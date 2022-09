Wybrać najlepsze gry akcji nie jest łatwo. Nie dlatego, że cierpimy na ich deficyt. Przeciwnie, przy takich zestawieniach pojawiają się kłopoty bogactwa.

Twórcy uwielbiają gry akcji, gracze również

Niektórzy preferują wolniejsze tempo w strategiach, inni rozbudowane opcje rozwoju postaci i zawiłe fabuły w RPG, ale kto wie czy najliczniejsze grono nie sympatyzuje z grami akcji. Mogą sugerować to chociażby wyniki sprzedaży nie tylko najgłośniejszych hitów, ale też sam fakt, z jak dużym wyborem mamy tu do czynienia.

Co rusz pojawiają się kolejne gry zaliczane do tego gatunku, na potrzeby naszego zestawienia ograniczyliśmy się do propozycji liczących sobie nie więcej niż 4 lata. Dlaczego? Jakieś kryteria trzeba przyjąć, mimo tego było z czego wybierać, no i finalnie nie będą tutaj kręcić nosem ci, którzy cenią sobie także wysokiej jakości oprawę graficzną. Bo chociaż decydujący był gameplay i ogólny poziom satysfakcji z zabawy, to część z wybranych gier z powodzeniem mogłaby wylądować w zestawieniu na najpiękniejsze produkcje ostatnich lat.

Najlepsze gry akcji - TOP



W grach akcji często mamy do czynienia ze sporym tempem, ale warto postarać się o choćby małą wycieczkę, bo widoki wielkich światów potrafią zachwycić.

Szybkie tempo i dużo walk, czyli... akcja

Trudno przy tym w jednym zdaniu zdefiniować wspomniany gatunek. Niektórzy podchodzą do niego niezwykle szeroko ujmując także takie pozycje jak Call of Duty czy Doom, ale my pozostawiamy to do zestawienia ze strzelankami. Wątpliwości nie powinno za to budzić założenie, iż w grach akcji chodzi przede wszystkim o... akcję i to z reguły dość (lub bardzo) szybką. W zadaniach zaliczanych do głównego wątku często trzeba wykazać się niezłym refleksem, bez tego może być ciężko o sukces w walkach, które stanowią tu jeden z najważniejszych elementów całej zabawy. Chociaż to też nie reguła, bo niekiedy są najistotniejsze, a innym razem stanowią dodatek do nieco bardziej rozbudowanej fabuły, eksploracji i zagadek, do szeroko pojętej przygody.

Można zresztą przyjąć, że wybrane przez nas tytuły sami twórcy określają grami akcji, więc przynajmniej co do tego nie powinno być kontrowersji. A czy to faktycznie najlepsze produkcje ostatnich lat? Zestawienie jest oczywiście subiektywne, my bawiliśmy się przy nich bardzo dobrze. Staraliśmy się przy tym wskazać głównie na produkcje multiplatformowe czyniąc wyjątki tylko przy naprawdę godnych tego przypadkach.

Horizon Forbidden West Ocena benchmark.pl









4,8/5 W kontekście propozycji na wyłączność konsol Sony chryi raczej nie będzie, przynajmniej przy wskazaniu na Horizon Forbidden West. Niezadowolonych z zakupu można by pewnie policzyć na palcach jednej ręki, grono świetnie się bawiących poszło natomiast w miliony. Guerilla Games pokazało, że potrafi nie tylko rozpocząć, ale też udanie kontynuować perypetie Aloy, tym razem zsyłając ją na zachód postapokaliptycznej Ameryki. Tak naprawdę zgadza się tu wszystko. Jest olbrzymi i różnorodny świat, który dodatkowo świetnie wygląda, nie byle jaka fabuła, dające dużo frajdy walki (także dzięki nowym mechanikom i broniom), ciekawe aktywności poboczne i pasująca do całości muzyka. Oczywiście nie zabrakło też wykorzystania możliwości kontrolera Dualsense.



A gdyby ktoś miał wątpliwości, z poprzednią częścią tej serii (Horizon: Zero Dawn) również warto się zapoznać. W tym przypadku może zrobić to większe grono graczy, bo doczekała się premiery także na PC. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji, Przygodowe

Wydawca Sony Interactive

Producent Guerrilla Games

Data premiery 2022-02-18 Zobacz recenzję

Red Dead Redemption 2 Ocena benchmark.pl









4,9/5 Jedna z najlepszych gier w historii i doskonały przykład pokazujący, dlaczego mimo małych wpadek ekipa Rockstar Games cieszy się tak doskonałą opinią. Może i Red Dead Redemption 2 ma już kilka lat, ale wciąż zawstydza wiele (większość?) nowości pod względem skali oraz dopracowania wszystkiego w najmniejszych szczegółach. Klimat Dzikiego Zachodu i westernów urzeka tu nie tylko fanów takich widoków. Otwarty świat został wypełniony przeróżnymi atrakcjami, do tego wygląda kapitalnie i jest otoczony rzadko spotykanym realizmem. Brudzące się ubrania, ranne zwierzęta zostawiające krew na szlaku, cięższe niż normalnie poruszanie się w wysokich zaspach śniegu, a nawet rosnący zarost. Smaczki można wymieniać bardzo długo. No i jazda konna, którą też oddano kapitalnie, chyba lepiej niż gdziekolwiek indziej. A dochodzi do tego przecież także ciekawa historia główna, niebanalni bohaterowie, no i spora liczba pojedynków. 175 nagród dla gry roku w tym przypadku bezsprzecznie się należało. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji

Wydawca Rockstar Games

Producent Rockstars Games

Data premiery 2018-10-26 Zobacz recenzję

Dying Light 2: Stay Human Ocena benchmark.pl









4,8/5 Może i we Włoszech ta nominacja wywołałaby kontrowersje, ale w innych regionach zdecydowanie przeważają pozytywne opinie. Dying Light 2: Stay Human to absolutnie coś więcej niż tylko rodzimy akcent w naszym zestawieniu. To dobra, bardzo dobra gra akcji podobnie jak pierwsza część łącząca parkour z wieloma brutalnymi starciami z (głównie, ale nie tylko) zombie. Chociaż świat jest tu znacznie większy niż w „jedynce”, twórcom udało się go wypełnić wieloma atrakcjami. Spróbujcie, bo warto. Jeśli nie samemu, to może w kooperacji, która w tym tytule sprawdza się doskonale. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji

Wydawca Cenega S.A.

Producent Techland

Data premiery 2020 Zobacz recenzję

Marvel's Guardians of the Galaxy Ocena benchmark.pl









4,7/5 Z grami o superbohaterach bywa różnie. Nie musielibyśmy szukać daleko w celu wskazania spektakularnych klap, ale również w kontekście udanych produkcji da się coś znaleźć. Chociażby Marvel's Guardians of the Galaxy, które finalnie zdaniem niektórych wypadało nawet lepiej niż sugerowały to zapowiedzi, a z takimi przypadkami nie mamy do czynienia za często. Eidos Montreal rewelacyjnie oddało tu klimat charakterystyczny dla produkcji Marvela, niebanalnych bohaterów i dawkę niezłego humoru. A z racji tego, że zarazem zadbało o naprawdę niezłą, niemal hollywoodzko poprowadzoną fabułę, satysfakcjonujący gameplay i miłą dla oka oprawę graficzną, spędzanie czasu przy tym tytule to naprawdę spora przyjemność. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji, Przygodowe, cRPG

Wydawca Square-Enix

Producent Eidos Montréal

Data premiery 2021-10-26 Zobacz recenzję

Sekiro: Shadows Die Twice Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jesteś w gronie twierdzących, że współczesne gry nie stanowią szczególnie dużego wyzwania? Jest w tym trochę racji, ale można trafić na wyjątki, przy których bez wysiłku i przynajmniej odrobiny sprytu nie ma mowy o sukcesie. Sekiro: Shadows Die Twice od twórców Bloodborne i serii Dark Souls to chyba najlepszy przykład. Mamy tu do czynienia z połączeniem dynamicznej akcji oraz konieczności skradania się w cieniu. Mamy alternatywną wersję Japonii z końca XVI wieku oraz zhańbionego, okaleczonego wojownika poszukującego zemsty i utraconego honoru. Mamy sporą liczbę zróżnicowanych przeciwników na drodze do celu i sporą dawkę brutalności. A wszystko zaserwowane może nie w imponującej, ale w całkiem niezłej oprawie. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa angielska

Gatunek gry Gry akcji, Przygodowe

Wydawca Cenega S.A.

Producent From Software

Data premiery 2019-03-22

Inne dobre gry akcji

Zapewne macie przynajmniej kilka innych typów. Nic dziwnego, bo my również. Poza wyżej wymienionym zestawem z czystym sumieniem polecamy kolejne pięć gier akcji, które bezsprzecznie należy uznawać za produkcje dobre, a być może wręcz doskonałe.

The Last of Us Part II - Kontynuacja jednego z największych przebojów na wyłączność konsol Sony, która absolutnie podtrzymała poziom, a wedle niektórych jeszcze go podniosła. Mało jest gier z tak mocną fabułą, wyrazistymi postaciami oraz iście filmową oprawą. Bezsprzecznie warto sprawdzić, dla zaczynających przygodę z tą serią godny polecenia jest też niedawno wydany remake The Last of Us: Part I.

- Kontynuacja jednego z największych przebojów na wyłączność konsol Sony, która absolutnie podtrzymała poziom, a wedle niektórych jeszcze go podniosła. Mało jest gier z tak mocną fabułą, wyrazistymi postaciami oraz iście filmową oprawą. Bezsprzecznie warto sprawdzić, dla zaczynających przygodę z tą serią godny polecenia jest też niedawno wydany remake The Last of Us: Part I. Star Wars Jedi: Fallen Order - Jedna z ciekawszych gier dla sympatyków Gwiezdnych Wojen. Dobra fabuła, satysfakcjonujący system walk, urozmaicające zabawę zagadki logiczne, no i odpowiedni klimat.

- Jedna z ciekawszych gier dla sympatyków Gwiezdnych Wojen. Dobra fabuła, satysfakcjonujący system walk, urozmaicające zabawę zagadki logiczne, no i odpowiedni klimat. Ratchet & Clank: Rift Apart - Coś także (bo absolutnie nie tylko) dla młodszych. Świetnie wyglądające i wciągające połączenie gry akcji oraz platformówki.



Ratchet & Clank: Rift Apart błyszczy... dosłownie i w przenośni.

Grand Theft Auto V - Trzymając się kryterium wieku zapłać się do zestawienia pozwala ostatnie wydanie na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra zalicza już trzecią generację i.. wciąż sprzedaje się lepiej niż wiele nowości. Pozycja absolutnie kultowa.

- Trzymając się kryterium wieku zapłać się do zestawienia pozwala ostatnie wydanie na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra zalicza już trzecią generację i.. wciąż sprzedaje się lepiej niż wiele nowości. Pozycja absolutnie kultowa. Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy - Nie jedna, ale aż trzy świetne gry w zestawie: Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration oraz Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Lara w najładniejszym i najbardziej dopakowanym wydaniu.

I teraz możemy już zaprosić do dyskusji. Co z powyższych propozycji również polecilibyście innym, a co dodali od siebie?