Targi Gamescom trwają w najlepsze. Firma Bethesda Game Studios rozpoczęła wydarzenie z przytupem, prezentując aktorski zwiastun z gry Starfield.

Do premiery nowego RPG-a od Bethesdy pozostało już naprawdę niewiele czasu. Podczas imprezy Gamescom studio postanowiło przypomnieć graczom o debiucie Starfield, pokazując klimatyczny zwiastun z aktorami. Publikujemy go poniżej.

Materiał uchyla rąbka tajemnicy na temat tego, czego poszukuje Konstelacja, czyli jedna z kluczowych frakcji w grze. Warto podkreślić, że w tle przygrywa orkiestrowa wersji piosenki Rocket Man Eltona Johna.

Starfield to pierwsze nowe uniwersum stworzone przez twórców The Elder Scrolls V: Skyrim i Fallout 4 od ponad 25 lat. Twórcy zapewniają, że będzie to RPG nowej generacji. Akcja tytułu rozegra się w pośród gwiazd. Otrzymamy możliwość stworzenia dowolnej postaci i wyruszenia z nią w niecodzienną podróż, której zwieńczeniem będzie rozwiązanie największej tajemnicy ludzkości.

Data premiery Starfield i wczesny dostęp

Starfield ukaże się 6 września. Tytuł będzie dostępny na PC i konsolach Xbox Series X/S. Subskrybentów Game Passa na pewno cieszy informacja, że będą mogli zagrać w RPG-a od momentu premiery w ramach usługi Microsoftu. Jeśli gracie na pececie, to pod tym adresem sprawdzicie wymagania sprzętowe gry.

Poza tym można już składać zamówienia przedpremierowe. Wcześniejsze zgarnięcie Edycji Premium lub Edycji Konstelacji zapewni nawet pięć dni wcześniejszego dostępu do Starfield.

źródło: materiały prasowe