Gry symulacyjne budzą większe zainteresowanie niż niektórzy mogliby sądzić. Nieprzypadkowo przybywa ich zresztą w szybkim tempie. Lifeguard Simulator to kolejna propozycja, która raczej nie przejdzie bez echa.

Lifeguard Simulator, czyli kolejny niebanalny tytuł pod skrzydłami PlayWay

Słoneczny Patrol trudno uznać za najlepszy serial wszech czasów, ale wielu osobom kojarzy się on bardzo przyjemnie. Nie brakowało bowiem miłych dla oka widoków kalifornijskich plaż, a i bohaterkom, w jakie wcielały się Pamela Anderson, Carmen Electra czy Yasmine Bleeth trudno było odmówić uroku. Chociaż Lifeguard Simulator nie bazuje na licencji serialu, szybko przywołuje z nim skojarzenia. I tu bowiem rola ratownika będzie wykraczała daleko poza pilnowanie plaży i plażowiczów.

To oczywiście podstawowe zadania, jakie zostaną postawione przed graczem. Będą jednak również inne. W Lifeguard Simulator trzeba będzie ratować topielców, uważać na bezmyślnych imprezowiczów, dzieci bez opieki, zaplątane w sieci zwierzęta, a nawet nielegalnych handlarzy. Twórcy obiecują też zagadkę kryminalną do rozwiązania, co w przypadku powodzenia pozwoli uniknąć katastrofy ekologicznej. Nie zabraknie odpowiedniego ratowniczego ekwipunku. Pojawią się nie tylko takie podstawy jak apteczka, boja ratownicza czy lornetka, ale też quady, skutery, motorówki, drony, a nawet helikopter.

Zwiastun gry Lifeguard Simulator

Kiedy premiera Lifeguard Simulator?

Lifeguard Simulator przygotowywany jest z myślą o PC, grę już teraz można znaleźć w sklepie Steam. Na premierę trzeba jednak poczekać do 2021 roku.

Można mówić tu o polskim projekcie. Pracami nad nim zajmuje się bowiem Forestlight Games, a wydawcą będzie PlayWay S.A., które ma pod swoimi skrzydłami już kilka innych ciekawych propozycji z gatunku gier symulacyjnych. To chociażby Car Mechanic Simulator 2018, Thief Simulator, Drug Dealer Simulator czy The Pope: Power & Sin, który jeszcze czeka na premierę.

Źródło: ThePlayWay

