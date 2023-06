MacBook Air z 15-calowym ekranem był bez wątpienia jedną z najjaśniejszych gwiazd pokazu Apple WWDC 2023. Mieliśmy już okazję przekonać się o jego możliwościach, a teraz możemy przyjrzeć się temu, jak wygląda kwestia jego naprawialności.

Zespół iFixit regularnie rozkręca sprzęty i sprawdza jak łatwe (czy raczej: trudne) są do naprawy. Ostatnio na jego warsztacie znalazł się nowy, niedawno testowany przez nas MacBook Air z 15-calowym ekranem i układem M2 na pokładzie. Wnioski? U Apple’a wszystko po staremu.

15-calowy MacBook Air rozebrany na części. Czy da się go naprawić?

Sugerowała to już specyfikacja, więc nie było dużym zaskoczeniem, że 15-calowy MacBook Air po rozkręceniu do złudzenia przypomina swojego 13-calowego brata, który trafił do sprzedaży w ubiegłym roku. Różnice – poza rozmiarem całej konstrukcji – są na dobrą sprawę tylko dwie: pierwsza polega na dwóch dodatkowych głośnikach (łącznie jest ich sześć), druga zaś na większym akumulatorze (który jednak wcale nie wydłuża czasu działania względem mniejszego modelu).

Sposób montażu 15-calowego MacBooka Air jest taki sam jak w przypadku modelu o przekątnej 13 cali. To zaś oznacza, że rozkręcanie laptopa, docieranie do poszczególnych elementów i ich ewentualna wymiana to w dalszym ciągu koszmar serwisanta. Inna sprawa, że z dostępem do części zamiennych i tak jest problem, więc naprawy na własną rękę są mocno utrudnione. Finalnie więc nowa konstrukcja Apple’a otrzymała od iFixit notę 3/10 w kontekście „naprawialności”.

Swoją ocenę zespół iFixit tłumaczy między innymi faktem, że żeby dostać się do któregokolwiek z istotniejszych elementów, trzeba najpierw zdemontować kilka innych. Na notę wpływ miał również wspomniany niedobór części zamiennych oraz fakt, że niemożliwa jest rozbudowa pamięci RAM i pamięci masowej. Zresztą co tu dużo mówić, najlepiej oddać głos samym zainteresowanym:

Jaki jest MacBook Air z 15-calowym ekranem?

Kłopotliwe naprawy i brak możliwości modernizacji nie są jedynymi minusami nowego laptopa Apple. Grzegorz w swojej recenzji wspomniał także o niezbyt głośno grających głośnikach, braku Wi-Fi w nowym standardzie 6E czy też dysku SSD, który mógłby być szybszy. Plusów jest jednak zdecydowanie więcej – od wysokiej wydajności, przez świetny ekran, po nienaganną jakość wykonania. Stąd też ogólna ocena wynosząca 4,7 na 5.

Źródło: iFixit, inf. własna