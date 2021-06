Czas na macOS Monterey – najnowsza wersja systemu operacyjnego Apple została pokazana światu, a światu raczej spodoba się to, co mu pokazano.

macOS Monterey - Apple zapowiada nową wersję systemu

Przy okazji WWDC 2021 liczyliśmy przede wszystkim na gorące nowości w iOS 15. Nie przeliczyliśmy się, ale na tym firma Apple nie poprzestała. Pokazała również, co nowego w iPadOS, watchOS i tvOS oraz mnóstwo ciekawostek, debiutujących wraz z nową wersją komputerowego systemu macOS: Monterey.

Co nowego w macOS Monterey?

Apple kontynuuje intensywny rozwój swojego systemu – po wypełnionej po brzegi nowościami wersji Big Sur nadchodzi macOS Monterey. Nie jest to może wydanie rewolucyjne, ale powodów, by się nim zainteresować też w żadnym razie nie brakuje. Życie ułatwi na przykład udostępnianie filmów i muzyki poprzez SharePlay czy też funkcja Universal Control, dzięki której możliwe jest wykorzystanie jednego zestawu klawiatura+myszka do sterowania komputerem i iPadem. Zresztą te sprzęty będą jeszcze lepiej ze sobą współpracować: ekran tabletu będzie można przesłać na Maca – za pomocą AirPlay.

Aktualizacja Big Sur przyniosła spore zmiany wizualne i nic dziwnego, że tym razem lifting jest raczej subtelny. Wśród bardziej zauważalnych zmian odnajdujemy smuklejsze karty w Safari. Przeglądarka dorobiła się również grupowania kart (z opcją udostępniania i synchronizacji pomiędzy wszystkimi urządzeniami Apple). Kolejną nowinką jest szybka notatka – nowy sposób na błyskawiczne zapisywanie pomysłów i inspiracji.

Zmiany nie ominęły również komunikatora FaceTime. Wśród nowych funkcji znajdziesz rozmywanie tła, eliminację szumów z otoczenia czy też przestrzenne efekty audio. Wszystko to, aby wirtualne rozmowy były bardziej realistyczne i naturalne. Co poza tym? Live Text wykorzystuje uczenie maszynowe, aby odczytywać tekst ze zdjęć i przetwarzać go kontekstowo (np. na odczytany numer telefonu można od razu zadzwonić), a Visual Lookup pozwala identyfikować, co widzimy na ekranie. Wreszcie – Mapy zyskały tryb interaktywnej kuli ziemskiej.

Focus pozwala użytkownikom Maców zasygnalizować, że nie należy im przeszkadzać (bo pracują nad projektem, odrabiają zadanie domowe czy też oglądają film). Z kolei dzięki skrótom możliwe będzie automatyzowanie codziennych czynności. Niektóre są dostępne domyślnie, inne można dodać. Wszystkie są zintegrowane w całym systemie – znajdziesz je w menu, w Finderze czy też w Spotlight. Dopełnieniem całości są rozszerzone funkcje prywatności.

Dla kogo macOS Monterey?

System macOS Monterey będzie można zainstalować na następujących komputerach Apple:

iMac (od końca 2015 roku)

iMac Pro (od 2017 roku)

Mac mini (od końca 2014 roku)

Mac Pro (od końca 2013 roku)

MacBook (od 2016 roku)

MacBook Air (od 2015 roku)

MacBook Pro (od 2015 roku)

