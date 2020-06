Linux Mint 20 Ulyana już jest – najnowsza wersja jednej z najpopularniejszych dystrybucji linuksowych zawiera sporo nowości, którymi cieszyć możemy zacząć się w każdej chwili. Tutaj znajdziesz podsumowanie tych zmian i linki do pobrania „Miętówki” w trzech smakach.

Linux Mint 20 Ulyana – najnowsza wersja popularnego Linuksa ujrzała światło dzienne

Zacząć wypada od tego, że Linux Mint 20 Ulyana to wydanie LTS, a więc o wydłużonym wsparciu technicznym. Ci z was, którzy zdecydują się na zainstalowanie tej wersji, mogą liczyć na aktualizacje aż do 2025 roku. Druga istotna wiadomość jest taka, że nowa, bazująca na jądrze Linux 5.4 i Ubuntu 20.04 „Miętówka” przychodzi do nas z niemałą porcją zmian i nowości, nie przedłużając więc przejdźmy od razu do nich.

Te nowości w Linux Mint 20 zasługują na szczególną uwagę. Podsumujmy…

Gwiazdą wydania bez wątpienia jest Warpinator. To nowa aplikacja zintegrowana z Linux Mint 20, która pozwala na wygodne udostępnianie plików wewnątrz sieci lokalnej, bez konieczności używania pendrive’ów czy przeprowadzania jakiejś skomplikowanej konfiguracji – komputery znajdą się automatycznie i (jeśli będziemy chcieli), bez problemu się ze sobą połączą.

Linux Mint 20 Ulyana to także poprawiona obsługa (optymalizującej działanie laptopa) technologii Nvidia Optimus. Wygodnie zdecydujemy też, czy dana aplikacja ma być uruchomiona na zintegrowanej, czy też dodatkowej karcie graficznej. Co poza tym? Ano między innymi lepiej wyglądające (bo zunifikowane) ikonki w zasobniku systemowym.

Udoskonalone zostały również poszczególne aplikacje XApps: Xed może łączyć ze sobą linie, Xviewer oferuje wygodniejszą obsługę w trybie pełnoekranowym, a Xreader zyskał przycisk drukowania na pasku narzędzi. Z kolei Gdebi (narzędzie do instalacji plików .deb) ma odświeżony interfejs. Pojawiły się także zaktualizowane motywy.

To, czy dotrą do nas pozostałe zmiany, zależy od tego, na jaką wersję Ulyany się zdecydujemy, a – jak zwykle – nowy Linux Mint jest dostępny w trzech smakach: Cinnamon, MATE i Xfce. Ten pierwszy – zarazem: najpopularniejszy – może na przykład pochwalić się lepszym (to znaczy: wydajniejszym) menedżerem plików, możliwością ustawienia częstotliwości odświeżania wyświetlacza czy też szerokim zakresem regulacji skalowania,

Sprawdź, czy twój komputer jest gotowy na Linux Mint 20 – wymagania sprzętowe: minimum 1 GB pamięci RAM (zalecane 2 GB)

minimum 15 GB miejsca na dysku (zalecane 20 GB)

rozdzielczość 1024 x 768 pikseli lub wyższa

Zainteresowana? Zainteresowany? Już teraz pobierz Linux Mint 20 – download:

Jeśli się zdecydujecie, koniecznie podzielcie się wrażeniami w komentarzach!

Źródło: The Linux Mint Blog

