Chociaż o nowej odsłonie serii Battlefield mówi się coraz więcej, wciąż ma ona przed nami mnóstwo tajemnic. Kiedy producent lub wydawca zdecydują się to zmienić?

Battlefield 6 prawdopodobnie zostanie zapowiedziany w maju

Jeśli chodzi o oficjalne informacje to nie tak dawno EA zapewniło, że nowy Battlefield zostanie zaprezentowany na wiosnę, a w ręce graczy trafi jesienią. Trudno było przypuszczać, że EA zaspokoi ciekawość sympatyków serii już 21 marca. Kiedy więc może się to stać? Jak twierdzi powołujący się na swoje źródła Jeff Grub z GamesBeat, sytuacja jest dynamiczna, ale jeśli aktualne plany nie ulegną zmianie to wyczekiwana gra zostanie pokazana po raz pierwszy w maju.

Wedle wcześniejszych przecieków, premiera może odbyć się nie tylko na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5, ale również na Xbox One i PlayStation 4. Jeśli faktycznie do tego dojdzie już teraz można mieć pewność, że wersje na konsole poprzedniej generacji zostaną okrojone, nie tylko względem oprawy graficznej, ale i skali starć multiplayer.

Powrót do klimatów znanych z Battlefielda 3

Przedstawiciele EA pokusili się do tej pory o kilka dość ogólnych haseł. Wedle nich Battlefield 6 będzie w pełni korzystać z mocy wydajnych PC i konsol nowej generacji, przynosząc przy tym największe bitwy w historii serii oraz bardzo zaawansowany system destrukcji otoczenia.

Wiele wskazuje na to, że możemy mieć tutaj z powrotem do klimatów znanych z Battlefielda 3 wydanego w 2011 roku. W ostatnich tygodniach Internet obiegły plotki, iż akcja nowej gry zostanie osadzona w Kazachstanie.

Póki co nie ma obaw, iż premiera Battlefielda 6 (nazwy jeszcze nie potwierdzono) zostanie opóźniona. Wprawdzie poślizgi to obecnie plaga w branży gier, ale ostatnio EA zdecydowało o tym co do kolejnego Need for Speed. Pracowników zajmującego się nim Criterion Games póki co oddelegowano do pomocy właśnie przy Battlefield 6.

Źródło: videogameschronicle

