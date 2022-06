Firma Apple zaskoczyła wszystkich prezentując niedawno układ M2 oraz dwa kolejne modele MacBooków - Air oraz Pro. Czy warto kupić nowe komputery od Apple? W czym M2 jest lepszy od M1? Oto moje przemyślenia na ten temat.

Układ M2

M2 to bezpośredni następca układu M1. Oznacza to, że nie konkuruje on z dużo bardziej wydajnymi czipami poprzedniej generacji z wyższej półki. Procesory M1 Pro, Max oraz Ultra grają w zupełnie innej lidze. Podczas prezentacji poinformowano, że pracując nad nowym układem inżynierowie skupili się nad minimalizacją zużycia energii przy jednoczesnej poprawie wydajności, a M2 jest tylko trochę wydajniejszy od M1

M1 oraz M2 – czym się różnią?

Oba wyposażone są w ośmiordzeniowy procesor z 4 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energooszczędnymi. W nowym układzie zwiększono nieco taktowanie. Wynosi ono 3,49 GHz, w porównaniu do 3,2 GHz w przypadku M1.

Nieco większa poprawa nastąpiła w wydajności układu graficznego. Jeszcze do niedawna M1 dostępny był z 7 lub 8-rdzeniowym GPU (obecnie w oficjalnej sprzedaży dostępna jest tylko pierwsza opcja), a decydując się na zakup komputera z nowym czipem możemy wybrać 8 lub 10-rdzeniowy układ graficzny.

Warto przy tej okazji dodać, że M2 wyposażony jest w silnik multimedialny, który umożliwia szybszą edycję grafiki i wideo zapisanego w standardach H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW. Apple twierdzi, że dzięki temu silnikowi M2 jest o około 40% bardziej wydajny w tym zakresie niż M1.

Różnica dotyczy także pamięci operacyjnej. Maksymalna ilość jaką obsługuje M1 to 16 GB. Komputery z M2 mogą być wyposażone w 24 GB takiej pamięci. Co więcej, jej przepustowość to 100 GB/s, w porównaniu do 68,25 GB/s w ‌M1‌.

Ostatnio pojawiły się pierwsze wyniki testów benchmarkowych układu M2. Uzyskał on 1919 punktów dla operacji jednordzeniowych oraz 8928 dla operacji wielordzeniowych. Wynik jest wyższy niż w przypadku M1 o odpowiednio 12 oraz 20%. Czy to dużo jak na kolejną generację układów i wiele wyższą cenę komputerów w niego wyposażonych? Raczej nie.

Jak wspomniałem wyżej, nieco lepiej jest w przypadku układu graficznego. M2 w teście Metal osiągnął 30627 punktów, czyli o około 40% więcej niż M1. Czy to dużo? Chyba tak, tylko po co?

Czy warto kupić MacBooka z układem M2?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zależy ona od wielu czynników. Parafrazując monolog z klasycznego polskiego filmu, przed zakupem nowego komputera wystarczy odpowiedzieć sobie na jedno bardzo, ale to bardzo ważne pytanie – do czego będzie on służyć? A później go kupić.

Obecnie w oficjalnej sprzedaży dostępne są następujące modele:

MacBook Air z M1,

MacBook Air z M2,

13-calowy MacBook Pro z M2,

14-calowy i 16-calowy MacBook Pro z M1 Pro lub M1 Max.

MacBook Air z M2

Air z M2 to zupełnie nowa konstrukcja. Poza korzyściami płynącymi z zastosowania nowego układu, ten komputer wygląda zupełnie inaczej niż jego poprzednik i bardziej przypomina nowe MacBooki Pro. Obudowa nie ma już kształtu klina, a ramki wokół ekranu są dużo węższe. Nowością jest także notch, niezbędny do tego by umieścić w nim moduł kamery, która także jest lepsza niż w poprzedniej generacji tych komputerów.

Rozmiar i rozdzielczość ekranu w obu modelach jest niemal taka sama. W nowym komputerze przekątna ekranu ma długość 13,6, a w starym 13,3 cala. Rozdzielczość nowego to 2560 na 1664 piksele co oznacza, że jest większa zaledwie o 4 piksele w pionie. Wynika to między innymi z zastosowania węższych ramek. Model z M2 może pochwalić się jasnością na poziomie 500 nitów, a w przypadku poprzedniej generacji wynosi ona 400 nitów.

Oba komputery wyposażone są między innymi w dwa porty Thunderbolt / USB 4, czytnik linii papilarnych Touch ID oraz baterię, która zapewnia taki sam czas pracy, choć ta w modelach z M2 ma nieco większą pojemność. Warto dodać, że nowe komputery mają port MagSafe 3, który służy do ładowania.

MacBook Pro z M2

MacBook Pro z M2 wygląda tak samo jak jego poprzednik. Ma między innymi taką samą obudowę, ten sam wyświetlacz, taką samą kamerę, taką samą baterię, taki sam pasek Touch Bar oraz nieco lepsze głośniki i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm z zaawansowaną obsługą słuchawek o wysokiej impedancji.

MacBook z M1 czy z M2? Który wybrać?

Zacznijmy od tego, że nowe MacBooki to moim zdaniem bardzo dobre komputery, ale przed ich zakupem trzeba być świadomym pewnych zależności. Air z M2 to zupełnie nowa konstrukcja, więc komputery zakończyły pewną erę. Stare MacBooki Air były swego rodzaju ikoną. Pierwsza generacja pojawiła się w 2008 roku, a ich wygląd nie uległ znaczącym zmianom aż do 6 czerwca tego roku.

Kolejną różnicą między starym, a nowym modelem Air jest ich cena. Za podstawową konfigurację z M2 zapłacić trzeba 6999 złotych. I choć to dobry sprzęt, to w tej cenie otrzymujemy zaledwie 8 GB RAM oraz dysk SSD o pojemności 256 GB. Za każde dodatkowe 8 GB pamięci operacyjnej lub 256 GB pamięci masowej zapłacic trzeba aż 1200 złotych. Przypomnijmy, że podstawowy model z M1 w dniu premiery kosztował 5199 złotych, a ilość pamięci w podstawowej konfiguracji była w obu przypadach taka sama.

Największa różnica między tymi komputerami to wspomniany już niejednokrotnie design oraz większa wydajność, szczególnie układu graficznego. Należałoby jednak zadać pytanie czy użytkownicy MacBooków Air, które przeznaczone są raczej do codziennego użytku i konsumpcji treści, potrzebują aż tak dużej mocy obliczeniowej. MacBook Air z M1 to i tak do takich zastosowań zbyt wiele. „Zwykli” użytkownicy nie odczują różnicy między M1, a M2.

Wspomniany wzrost ceny sprawia, że Apple znacznie zwiększyło barierę wejścia. MacBook Air to przecież podstawowy i najtańszy model laptopa tej marki. Na szczęście dostępny jest jeszcze komputer z M1, ale jego cena wzrosła do 5799 złotych – można domniemać, że jest to związane z panującymi na świecie problemami gospodarczymi, ale trzeba przyznać, że tanio nie jest. Oczywiście MacBooka Air z M1 dużo taniej kupić można w innych sklepach, ale ten fakt nie zmienia polityki Apple.

W ofercie brakuje nowego, taniego komputera do codziennego użytku. Płacenie 7000 złotych za sprzęt, który używany będzie do przeglądania Internetu, przynajmniej w polskich realiach wydaje się grubą przesadą. M2 to zdecydowanie za dużo dla osób, które mają zamiar konsumować treści, im wystarczyłoby coś trochę mniej wydajnego, a zarazem tańszego.

Użytkownicy, którzy szukają komputera do domowego użytku powinni póki co sięgnąć po MacBooka Air z M1, ale to komputer, który ma już dwa lata, a niedługo będzie już na tyle stary, że nie będzie sensu go kupować.

Model Pro z M2 to dla mnie zagadka. Laptopy tej serii przeznaczone są do pracy, a osoby które je kupują zazwyczaj dobrze wiedzą czego chcą i świadomie podejmują decyzje zakupowe. Za nowy model w podstawowej konfiguracji z 8 GB pamięci operacyjnej i dyskiem SSD o pojemności 256 GB zapłacić trzeba 7499 złotych, a to nie jest specyfikacja, która nadaje się do profesjonalnej pracy.

Dla porównania, najtańszy 14-calowy model z układem M1 Pro, który jest dużo wydajniejszy niż M2, oraz 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej zapłacić trzeba 11399 złotych. Komputer z M2 z taką ilością obu rodzajów pamięci kosztuje niemal 10000 złotych. Moim zdaniem zakup MacBooka Pro z M2 nie jest w takim przypadku uzasadniony ekonomicznie. Osoby, które potrzebują komputer do realizacji wymagających zadań z pewnością chętniej sięgną po modele z układami M1 Pro oraz M1 Max.

Podsumowując, Air z M2 to komputer dla osób, które chcą mieć najnowszy sprzęt, ale liczą się z tym, że trzeba za to sporo zapłacić. Jego wydajność to zbyt wiele do przeglądania Internetu, a za mało do profesjonalnej pracy.

Jako MacBook do domowego użytku najlepiej sprawdzi się model Air z układem M1. Charakteryzuje się on najelpszą relacją ceny do jakości. W przypadku realizacji podstawowych zadań, użytkownicy nie odczują różnicy między M1, a M2, a zakup tego komputera pozwoli zaoszczędzić sporą sumę.

MacBook Pro z M2 to konstrukcja z 2016 roku, za którą zapłacić trzeba 7500 złotych, ale za tą cenę nie otrzymamy wydajnej stacji roboczej. Złośliwie dodam, że ten komputer powstał prawdopodobnie tylko dlatego, że w magazynach zalegały stare podzespoły i trzeba było się ich w jakiś sposób pozbyć. Do wymagającej pracy zdecydowanie lepsze będą modele z układami M1 Pro lub Max.

To moja osobista opinia o nowych komputerach marki Apple, więc możecie się z nią nie zgodzić. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o nich sądzicie.

Grafiki: Apple