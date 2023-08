Należące do CI Games studio Hexworks pokazało prawie 20 minut rozgrywki z Lords of the Fallen. Wideo ubogacono komentarzem twórców.

Lords of the Fallen to połączenie gry akcji i RPG w mrocznym świecie fantasy. Twórcy zaprezentowali długie wideo z gameplayem, które przedstawia świat gry, walkę i elementy eksploracji dwóch wymiarów. Materiał zobaczycie poniżej.

Filmik przedstawia kilka z wielu lokacji dostępnych w grze. Każdy główny obszar łączy się z co najmniej dwiema innymi lokacjami, co ma dać graczom swobodę przy wyborze kolejności eksploracji. Obok krainy żywych zwanej Axiom istnieje równoległy świat – Umbral. Obydwa wymiary mają własne ścieżki, wrogów, postaci i łupy. Wyposażeni w Umbral Lamp gracze mogą przekraczać granice Axiom, jednak przejście pomiędzy wymiarami wiąże się ze zużyciem jednego z dwóch żyć.

Co-op i walka w Lords of the Fallen

Nagranie ujawniło też garść szczegółów na temat trybu kooperacji. Aby zaprosić drugiego gracza do dołączenia do historii, wystarczy odwiedzić punkt odpoczynku. Tam można wybrać, czy chcemy walczyć u boku znajomego, czy innego losowo wybranego gracza.

Najważniejszy element Lords of the Fallen to walka. Na zaprezentowanym materiale wygląda ona obiecująco. System łączy dynamiczne starcia wręcz, umiejętności dystansowe oraz magię. Poza standardowymi atakami gracze mogą przypisać do swojego kontrolera do czterech dodatkowych zdolności magicznych lub dystansowych.

źródło: materiały prasowe