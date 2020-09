Razer Naga Pro to myszka dla ciebie, jeśli nie ograniczasz się do jednego gatunku. Tak właściwie to są to trzy myszki w jednym – niczym w modelu Trinity, którego zresztą jest następczynią.

Razer Naga Pro - trzy myszki w jednym

To gamingowa myszka dla tych, którzy oczekują spersonalizowanego doświadczenia. Charakterystyczną cechą Razer Naga Pro jest to, że w zestawie otrzymujemy trzy panele boczne: z 2, 6 lub 12 przyciskami do zaprogramowania. Dzięki magnetycznemu mocowaniu można je wymieniać w prosty sposób i nie zajmie to więcej czasu niż włączenie kolejnej gry. Ten pierwszy panel najlepiej sprawdzi się w strzelankach, drugi – w sieciowych tytułach pokroju MOBA czy Battle Royale, a ostatni znajdzie zastosowanie w strategiach i produkcjach MMO.

Serduszko w postaci sensora Razer Focus+ gwarantuje płynne i precyzyjne działanie w rozdzielczości aż do 20 000 DPI, autorskie przełączniki optyczne pozwalają liczyć na natychmiastową reakcję (i żywotność na poziomie 70 milionów kliknięć), a niezawodną komunikację z komputerem zapewnia elastyczny przewód Speedflex. Opóźnień nie uświadczymy też przy połączeniu bezprzewodowym, a to za sprawą technologii HyperSpeed. Maksymalny czas pracy w tym trybie wynosi 100 godzin.

Cena Razer Naga Pro? Nie każdy ją zaakceptuje

Nie można więc mieć wątpliwości, że jest to równocześnie jedna z najbardziej zaawansowanych myszek dla graczy i jedna z najbardziej wszechstronnych propozycji w ofercie producenta z Kalifornii. Oczywiście to wszystko ma też swoją cenę. Jeśli jesteś zainteresowany, to za Razer Naga Pro zapłacisz 170 euro bez centa. Na zakupy możesz wybrać się w każdej chwili – myszka jest już dostępna w sprzedaży.

Źródło: Razer, Kool Things

