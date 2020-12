Linux 5.10 ujrzał światło dzienne. To jedno z najważniejszych wydań jądra w ostatnich latach – sprawdź, co konkretnie ze sobą przynosi i dlaczego ma tak duże znaczenie.

Linux 5.10 LTS – wydanie na lata

Linux 5.10 jest wydaniem o wydłużonym wsparciu (to tak zwany LTS) – na pomoc techniczną można liczyć aż do 2026 roku. Zwykle w takich przypadkach twórcy skupiają się na poprawie stabilności, ale jeśli myślisz, że nie ma tu żadnych dużych nowości, to jesteś w błędzie. Linus Torvalds ze swoim zespołem postarał się o kilka naprawdę świetnych zmian i nowinek. Przede wszystkim jądro ma działać lepiej, szybciej i wydajniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Wydajniej i bezpieczniej

Wzrost wydajności odczujemy między innymi w operacjach Btrfs fsync() oraz bezpośrednich operacjach wejścia/wyjścia. Grupowanie żądań we/wy oznacza ponadto krótszy czas hibernacji i wybudzania. Z kolei EXT4 przyspieszy zapis dzięki obsłudze tzw. szybkich zatwierdzeń i zoptymalizowanemu nadpisywaniu plików w trybach DAX/DIO.

Czy na tym koniec? W żadnym razie. Wdrożono też obsługę monitorowania temperatury procesorów AMD Zen3, rozpoczęto wprowadzanie obsługi do Intel Rocket Lake i Alder Lake, poprawiono kwestie kompatybilności ze standardem USB 4 i umożliwiono uruchamianie systemów RISC-V z oprogramowaniem EFI. Dodano przy okazji obsługę różnego sprzętu, w tym Creative SoundBlaster AE-7 i Nintendo Switch Pro.

Ważne jest nie tylko to, co się dodaje, ale też to, czego się pozbywa. Linux 5.10 jest wolny od parametru set_fs() – ten znajdował się w jądrze od czasu pierwszego wydania i powodował błędy, które to z kolei stwarzały zagrożenie dla użytkowników. Już go nie ma.

Nowy Linux do pobrania. Możesz też zaczekać

Jądro Linux 5.10 jest już dostępne do pobrania. Jeśli nie piszesz się na ręczną instalację, to możesz poczekać kilka tygodni lub miesięcy – wtedy stanie się ono bazą dla nowych wydań takich dystrybucji jak Ubuntu, Mint, Debian, Fedora czy openSUSE.

Źródło: Phoronix, OMG!Ubuntu!, 9to5Linux

