Samsung Galaxy S23, S23+ i S23 Ultra to imponująca wydajność, rewelacyjne wyświetlacze i aparaty, wodoszczelne obudowy, znakomita jakość wykonania, superszybka pamięć, najnowsza łączność, ładowanie bezprzewodowe, rozszerzona współpraca z laptopami i wiele więcej. Premiera.

Samsung Galaxy S23, S23+ i S23 Ultra - premiera

Kolejny rok oznacza premierę kolejnych najlepszych smartfonów Samsung. Pierwsze w kolejności są trzy flagowe modele Galaxy S23, S23+ i S23 Ultra. Różnią się nie tylko wielkością, ale też możliwościami. Wśród nich najbardziej wyróżnia się topowy model S23 Ultra, więc pozwólcie, że zacznę właśnie od niego.



Samsung Galaxy S23 Ultra

Cena Galaxy S23 w Polsce

Samsung Galaxy S23 8/128 - 4599 zł

- 4599 zł Samsung Galaxy S23 8/256 - 4799 zł

- 4799 zł Samsung Galaxy S23+ 8/256 - 5799 zł

- 5799 zł Samsung Galaxy S23+ 8/512 - 6299 zł

- 6299 zł Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256 - 6799 zł

- 6799 zł Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512 - 7499 zł

- 7499 zł Samsung Galaxy S23 Ultra 12/1TB - 8699 zł

Oferta premierowa - podwojenie pamięci. Czyli jeśli kupisz model 128 GB, dostaniesz 256 GB, za 256 jest 512 GB, a za 512 GB jest 1 TB. Wersja 1 TB nie będzie dostępna w wersji premierowej (nie ma podwojenia pamięci).

Samsung Galaxy S23 Ultra - definicja najlepszego smartfona

Na pierwszy rzut oka Galaxy S23 Ultra jest identyczny, jak zeszłoroczny model Galaxy S22 Ultra. Trzeba przyznać, że wygląda prawie tak samo, zwłaszcza z tyłu. Ma też bardzo zbliżone wymiary, taki sam wyświetlacz, jednakowe aktywne piórko S Pen i żywcem przejęty akumulator 5000 mAh.

Gdzie więc kryją się nowości?



Samsung Galaxy S23 Ultra

Stylistyka i jakość wykonania

Okazuje się, że zmian jest całkiem sporo. Po pierwsze, pomimo niemal identycznej stylistyki szkło przykrywające wyświetlacz ma mniejsze zaokrąglenia na bokach, dzięki czemu użytkownik ma do dyspozycji szerszą powierzchnię płaską, co przekłada się na większą wygodę obsługi za pomocą piórka S Pen (rysik nie zsuwa się tak szybko, gdy podczas tworzenia notatek docieramy do krawędzi wyświetlacza). Poprawiła się też obsługa dotykowa.

Ponadto szkło Gorilla Glass Victus+ zmieniono na nowsze i lepsze Gorilla Glass Victus 2 z obu stron. Z tyłu jest ono matowe. Krawędzie boczne z kolei wykonane są ze wzmocnionego stopu aluminium (Samsung określa je jako Armor Aluminum). Klasycznie dla najlepszych modeli smartfonów Samsung obudowa jest wodoszczelna, zgodnie ze standardem IP68. Oznacza to, że S23 Ultra przetrwa deszcz, zalanie, a nawet całkowite zanurzenie pod wodę.



Samsung Galaxy S23 Ultra

Procesor

Po drugie, Galaxy S23 Ultra przez resztę roku będzie należał do elity najwydajniejszych smartfonów na rynku. Ma na pokładzie najlepszy procesor mobilny stosowany w telefonach z Androidem, czyli Snapdragon 8 Gen 2 i to w wersji podkręconej. Oba tańsze warianty też mają taki CPU. Oferuje on trochę wyższą częstotliwość taktowania najmocniejszego rdzenia Cortex-X3 3,36 Ghz i z tego powodu nosi trochę inne oznaczenie (Snapdragon SM8550-AC, zamiast po prostu SM8550). Lekkie podkręcenie CPU ma sens, bo modele S23 skierowany są do osób o najwyższych wymaganiach, chcących wykorzystać możliwości tej multimedialnej bestii do maksimum. Układ graficzny wspiera technologię Vulcan 1.3 i jest o 30% szybszy niż w starszym modelu. W smartfonach powiększono układy chłodzące. Przykładowo w podstawowym S23 chłodzenie jest aż 2,7x większe niż u poprzednika.

Pamięć masowa i RAM

Na duże wyróżnienie zasługuje też superszybka pamięć masowa, w najnowszej technologii UFS 4.0. Większość osób nie zwraca na tę cechę uwagi, a szkoda, bo szybkość odczytu i zapisu jest jednym z kluczowych czynników, wpływających na sprawność otwierania aplikacji, ładowania gier i ma ogromny wpływ na szybkość działania telefonu podczas wykonywania aktualizacji wielu aplikacji. UFS 4.0 ma znacznie wyższe transfery od UFS 3.1, a na dodatek niższe napięcie, więc ma szansę nie tylko przyspieszyć telefon, ale też wydłużyć czas pracy na baterii. Warto dodać, że technologia UFS 4.0 występuje w smartfonach z pamięcią 256 GB, 512 GB i 1 TB. Najmniejsza pamięć 128 GB wykonana jest w technologii UFS 3.1.

Pojemność pamięci masowej może wynosić 256 GB, 512 GB lub 1 TB. S23 Ultra ma 8 lub 12 GB pamięci RAM, co też ma duży wpływ na sprawność obsługi kilku aplikacji oraz wielu zakładek w przeglądarce internetowej.



​​​​​​​Samsung Galaxy S23 Ultra

Aparaty

Kolejnym dużym krokiem do przodu jest główny aparat z tyłu. Galaxy S23 Ultra ma sensor aż 200 Mpx i może nagrywać wideo w maksymalnej rozdzielczości 8K 30 kl/s. Przypomnę, że poprzednik miał 108 Mpx i 8K 24 kl/s. W dodatku można liczyć na szerszy kąt nagrywania 80 stopni. Nowy aparat spisze się o wiele lepiej podczas drukowania zdjęć w dużym rozmiarze (np. tak zwanych fotoobrazów). Jest też opcja zapisu zdjęć w surowym formacie RAW, który oferuje o wiele wyższą jakość od zwykłych zdjęć JPG i pozwala wykonać znacznie bardziej zaawansowaną obróbkę obrazu. W dodatku RAW w modelu S23 Ultra ma dwa tryby rozdzielczości: 12,5 oraz 50 Mpx. Większa wydajność procesora z pewnością w tym pomoże. Trochę jaśniejszy jest też obiektyw główny (f/1.7 vs f/1.8 w starszym modelu) oraz ulepszono działanie systemu ustawiania ostrości (AF).

Galaxy S23 ma łącznie 4 aparaty z tyłu, ale oprócz głównego trzy pozostałe są takie jak wcześniej, czyli ultraszerokokątny 12 Mpx (w modelu Ultra ma on autofocus i może działać w trybie macro), zoom optyczny 3x 10 Mpx i zoom optyczny 10x, również 10 Mpx. Oprócz ultraszerokokątnego wszystkie mają też optyczną stabilizację obrazu. Producent dodaje też, że zakres ruchu stabilizacji jest dwa razy większy niż wcześniej (3 stopnie pochylenia, zamiast 1,5 stopnia).



​​​​​​​Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung chwali się również lepszym trybem zdjęć nocnych. Składane są one z wielu zdjęć w krótkim czasie, co zapewnia bardzo dobrą jasność, niski poziom szumów i dobrą ostrość oraz szczegółowość. Tryb nocny dostępny jest nie tylko w aparacie tylnym, ale też przednim (Portret nocny). Możliwe jest też nagrywanie wideo nocnego, w którym obraz jest przetwarzany przy użyciu algorytmów AI. Ciekawostką może być tryb Astro Hyperlapse z przyspieszeniem 300x. Dzięki niemu można nagrać niesamowite filmy z obrotem gwiazd na niebie. Trzeba tylko pamiętać, że przy takim przyspieszeniu każde 300 sekund nagrania łączy się w sekundę filmu, więc do uzyskania pięknych efektów potrzebny jest długi czas rejestrowania obrazu.

Lekkim zaskoczeniem jest aparat przedni, który ma znacznie niższą rozdzielczość od poprzednika (12 Mpx vs 40 we wcześniejszym modelu). Oczywiście w przypadku zdjęć selfie mniej pikseli wcale nie musi oznaczać gorszej jakości. Większe znaczenie ma sprawność fotografowania w słabym świetle i dynamika tonalna. Jeśli będzie taka szansa, to sprawdzę w teście jak to wygląda w rzeczywistości. Oczywiście z przodu można nagrywać wideo 4K 60 kl/s.



​​​​​​​Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy Book 3 Pro, Galaxy Watch 5 i Galaxy Buds 2 Pro

Wyświetlacz

Tutaj akurat wiele pisać nie trzeba, bo Galaxy S23 Ultra ma w zasadzie taki sam wyświetlacz, jak S22 Ultra. Czy to wada? Moim zdaniem nie, bo ten panel AMOLED 120 Hz należy do najlepszych pod względem jakości kolorów i ma bardzo wysoką jasność szczytową, do 1750 cd/m2. Obraz wygląda rewelacyjnie w dzień i w nocy. Rozdzielczość to aż 1440 x 3088 px, czyli wyższa od S23 i S23+, które mają 1080 x 2340 px.

Ważniejsze jest to, żeby uświadomić sobie, że S23 Ultra jest bardzo dużym smartfonem. Ekran ma przekątną aż 6,8 cala, wymiary obudowy to 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, a masa aż 233 g. Jeśli ktoś lubi duże telefony, to ten przypadnie mu do gustu. Na szczęście ramki wokół wyświetlacza są cienkie, więc przód telefonu prezentuje się bardzo nowocześnie i atrakcyjnie.



​​​​​​​Samsung Galaxy S23 Ultra

Piórko S Pen i inne cechy

Samsung Galaxy S23 Ultra, podobnie jak S22 Ultra, zastępuje serię Galaxy Note, więc wyposażony jest w piórko S Pen. Nie jest to jednak zwykły rysik, lecz aktywne piórko, które służy nie tylko do pisania, rysowania, edycji grafiki i tworzenia dokumentów, ale też do zdalnej kontroli telefonu - np. wykonywania gestów w powietrzu i sterowania aparatem. Jest ono takie samo jak w poprzednim modelu, więc zapraszam do recenzji Galaxy S22 Ultra, by dowiedzieć się więcej. Możliwe, że Samsung dodał kolejne funkcje i opcje, ale o tym przekonamy się dopiero w recenzji smartfona.

Na pokładzie jest też superszybkie Wi-Fi 6E (3-zakresowe), NFC, 5G, dual SIM (z eSIM), Bluetooth 5.3 LE, czytnik linii papilarnych do odblokowywania telefonu i uwierzytelniania płatności, USB-C 3.2, funkcja Samsung DeX i bezprzewodowy DeX, dobre głośniki stereo i funkcja bezprzewodowego ładowania akumulatora (aczkolwiek dość skromna, bo tylko 10 W).



​​​​​​​Samsung Galaxy S23 Ultra

Smartfonami z rodziny Galaxy S23 zarządza najnowszy system Android 13, z nakładką One UI 5.1 na start. Producent deklaruje jednak, że smartfony dostaną pełne aktualizacje systemu Android przez cztery lata, czyli możliwe, że aż do Androida 17. Dotyczy to również aktualizacji nakładki One UI.

Samsung Galaxy S23 i Galaxy S23+

Dwa pozostałe modele w rodzinie S23 są skromniejsze, ale też zauważalnie tańsze. Nie oznacza to jednak, że są słabe. To wciąż solidne i nowoczesne smartfony flagowe o bardzo dużych możliwościach.

Różnią się przede wszystkim wymiarami. Podstawowy S23 ma wyświetlacz 6,1 cala i relatywnie niewielkie wymiary, więc jest świetną propozycją dla osób, które szukają bardzo szybkiego, wydajnego i nowoczesnego smartfonu z Androidem, który jednocześnie jest poręczny. Natomiast S23+ to już duży model z wyświetlaczem 6,6 cala - trochę mniejszy i lżejszy od S23 Ultra. W obu przypadkach zastosowano panel AMOLED 120 Hz 1080 x 2340 px.



​​​​​​​Samsung Galaxy S23

Obudowy tych smartfonów też są wodoszczelne zgodnie ze standardem IP68. Nie straszny im deszcz, zalanie i wpadniecie do wanny. Krawędzie boczne są aluminiowe, a przód i tył przykrywa najnowsze szkło Gorilla Glass Victus 2. Nie są jednak wyposażone w aktywne piórko S Pen, które jest zarezerwowane dla najlepszego modelu S23 Ultra.

Oba mają podobne procesory do S23 Ultra, z tą różnicą, że są to wersje bez podkręcenia (z trochę niższą częstotliwością najwydajniejszego rdzenia). Wciąż jednak należą do najlepszych procesorów stosowanych w telefonach z Androidem i tak pozostanie aż do końca 2023 roku. Oba są świetne do multimediów, gier i zaawansowanych programów.



​​​​​​​Samsung Galaxy S23 Plus

Pomimo wzrostu wydajnosci można zakładać, że będa pracowały dłużej na baterii od swoich poprzedników, bo mają większe akumulatory - Galaxy S23 wzrost z 3700 do 3900 mAh, a S23+ z 4500 do 4700 mAh. Oba mają też funkcję ładowania indukcyjnego (w tym ładowania zwrotnego), ale różnią się szybkością ładowania przewodowego - S23 ma 25 W, a S23+ 45 W.

S23 i S23+ mają skromniejszy zestaw aparatów z tyłu. Zastosowano tutaj trzy sensory, przy czym główny z nich ma 50 Mpx, a nie 200 jak w modelu Ultra. Wciąż jest to aparat ponadprzeciętny, zapewniający bardzo dobrą jakość zarówno w dzień, jak i w nocy. Może też nagrywać wideo 8K 30 kl/s, tak jak w S23 Ultra, ma też stabilizację optyczną obrazu i dobry tryb nocny. Dwa pozostałe aparaty, to zoom optyczny 3x 10 Mpx i ultraszerokokątny również 10 Mpx. Maksymalna rozdzielczość nagrywanego wideo to 8K 30 kl/s z tyłu i 4K 60 kl/s z przodu. Przednie aparaty są takie same jak w S23 Ultra, czyli mają 12 Mpx.



​​​​​​​Samsung Galaxy S23

S23 i S23+ oferują 8 GB RAM, ale różnią się pamięcią masową - mniejszy model może mieć 128 lub 256 GB, a większy 256 lub 512 GB. Możliwe, że jest to również superszybka pamięć UFS 4.0, ale o tym przekonamy się dopiero po przeprowadzeniu testów.

Oba tańsze modele dobrze wypadają również pod względem łączności. Mają bardzo szybkie Wi-Fi 6E (3-pasmowe), 5G, dual SIM, NFC, Bluetooth 5.3, DeX, bezprzewodowy DeX i USB-C 3.2. Czytniki linii papilarnych umieszczono pod powierzchnią wyświetlacza, więc są niewidoczne.

A do tego laptopy Galaxy Book3

Samsung zaprezentował też trzy laptopy, które świetnie współpracują z urządzeniami mobilnymi Galaxy. Pokazano modele Galaxy Book 3 Pro 14 cali, Galaxy Book 3 Pro 16 cali oraz najlepszy z nich Galaxy Book 3 Ultra. Zła wiadomość jest taka, że nie ma na razie planu wprowadzenia ich do sprzedaży w Polsce.



​​​​​​​Samsung Galaxy Book 3 Pro

Dzięki funkcji Multi Control pozwalają zdalnie, bezprzewodowo sterować smartfonami i tabletami Samsung Galaxy. Możliwe jest szybkie kopiowanie plików metodą przeciągnij i upuść, przenoszenie tekstu (kopiuj-wklej), współdzielenie internetu nawet bez ręcznej aktywacji hotspotu (podobną funkcję od dłuższego czasu oferuje Apple w MacBookach i iPhone'ach), a nawet wyświetlanie drugiego pulpitu na tablecie Samsung. To przydatna opcja, bo w czasie pracy na laptopie rozszerzenie przestrzeni roboczej bywa niekiedy nie tylko przydatne, ale wręcz niezbędne. Możliwe jest również synchronizowanie ostatnich stron na laptopie i telefonie lub tablecie.



​​​​​​​Samsung Galaxy Book 3 Pro

Jedną z ciekawszych funkcji dla osób często robiących zdjęcia telefonem i poważniej podchodzących do kwestii jakości, jest automatyczne współdzielenie plików RAW między smartfonem Galaxy, a komputerem Galaxy Book. Dzięki niej można znacznie szybciej i płynniej rozpocząć proces zaawansowanej obróbki w programie Adobe Lightroom na laptopie, niemal od razu po wykonaniu zdjęcia smartfonem.



Samsung Galaxy Book 3 Pro

źródło zdjęć: Samsung