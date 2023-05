Ostatniego dnia maja Komputronik zorganizuje Liveshopping. Podczas tego wydarzenia kupisz prawie 30 produktów w najniższych cenach na rynku. Poprzednie edycje nie bez powodu cieszyły się dużą popularnością.

Komputronik organizuje Liveshopping – prawie 30 produktów w najniższych cenach

Środa, 31 maja 2023 roku – zaznacz sobie tę datę w kalendarzu. Właśnie tego dnia Komputronik zorganizuje 3. edycję Liveshoppingu. Co to takiego? W skrócie: świetna okazja, by kupić wyśmienity sprzęt w najniższych cenach.

Majowy Liveshopping potrwa blisko 4 godziny. Podczas transmisji na żywo (którą będzie można oglądać na facebookowych profilach Komputronik i WP Tech) eksperci zaprezentują godne polecenia urządzenia, które to w czasie trwania „live’a” będzie można kupić w najniższych cenach na rynku.

Łącznie czekać będzie tam na ciebie 27 produktów – od laptopów, przez telefony i akcesoria gamingowe, po gadżety smart home z alternatywnymi źródłami energii na czele. Ale na tym wcale nie koniec…

Będą też konkursy i inne atrakcje. Zapisz datę 31 maja 2023 roku

Trzecia edycja Liveshoppingu to także trzy konkursy z rewelacyjnymi nagrodami. Do zgarnięcia będą: świeżutki smartfon Samsung Galaxy S23 z 6,1-calowym wyświetlaczem AMOLED 120 Hz, dobrym aparatem i szybkim ładowaniem, robot sprzątający Eufy oraz pakiet dla miłośników gamingu.

Swoją obecnością Liveshopping uświetnią Szymon Czerwiński i Smarte z kanału Komputronik Gaming, a całe wydarzenie poprowadzi duet tworzony przez Bartka Dobrowolskiego i Dariusza Ferstera.

Źródło: Komputronik