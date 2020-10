Ubuntu 20.10 „Groovy Gorilla” to najnowsze wydanie najpopularniejszej dystrybucji Linux. Podpowiadamy skąd możesz ją pobrać i tłumaczymy, dlaczego warto to zrobić.

Premiera Ubuntu 20.10 „Groovy Gorilla” za nami

Na początek kilka podstawowych informacji. Ubuntu 20.10 „Groovy Gorilla” to wydanie standardowe (a nie o wydłużonym wsparciu, jak poprzednia wersja: Ubuntu 20.04 „Focal Fossa”). To oznacza, że na aktualizacje bezpieczeństwa możesz liczyć przez 9 miesięcy. Dwudziesta trzecia wersja tej najpopularniejszej spośród linuksowych dystrybucji została wydana 22 października 2020 roku – bez komplikacji. Co w sobie ma?

Ubuntu 20.10 z wieloma nowościami. Dlaczego warto?

Ubuntu 20.10 bazuje na jądrze Linux 5.8, a to oznacza między innymi obsługę płytek Raspberry Pi 4, usprawnione szyfrowanie danych w EXT4 i lepszy sterownik exFAT, obsługę USB4 oraz kompatybilność z najnowszymi podzespołami. Domyślnym środowiskiem graficznym jest zaś GNOME 3.38, w którym wdrożono zunifikowany widok programów oraz możliwość ich swobodnego rozmieszczania i tworzenia folderów, opcję restartu w menu, procentowy wskaźnik naładowania akumulatora i wiele innych nowinek.

Informacje o wydarzeniach zapisanych w kalendarzu pojawią się zaraz pod nim, a generator kodów QR w systemowym panelu ustawień pozwoli ci szybko udostępnić hotspot Wi-Fi. Bezproblemowe logowanie za pomocą odcisku palca oraz integracja Active Directory w instalatorze to kolejne istotne nowości. Zaktualizowane zostały również podstawowe aplikacje – znajdziesz na przykład pakiet LibreOffice 7.0.2 z nowym zestawem ikon oraz przeglądarkę Firefox z precyzyjnym przewijaniem.

Skąd pobrać i jak zainstalować Ubuntu 20.10? (download)

Jeżeli masz na komputerze Ubuntu 20.04 LTS, to nie musisz niczego ręcznie pobierać. Aby zaktualizować swój system, uruchom aplikację Oprogramowanie i aktualizacje, przejdź do karty Aktualizacje i skonfiguruj ustawienia tak, by wyświetlał się komunikat o każdej nowej wersji. Potem możesz zamknąć to okno i w niedalekiej przyszłości otrzymasz informację, że twój komputer jest już gotowy na przyjęcie Gorylka.

W innym przypadku możesz pobrać obraz ISO i nagrać go na pendrive’a (wykorzystując na przykład program Etcher). Linki do poszczególnych wariantów masz poniżej:

Źródło: Canonical, OMG! Ubuntu!, informacja własna

