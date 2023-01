Jaki jest najwyższy budynek świata? Przedstawiamy listę 10 wieżowców, które dosłownie tworzą razem koronę wieńczącą sztukę budowlaną.

Najwyższe budynki świata - jak mierzymy?

Mimo że pierwsze miejsce jest na każdej liście bezkonkurencyjne, bo monumentalny dubajski Burdż Chalifa przebija każdą możliwą pozycję nr 2 o prawie grubo ponad 100 metrów, to klasyfikacja pozostałych miejsc może być różna. Zależy czy liczymy maszty telewizyjne albo wliczamy instalacje posadowione na dachach wieżowców. Najuczciwszą jednakże klasyfikacją wydaje się ta biorąca pod uwagę budynki użytkowe i mierząca wysokość od powierzchni gruntu do ostatniego punktu strukturalnego.

Burdż Chalifa, Dubaj - 828 metrów

Burdż Chalifa, położony w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wybudowano w 2010 roku i od tamtego momentu dzierży on tytuł najwyższego budynku świata. Jest też posiadającą najwięcej kondygnacji wolnostojącą konstrukcją świata, bo liczy sobie aż 163 piętra. Przy takiej ilości nic dziwnego, że znajdująca się w nim winda jest też jedną z najszybszych na świecie, która pokonuje 10 pięter w sekundę. Przy jej użyciu można dojechać na taras widokowy na 124 piętrze w zaledwie minutę.



Burdż Chalifa, źródło: Wikimedia Commons

Budowa tego giganta pochłonęła 1,5 miliarda dolarów, a jego fundamenty postawiono na planie trójlistnej koniczyny. Jego nazwa pochodzi od szejka Chalify ibn Zajida Al Nahajjana, który był prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w latach 2004-2022.

Merdeka 118, Kuala Lumpur - 679 metrów

Jest to istna świeżynka, bo wieżowiec został ukończony dopiero w 2022 roku. Postawiony w malezyjskiej stolicy budynek ma 118 pięter, a jego budowa trwała 8 lat. Słowo „merdeka" w języku malajskim znaczy „niepodległość", a numer oznacza liczbę pięter. Budynek jest wyrazem patriotyzmu Malezyjczyków, choć jego budowa spotkała się z mieszanymi opiniami, bo część społeczeństwa była zdania, że inwestycja jest marnowaniem publicznych pieniędzy. Koszty wyniosły 1,2 miliarda dolarów, ale chyba było warto, bo Merdeka 118 jako pierwszy budynek w Malezji została wyróżniona potrójną platynową odznaką na podstawie światowych certyfikatów zrównoważonego rozwoju.



Merdeka 118, źródło: Wikimedia Commons

Shanghai Tower, Szanghaj - 632 metry

Zepchnięty przez Merdekę z drugiego miejsca na trzecie, 128-piętrowy budynek jest najwyższym wieżowcem w Chinach. Oddany do użytku został w 2015 roku i przez dwa lata, do 2017 posiadała bezkonkurencyjnie najszybsze windy na świecie. Co jednak najważniejsze uważany jest on za najbardziej ekologiczny wieżowiec świata, wszystko jest w nim pomyślane tak, aby zapewnić wysoką efektywność energetyczną. Shanghai Tower składa się z dziewięciu walcowatych segmentów, zaprojektowanych w taki sposób, że budowla wygląda, jakby zakręcała się wokół własnej osi.



Shanghai Tower, źródło: Wikimedia Commons

Abradż Al-Bajt, Mekka - 601 metrów

Wszystkie dotąd omawiane budynki pełniły różnorakie funkcje, jednak ten zbudowany w 2012 roku 120-piętrowy kolos jest w całości hotelem dla pielgrzymów przybywających do najświętszego miejsca islamu. Budynek stoi w bezpośrednim sąsiedztwie Wielkiego Meczetu, w którego stronę zwracają się muzułmanie całego świata podczas modlitwy.



Abradż Al-Bajt, źródło: Wikimedia Commons

Budowla dzierży wiele rekordów, poza byciem najwyższym hotelem na świecie jest też największym budynkiem pod względem powierzchni. Warto zwrócić też uwagę na znajdujący się na wieżowcu zegar, który widoczny jest z odległości 25 kilometrów. Oczywiście sam zegar też dzierży kilka rekordów. Jest to najwyżej położony zegar wieżowy o największej tarczy na świecie.

Ping An International Finance Centre, Shenzen - 599 metrów

Znów budynek pochodzący z Chin. Nazwa budynku wzięła się od firmy Ping An Insurance, która ma tam swoją siedzibę. Posiadający 115 pięter budynek został oddany do użytku w 2017, a na jego dachu znajduje się Free Sky najwyżej położony taras widokowy świata. Ciekawostką jest, że Ping An posiada aż 495 520 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, dla porównania taka Warszawa ma powierzchnię 517 200 kilometrów kwadratowych.



Ping An International Finance Centre, źródło: Wikimedia Commons

Lotte World Tower, Seul - 554 metry

Ten 123-piętrowy wieżowiec został ukończony w stolicy Korei Południowej podobnie jak poprzednik - w 2017 roku, a jego budowa pochłonęła 13 lat. Jego konstrukcja inspiruje się tradycyjną koreańską ceramiką i zawiera akcenty metalowego filigranu.



Lotte World Tower, źródło: Wikimedia Commons

One World Trade Center, Nowy Jork - 541 metrów

Ten liczący sobie 94 piętra następca bliźniaczych wież zniszczonych w ataku terrorystycznym z 2001 roku został oddany do użytku w 2014. Jest najwyższym budynkiem w Stanach Zjednoczonych i pierwszym z docelowo pięciu wieżowców, które wybudowane wzdłuż Greenwich Street utworzą nowy kompleks World Trade Center. W ramach kompleksu powstanie też muzeum upamiętniające ofiary 11 września 2001.



One World Trade Center, źródło: Wikimedia Commons

Guangzhou CTF Finance Centre oraz Tianjin CTF Finance Centre, Guangzhou i Tianjin - 530 metrów

8 i 9 pozycja na liście jest zajęta ex aequo przez dwa chińskie budynki o takiej samej wysokości 530 metrów. CTF z Guangzhou został oddany do użytku w 2016 roku, zaś jego braciszek z Tianjin w 2019. Pierwszy liczy sobie 111 pięter, a drugi już tylko 97. Oba budynki cechuje solidna konstrukcja mająca zapobiec zniszczeniom w wypadku częstych w Chinach trzęsień ziemi.



Guandzhou CTF Finance Centre, źródło: Wikimedia Commons



Tianjin CTF Finance Centre, źródło: Wikimedia Commons

CITIC Tower, Pekin - 528 metrów

Jest to najwyższy budynek w chińskiej stolicy i tak już zapewne pozostanie, bo po jego postawieniu władze nałożyły ograniczenie wysokości na nowe budynki w dzielnicy biznesowej do wysokości 180 metrów. Jego nieoficjalna nazwa to China Zun, która odnosi się do jego kształtu, który przypomina dawne chińskie naczynie do wina zun. Budynek został oddany do użytku w 2018 roku i liczy sobie 109 pięter.



CITIC Tower, źródło: Wikimedia Commons

Źródła: National Geographic, budowle.pl, wikipedia