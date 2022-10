Dla kogo MacBook jest optymalnym laptopem w 2022 roku? Co przemawia na korzyść laptopów z logo Apple i kiedy lepszy będzie ten z dopiskiem „Air”, a kiedy lepiej wybrać „Pro”?

MacBooki to jedne z najlepszych i najciekawszych laptopów na rynku. Wiele osób klasyfikuje je wręcz jako osobną kategorię przenośnych komputerów. Są ku temu przesłanki, a najważniejszą z nich jest korzystanie z systemu macOS rozwijanego przez firmę Apple. Ten system ma duży wpływ na komfort korzystania z MacBooków, ale w żadnym razie nie jest ich jedynym atutem. No właśnie…

Dlaczego ludzie wybierają MacBooki?

Nowoczesna stylistyka i pierwszorzędne wykonanie, wysokiej jakości wyświetlacze i wygodne klawiatury to niektóre z powodów, dla których ludzie wybierają i kochają MacBooki. Kolejnym jest płynnie i niezawodnie działający macOS z regularnymi aktualizacjami i świetną współpracą z innymi urządzeniami Apple.

Tym bardziej docenia się MacBooki, im więcej ma się sprzętów tego producenta – ich synchronizacja i komunikacja stoi bowiem na najwyższym poziomie. Możliwe jest kontynuowanie na drugim urządzeniu zadań rozpoczętych na pierwszym, kopiowanie danych pomiędzy nimi, uwierzytelnianie się na laptopie przez smartwatcha i czytanie wiadomości z iPhone’a na MacBooku.

Ze względu na swoją mobilność i klasę MacBooki są chętnie wybierane przed przedsiębiorców i profesjonalistów. Na przestrzeni lat stały się swoistym symbolem sukcesu. Niekoniecznie jest to uzasadnione, niemniej jednak laptopy te wzbudzają bardzo określone emocje.

MacBook Air lub Pro – czym się różnią i który wybrać?

Trzeba mieć świadomość, że MacBooki dzielą się na dwie grupy. Jedne z nich mają dopisek „Air”, drugie „Pro”. Choć w tych nazwach właściwie wszystko jest wyjaśnione, podsumujmy, na czym polega różnica.



MacBook Air

MacBook Air to propozycja dla osób poszukujących możliwie najbardziej mobilnego laptopa. Jest po prostu wyjątkowo lekki i smukły – w sam raz, by zabrać go ze sobą na uczelnię, czy też przenosić go z miejsca na miejsce w mieszkaniu. Sprawdź dostępne warianty, a szybko przekonasz się, że jest też wyraźnie tańszy od modelu z dopiskiem „Pro” i… nie bierze się to z niczego, ponieważ…

MacBook Pro oferuje wyraźnie większą wydajność, dzięki czemu lepiej sprawdza się w bardziej wymagających zastosowaniach. W związku z tym ma również efektywniejszy system chłodzenia. W wybranych modelach można także liczyć na bardzo dobre wyświetlacze, co czyni z nich świetny wybór nie tylko dla przedsiębiorców czy programistów, ale też dla grafików. Działają też dłużej na jednym ładowaniu. Jakie są dostępne warianty? Sprawdź.



MacBook Pro

Oba te modele łączy też kilka cech, takich jak wysoka jakość wykonania czy stabilny system. Zresztą zarówno dla modelu z dopiskiem „Air”, jak i „Pro” znalazło się miejsce w najnowszym rankingu laptopów opublikowanym przez RTV EURO AGD (znajdziesz go tutaj). Nie dziwi nas to, bo także w benchmarkowych zestawieniach przenośne komputery Apple lądują dość regularnie.

Dlaczego więc by nie kupić sobie MacBooka?

Największym minusem MacBooków jest ich cena. „Tani MacBook” to sprzęt za 5000 złotych – a to dla wielu jest bariera nie do przeskoczenia. Innym problemem jest sam system macOS – choć może pochwalić się długą listą atutów, nie jest dobrym wyborem na przykład dla graczy, ponieważ spora część gier akceptuje wyłącznie system Windows. Podobnie wygląda sytuacja z niektórymi specjalistycznymi aplikacjami.

Sprawdź więc, jakie MacBooki są obecnie dostępne w sprzedaży i czy któryś z nich wydaje się idealny dla ciebie. Jeśli nie, to możesz rozejrzeć się za innymi laptopami – te z kolei znajdziesz tutaj.

Artykuł powstał we współpracy z RTV EURO AGD.