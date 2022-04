MacBook to seria uwielbiana przez tłumy. Laptopy Apple doskonale sprawdzają się w wielu różnych zastosowaniach. Oczywiście nie we wszystkich, ale jak najbardziej można nazwać je uniwersalnymi.

Dlaczego ludzie kochają MacBooki?

MacBook to dla wielu osób klasa sama w sobie. Laptopy z logo marki Apple na pokrywie cieszą się dużą popularnością i jest tak nie bez przyczyny. Oczywiście nie we wszystkich zastosowaniach sprawdzają się równie dobrze, ale mimo wszystko są to dość uniwersalne komputery, a duża liczba wariantów pozwala dobrać właściwy sprzęt do swoich potrzeb i budżetu.



MacBook Air

Co jednak w głównej mierze przyciąga użytkowników do MacBooków? Jednym z atutów jest charakterystyczna stylistyka, idąca w parze z wysoką jakością wykonania. Wystarczy krótki kontakt z takim komputerem, by poczuć jego klasę. Dobre wyświetlacze i wygodne klawiatury to kolejne istotne plusy, a wisienką na torcie jest naturalnie system macOS. Działa płynnie i niezawodnie, jest regularnie (i bezpłatnie) aktualizowany, a do tego doskonale integruje się z ekosystemem Apple, bezproblemowo współpracując z iPadem czy iPhone’em.

MacBook Air vs Pro – który wybrać?

Aktualnie do wyboru mamy dwa główne modele: MacBook Air oraz MacBook Pro. Wiele je łączy, ale i co nieco dzieli. Ten drugi kosztuje trochę więcej, ale – rzecz jasna – nie bez przyczyny. Ma jaśniejszy wyświetlacz, wydajniejszy procesor i pasek Touch Bar (zwiększający wygodę korzystania z wielu popularnych aplikacji), a do tego jeszcze cechuje się dłuższym działaniem między ładowaniami.

Gdyby to w kilku słowach podsumować, wyszłoby na to, że MacBook Air jest propozycją, która zainteresuje przede wszystkim studentów, dziennikarzy i przedstawicieli innych profesji, potrzebujących mobilnego sprzętu do pracy. MacBook Pro z kolei to rasowy komputer do biura (także tego domowego), sprawdzający się w bardziej wymagających zastosowaniach, a przy tym wciąż wyjątkowo mobilny. Idealny dla programisty czy osoby zajmującej się obróbką grafiki.



MacBook Pro

Do czego Apple MacBook jest stworzony?

MacBook to uniwersalny sprzęt, lecz mimo to nie nadaje się do wszystkiego. To warte uwagi rozwiązanie dla osób, których marzeniem jest dobry ultrabook. Krótko mówiąc: wyśmienicie sprawdzi się wtedy, gdy potrzebujesz możliwie lekkiego i smukłego, a przy tym długo działającego, solidnego i wydajnego laptopa – tak do pracy, jak i zabawy.

Produkowany przez Apple komputer przenośny bardzo dobrze spisuje się również jako laptop biurowy czy – mówiąc ogólniej – przeznaczony do pracy. Szybki i niezawodny system operacyjny w połączeniu z wysokim poziomem bezpieczeństwa to gwarancja komfortowych warunków do pracy. Szczególnie, gdy do listy dopisze się jeszcze wygodną klawiaturę i ekran o wysokiej rozdzielczości.

A kiedy lepiej wybrać coś innego?

W przypadku zastosowań typowo rozrywkowych warto jednak rozejrzeć się za czymś innym. Można na MacBooku oglądać filmy i seriale czy też korzystać z mediów społecznościowych. Czysta zabawa nie jednak jego domeną. Ciekawym rozwiązaniem może być za to na przykład laptop 2w1 z dotykowym ekranem i możliwością szybkiej transformacji laptopa w tablet. Wystarczająco dobre powinny też okazać się uniwersalne laptopy multimedialne, przy okazji o wiele tańsze.



ASUS ZenBook Flip

Trzeba też mieć świadomość, że MacBook – choć wydajny – w żadnym wypadku nie jest sprzętem dla graczy. Gdy szukasz mobilnego komputera do elektronicznej rozrywki, wybierz konkretny laptop gamingowy: z podzespołami zoptymalizowanymi pod kątem tego właśnie zastosowania. W podobnej cenie znajdziesz zdecydowanie lepiej dopasowanego laptopa.

Artykuł powstał we współpracy z RTV EURO AGD.