Linux Mint 20.1 Ulyssa ujrzał światło dzienne. Nowe wydanie tej popularnej dystrybucji przynosi kilka ciekawych nowości – warto je sprawdzić. Tutaj znajdziesz podsumowanie zmian i linki do pobrania.

Linux Mint 20.1 Ulyssa – nowe wydanie jest już gotowe

Linux Mint 20.1 Ulyssa to pierwsza duża aktualizacja wydania, które ujrzało światło dzienne pół roku temu. Bazuje na tych samych podstawach – a więc Ubuntu 20.04 i jądrze Linux 5.4, ale ma w sobie kilka ważnych nowinek – „ważnych” głównie z perspektywy bezpieczeństwa i szeroko rozumianej użyteczności.

Co nowego w Linux Mint 20.1? Spójrzmy…

Jedną z najciekawszych nowości w tej „Miętówce” jest możliwość przekształcenia dowolnej strony internetowej w aplikację desktopową – służy do tego Web App Manager. Tak utworzony programik ma własną ikonę, otwiera się we własnym (pozbawionym paska adresu i innych elementów przeglądarki internetowej) oknie oraz jest widoczny odrębnie w panelu aplikacji, menu głównym czy selektorze Alt+Tab. To pozwala na wygodniejsze przełączanie się, jak i porządkowanie programów.

W wydaniu opatrzonym imieniem Ulyssa pojawiła się również nowa aplikacja – Hypnotix. To odtwarzacz IPTV zoptymalizowany pod kątem playlist M3U. Obsługuje telewizję na żywo i serwisy VOD.

Co poza tym? Wypada wspomnieć o usprawnieniach związanych z drukowaniem i skanowaniem dokumentów, możliwości konfigurowania zegara na ekranie logowania, rozszerzonym filtrowaniu w Pix czy też zwiększeniu wydajności i zmniejszeniu wykorzystania procesora przy sprzętowej akceleracji wideo.

Jak zwykle, Linux Mint 20.1 jest dostępny w trzech smakach: Cinnamon, MATE i Xfce. W przypadku tego pierwszego pojawiło się też kilka innych nowości. Przede wszystkim jest to możliwość dodawania plików do ulubionych, a następnie przeglądanie ich z poziomu panelu głównego i menu aplikacji. Zwiększono również wydajność (przede wszystkim w 4K), poprawiono sortowanie wyników wyszukiwania, zoptymalizowano obsługę Flatpak i wiele, wiele więcej.

Aktualizacja Linux Mint – jak jej dokonać? Aktualizacji z Linux Mint 20 do Linux Mint 20.1 dokonasz w kilku prostych krokach: Utwórz punkt przywracania systemu (w Timeshift). Wyłącz wygaszacz ekranu. Włącz Menu i uruchom Menedżera Aktualizacji. W Menedżerze Aktualizacji kliknij Odśwież i zainstaluj aktualizacje. W tym samym miejscu kliknij Edycja i Aktualizuj do Mint 20.1. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Po wszystkim uruchom ponownie komputer.

Pobierz Linux Minut 20.1 z polskiego serwera:

Źródło: The Linux Mint Blog, OMG! Ubuntu!, informacja własna

