Logitech MX Anywhere 3 to najnowsza myszka z rodziny tych ergonomicznych. Konkretnie – jak sama nazwa wskazuje – jest kierowana do tych, którzy komfortowo chcą pracować nie tylko przy biurku, lecz gdziekolwiek się znajdą.

Logitech MX Anywhere 3 - ergonomiczna myszka mobilna

Logitech MX Anywhere 3 to dowód na to, że ergonomiczna myszka może być zarazem mobilna. Nie pierwszy zresztą, bo już dwóm poprzednim generacjom niewiele można było pod tym względem zarzucić. Niskoprofilowa konstrukcja i dwa przyciski pod kciukiem to cechy, które można zauważyć od razu, a które już same w sobie mają pozytywny wpływ na komfort podczas pracy. Na tym jednak nie kończy się lista atutów tego gryzonia.

Kolejnym punktem na tej liście jest sensor cechujący się wysoką precyzją i dobrym działaniem na powierzchniach różnego rodzaju, nie wyłączając z tego szkła. Jeszcze większe wrażenie robi kółko MagSeed nowej generacji – ciche oraz (przede wszystkim) automatycznie przełączające się między trybem zapadkowym (skokowym), a szybkim (płynnym), w którym pozwala na przewijanie nawet 1000 linii na sekundę.

1 minuta ładowanie = 3 godziny działania

Myszka Logitech MX Anywhere 3 działa do 70 dni na jednym ładowaniu, a w nagłych przypadkach docenisz fakt, że wystarczy podłączyć ją na minutę, by uzyskać 3 godziny pracy. Z maksymalnie trzema urządzeniami naraz może łączyć się przez Bluetooth lub wykorzystując fale radiowe (co wymaga nanoodbiornika Unifying podłączonego do portu USB w komputerze). A ile to wszystko kosztuje?

To myszka klasy premium i producent tego nie ukrywa. Wiąże się z tym także wyższa cena – Logitech MX Anywhere 3 kosztuje 399 złotych. Możesz ją kupić już dzisiaj w jednym z trzech wariantów kolorystycznych: czarnym, białym lub różowym.

