Recykling, zielona energia, ekologiczna uprawa… – tego wszystkiego nie zabraknie w The Sims 4: Życie Eko, a więc najnowszym dodatku do tego świetnego symulatora życia.

Podobnie jak powinniśmy to robić w prawdziwym świecie, tak i w świecie The Sims 4 wkrótce będziemy mogli zadbać o środowisko. Dodatek zatytułowany Życie Eko zadebiutuje już 5 czerwca 2020 na komputerach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

The Sims 4: Życie Eko – nadciąga „zielony” dodatek

W The Sims 4: Życie Eko trafimy do zielonego miasta Evergreen Harbor i stworzymy społeczność ekologicznych aktywistów. Recykling odpadów i dawanie przedmiotom nowego życia to zadania, czekające w karierze twórcy. Będziemy mogli również prowadzić ekologiczną uprawę oraz produkować świece i musujące soki, a instalując panele słoneczne, turbiny wiatrowe i kolektory rosy obniżymy swoje rachunki.

Codzienne wybory będą miały istotny wpływ, bo tylko od nich będzie zależeć jakość powietrza, czystość i stan zielonych terenów w mieście. Co tydzień będziemy także głosować na nowy lokalny plan działania – wszystko to, by w Evergreen Harbor żyło się nam (i innym) jak najlepiej.

Zobacz najnowszy zwiastun The Sims 4: Życie Eko:

Zapowiada się kolejny świetny dodatek do świetnej gry

Życie Eko zapowiada się świetnie i faktycznie może wprowadzić kilka ciekawych nowości do gry. Ogłoszone funkcje i rozwiązania mogą się podobać, a przy okazji zwracają uwagę na to, że i w prawdziwym świecie warto zatroszczyć się o środowisko naturalne i należy brać odpowiedzialność za swoje czyny.

To też kolejne rozszerzenie, na które twórcy mieli naprawdę ciekawy pomysł. I słowo „kolejne” jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Jeśli nie wierzycie, to zobaczcie nasze zestawienie najlepszych dodatków do The Sims 4:

Źródło: The Sims, informacja własna

Czytaj dalej o dodatkach The Sims 4: