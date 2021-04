Tak wydajnego i zaawansowanego tabletu jeszcze nie było. Nowy iPad Pro ma sporo argumentów ku temu, by móc zastępować laptopa czy komputer. I tym razem nie jest to określenie przesadzone.

Zdecydowanie najwydajniejszy tablet - nowy iPad Pro z procesorem Apple M1

Zaplanowana na dziś konferencja Apple przyniosła mniej nowości niż niektórzy oczekiwali. Jednym z pewniaków był nowy iPad Pro i tutaj o rozczarowaniu mówić nie można. Po pierwsze tablet został zaprezentowany, a po drugie jego specyfikacja może robić spore wrażenie. Tym razem producent pokusił się o naprawdę sporo zmian względem zeszłorocznego modelu. I absolutnie nie są to korekty kosmetyczne.

Do tej pory poszukujący najlepszego tabletu sięgali model iPad Pro 2020. Następca, który właśnie ujrzał światło dzienne znacząco go przebija, w kilku istotnych punktach specyfikacji. Przede wszystkim uwagę zwraca jego wydajność. Owszem, póki co to tylko słowa producenta, a nie testy, ale zastosowano tutaj czip Apple M1 (8-rdzeniowy CPU i 8-rdze­niowy procesor graficzny), a jego możliwości już znamy.

Poza tym dojdzie do tego również 8 GB pamięci RAM w modelach 128 GB, 256 GB lub 512 GB oraz 16 GB pamięci RAM w modelach 1 TB lub 2 TB. Czyli jak widać imponująco wypada też ilość pamięci wewnętrznej. Przynajmniej w najbogatszych wariantach.

iPad Pro 2021 specyfikacja

Co jeszcze wyróżnia nowy model na tle poprzednika z zeszłego roku? Z pewnością wyświetlacz. Tym razem do wyboru o przekątnych 11 cali (2388 x 1668 pikseli) lub 12,9 cali (2732 x 2048 pikseli), ale w większym modelu wykonany w technologii mini-LED. Jego użytkownicy będą mogli liczyć na 1000 nitów jasności utrzymywanej na całym ekranie i aż 1600 nitów jasności szczytowej oraz kontrast 1 000 000:1.

W pracy pomagać ma Apple Pencil (2. generacji), którego obsługi zabraknąć rzecz jasna nie mogło, ale wbrew pojawiającym się spekulacjom tego gadżetu w żaden sposób nie usprawniono.

Model iPad Pro 11 cali iPad Pro 12,9 cali system operacyjny iPadOS 14 ekran » 11"

» 2388 x 1668 pikseli

» IPS z podświet­leniem LED

» 120 Hz » 12,9"

» 2732 x 2048 pikseli

» IPS z podświet­leniem mini-LED

» 120 Hz procesor Apple M1 pamięć RAM 8 GB / 16 GB pamięć wewnętrzna 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB lub 2 TB aparat główny 12 Mpix, f/1.8 + 10 Mpix 125°, f/2.4 aparat przedni 12 Mpix 122°, f/2.4 łączność Bluetooth 5.0, Wi‑Fi 6, 5 G (opcja) akumulator 28,65 Wh 40,88 Wh dodatkowe cechy Face ID, skaner LiDAR, 4 głośniki stereo, pięć mikrofonów wymiary 247,6 x 178,5 x 5,9 mm 280,6 x 214,9 x 6,4 mm

Obydwa modele przynoszą też lepszy aparat frontowy 12 Mpix o 122‑stopniowym polu widzenia, złącze Thunderbolt (USB 4) zapewniające przepustowość 40 Gb/s, a także wsparcie sieci 5G.

Aparaty głównie pozostały bez zmian względem zeszłorocznych propozycji, dodano jedynie kilka nowych opcji w oprogramowaniu. Tu jednak chyba niewielu wyczekiwało znaczących korekt, bo jak na tablet jakość zdjęć i tak będzie bardzo wysoka, podobnie jak materiałów wideo w 4K z częstością 24 kl./s, 25 kl./s, 30 kl./s lub 60 kl./s (z obiektywu głównego).

Co do nowych opcji to zaakcentowano przede wszystkim Centrum uwagi, która może przydać się często prowadzącym wideorozmowy. Dzięki m. in. technologii samouczenia kamera będzie poruszała się za użytkownikiem, a także przybliżała lub oddalała obraz wraz z pojawieniem się innych osób. Warto dodać, że rozwiązanie ma być dostępne nie tylko w FaceTime.

Cała konferencja była dość mocno ukierunkowana na to, jak bardzo Apple dba o ekologię (lub jak kto woli, jak pięknie o tym mówi). Akcentów z tym związanych nie brakuje także przy omawianym tablecie. Obudowa miała zostać wykonana z aluminium pochodzącego w 100% z recyklingu.

Nowy iPad Pro - kiedy i za ile?

Tablet w przedsprzedaży ma pojawić się już 30 kwietnia. Regularna sprzedaż rozpocznie się natomiast w drugiej połowie maja.

Co z cenami? Zapewne od razu domyśliliście się, że trzeba będzie zapłacić naprawdę sporo. Faktycznie. Szczegóły poniżej, wariantów do wyboru nie zabraknie. W zestawie z każdym z nich znajdzie się przewód USB-C do ładowania oraz zasilacz o mocy 20 W. Złośliwi powiedzą, że jak na Apple to i tak bogaty pakiet.

iPad Pro 11 cali 128 GB - 3 899 zł za wersję Wi-Fi i 4 699 zł za wersję Wi-Fi + LTE i 5G

iPad Pro 11 cali 256 GB - 4 399 z za wersję Wi-Fi i 5 199 zł za wersję Wi-Fi + LTE i 5G

iPad Pro 11 cali 512 GB - 5 399 zł za wersję Wi-Fi i 6 199 zł za wersję Wi-Fi + LTE i 5G

iPad Pro 11 cali 1 TB - 7 399 zł za wersję Wi-Fi i 8 199 zł za wersję Wi-Fi + LTE i 5G

iPad Pro 11 cali 2 TB - 9 399 zł za wersję Wi-Fi i 10 199 zł za wersję Wi-Fi + LTE i 5G

iPad Pro 12,9 cali 128 GB - 5 499 zł za wersję Wi-Fi i 6 299 zł za wersję Wi-Fi + LTE i 5G

iPad Pro 12,9 cali 256 GB - 5 999 zł za wersję Wi-Fi i 6 799 zł za wersję Wi-Fi + LTE i 5G

iPad Pro 12,9 cali 512 GB - 6 999 zł za wersję Wi-Fi i 7 799 zł za wersję Wi-Fi + LTE i 5G

iPad Pro 12,9 cali 1 TB - 8 999 zł za wersję Wi-Fi i 9 799 zł za wersję Wi-Fi + LTE i 5G

iPad Pro 12,9 cali 2 TB - 10 999 złotych za wersję Wi-Fi i 11 799 zł za wersję Wi-Fi + LTE i 5G

Do wyboru także dwa kolory - srebrny i gwiezdna szarość.

Apple Pencil (2. generacji), Magic Keyboard czy Smart Keyboard Folio zainteresowani będą musieli kupić oddzielnie.

Źródło: Apple

