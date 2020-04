Xiaomi Mi Elegant Mouse Metallic Edition – tak nazywa się najnowsza myszka chińskiego producenta, która „elegancka” jest nie tylko z nazwy, a jej cena jest dużo niższa niż wskazywałby na to jej wygląd.

Spytaj kilka osób, a każda z nich da ci inną odpowiedź na pytanie o to, jaka powinna być dobra myszka. Bardzo możliwe, że wśród nich znajdzie się kilku estetów, dla których szczególnie istotny będzie wygląd. Oczywiście – znów – „ładna” dla jednych będzie oznaczać transformera w stylu tych od Mad Catz, dla innych zaś – prostotę w wykonaniu Logitecha. Jeśli ty zaś celujesz w elegancję, to powinna ci się spodobać Xiaomi Mi Elegant Mouse Metallic Edition.

Xiaomi Mi Elegant Mouse Metallic Edition – elegancka myszka do biura

Minimalistyczna elegancja – tak można by określić estetykę myszki Mi Elegant Mouse od Xiaomi, z jej płaską konstrukcją i metalowym wykończeniem. Ale sam wygląd to oczywiście jeszcze nie wszystko, przejdźmy więc do tego, co ten gryzoń potrafi.

Sercem myszki jest sensor o stałej czułości 1000 DPI. W połączeniu z brakiem dodatkowych przycisków jasno pokazuje nam to, że jest to urządzenie kierowane głównie (a może i wyłącznie) do użytkowników biurowych, ewentualnie domowych (z mniejszymi wymaganiami).

Mi Elegant Mouse wytrzymuje rok na baterii. A ile kosztuje?

To, na co warto jeszcze zwrócić uwagę, to że Xiaomi Mi Elegant Mouse łączy się z komputerem bezprzewodowo – albo przez fale radiowe w paśmie 2,4 GHz (wtedy do portu USB należy wetknąć odbiornik), albo przez Bluetooth. Korzystając z tej drugiej technologii, możemy nawet wykorzystać ją do sterowania urządzeniem mobilnym z systemem Android lub iPadOS. Maksymalny czas pracy na jednej baterii AA to 12 miesięcy.

Xiaomi Mi Elegant Mouse Metallic Edition może trochę przypominać Surface Mouse od Microsoftu, ale jak się pewnie domyślasz, kosztuje dużo mniej. Konkretnie Chińczycy życzą sobie za nią 99 juanów, co po przeliczeniu daje jakieś 60 złotych.

Źródło: Gizmochina, Xiaomi

Czytaj dalej o myszkach: