie przychody

Co jest najważniejsze w kontekście omawiania tego, jak poradziła sobie dana gra? Z pewnością opinie recenzentów, komentarze graczy, wyniki sprzedaży oraz wygenerowane przychody. I chociaż można żonglować kolejnością, dla producenta i wydawcy zawsze najistotniejsza będzie ta ostania kwestia. W przypadku DOOM Eternal i ona wypada świetnie.

Od razu po premierze podano, że udało się pobić rekord serii jeśli chodzi o sprzedaż w trakcie premierowego weekendu. Później id Software i Bethesda niezbyt chętnie pochylali się nad sprzedażą gry, ale nieoficjalne informacje sugerowały, że wygląda ona bardzo dobrze. Rąbka tajemnicy uchylił teraz David Saunders. To jeden z byłych pracowników d Software, który w serwisie LinkedIn zamieścił wzmiankę, iż DOOM Eternal wypracował 450 mln dolarów przychodu w zaledwie 9 miesięcy obecności na rynku.

DOOM Eternal to jedna z najlepszych strzelanek zeszłego roku

DOOM Eternal był jedną z gier nominowanych na Produkt Roku 2020. W kategorii Gra PC uplasował się, Waszymi głosami, na 4. pozycji. Trzeba tu jednak zaakcentować nie tylko to, co gra ma do zaoferowania, ale też czego w niej zabrakło. Bo i w tym przypadku mowa o pozytywnym podejściu do graczy.

Chodzi oczywiście do elementy, które pozwalają wyciągnąć od graczy dodatkowe pieniądze, czyli mikropłatności oraz lootboksy. Niektórzy producenci i wydawcy (zapewne sami jesteście w stanie podać przykłady, jeśli nie to wystarczy rzucić okiem na raporty finansowe np. EA) zarabiają na tym krocie. Tu twórcy nie zdecydowali się nawet na szczególnie dużą porcję dodatków (dwa fabularne rozszerzenia The Ancient Gods).

id Software nie zalicza się do producentów, którzy tworzą gry hurtowo. Jeśli jednak za coś się zabiera, z reguły wychodzi to dobrze lub bardzo dobrze. Ciepłe przyjęcie DOOM Eternal daje nadzieję, że w przyszłości będzie podobnie.

Źródło: mp1st, własne

Warto zobaczyć również: