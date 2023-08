Deweloperzy z należącego do CI Games studia Hexworks opublikowali wydłużoną wersję oficjalnego zwiastuna fabularnego z Lords of the Fallen.

Podczas Gamescom Opening Night Live widzowie mieli okazję rzucić okiem na krótki trailer z Lords of the Fallen. Do sieci trafiło również "pełne" wydanie filmiku. Wideo pozwala przyjrzeć się bliżej "grozie, która spowija świat gry". Materiał zobaczycie poniżej.

Lords of the Fallen na Gamescomie

Jednocześnie twórcy przypominają o atrakcjach dla uczestników imprezy w Niemczech. Osoby odwiedzające teatr Lords of the Fallen (Hala 9, stanowisko B010-C019), jako jedne z pierwszych na świecie będą mogły zobaczyć obszerny fragment rozgrywki z nieprezentowanego dotychczas obszaru.

Podczas pokazu przybliżony zostanie unikatowy dla gatunku RPG mechanizm podwójnego świata. Twórcy zademonstrują też brutalny system walki łączący starcia wręcz, pojedynki dystansowe oraz potężną magię.

Data premiery

Lords of the Fallen zadebiutuje 13 października na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Tytuł powstaje w oparciu o silnik Unreal Engine 5. Ruszyły zamówienia przedsprzedażowe. Gra będzie dostępna w trzech edycjach: Standardowej, Deluxe i Kolekcjonerskiej w polskiej wersji językowej (z napisami).

