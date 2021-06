Zgodnie z przypuszczeniami, otwarcie konferencji WWDC 2021 przyniosło zapowiedź iOS 15. Apple mówi o największej porcji nowości w historii aktualizacji tego systemu. Czy faktycznie jest na co czekać?

Nowości w iOS 15 jest całkiem sporo

W zeszłym miesiącu Google chwaliło się systemem Android 12. Padały wtedy sugestie, iż został on mocno upodobniony do konkurenta rozwijanego przez Apple. Dziś światło dzienne ujrzał iOS 15 i również w tym przypadku można mówić o pewnych korektach wizualnych, aczkolwiek Apple zdecydowanie bardziej skupiło się na nowych funkcjach.



Graficzne podsumowanie najważniejszych nowości w iOS 15.

FaceTime bezsprzecznie będzie lepszy

Sporo uwagi poświęcono na zmiany, jakie pojawią się w FaceTime. Wydaje się, że dla wielu bardzo przydatne, zwłaszcza, że wciąż pozostajemy w przynajmniej częściowo ograniczonych bezpośrednich kontaktach prywatnych i biznesowych. Wraz z iOS 15, FaceTime będzie obsługiwał dźwięk 3D i tryb portretowy pozwalający na rozmywanie tła.

Pozwoli też na łatwe generowanie i wysyłanie linków do planowanych połączeń (również na urządzenia z innymi systemami), a dzięki opcji SharePlay na dzielenie się wrażeniami co do wspólnie odtwarzanej muzyki czy oglądanego wideo.

Live Text również powinien się przydać, powiadomienia mają być czytelniejsze

Jeśli chodzi o ulepszenia aparatu to pojawi się funkcja Live Text, która może identyfikować tekst na zdjęciach czy zrzutach ekranu (początkowo dotyczy to 7 języków). Będzie można go natychmiast skopiować i wkleić w dowolne miejsce w smartfonie, chociażby do wyszukiwarki internetowej. Będzie też rozbudowany algorytm rozpoznający wybrane obiekty, np. zwierzęta i szybko podrzucający podpowiedzi na ich temat.

Apple zdecydowało się też na zmiany dotyczące prezentowania powiadomień, mają być bardziej przejrzyste i lepiej segregowane. Wiadomości też mają wyglądać lepiej, między innymi dzięki zamienianiu większych paczek zdjęć w mini galerie. Ustawiony tryb „nie przeszkadzać” lub „Focus” będzie wyświetlany także kontaktom użytkownika, przynajmniej niektórzy nie powinni się wtedy gorączkowo dobijać. Oczywiście nie mogło obejść się też bez kolejnych Memoji.

Zaktualizowano też Pogodę i Mapy

W dużym stopniu akcentowany też zmiany w aplikacjach Wallet, Pogoda oraz Mapy. Pierwsza będzie obsługiwała np. klucze do hoteli i inteligentnych domów, a nawet prawo jazdy (póki co w USA), a Pogoda ma być nie tylko ładniejsza, ale też prezentować więcej danych. Najbardziej zmienić mają się jednak Mapy, dostaną bardziej szczegółowe dane co do wybranych lokacji, pojawią się też nowe widoki i punkty orientacyjne.

To najważniejsze, ale nie wszystkie z nowości. Które podobają Wam się najbardziej?

Apple nie podało jeszcze szczegółów dotyczących terminów aktualizacji oraz listy urządzeń kompatybilnych z iOS 15. Można być jednak pewnym, że lada chwila się to zmieni.

Źródło: Apple