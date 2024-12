Mafia: The Old Country. Poznajcie Enzo Favarę

Hangar 13 wraz z 2K zaprezentowali podczas The Game Awards zwiastun Mafia: The Old Country. Poznaliśmy dzięki niemu głównego bohatera Dawnych Stron. W nowej odsłonie serii wcielimy się w Enzo Favarę, pracownika kopalni siarki.

Mafia: The Old Country otrzymała pierwszy pełnoprawny zwiastun, który zaprezentowano podczas gali The Game Awards 2024. Poznajemy w nim głównego bohatera – Enzo Favarę. To młody człowiek, który od dzieciństwa pracował w kopalni siarki na Sycylii. Udało mu się dołączyć do rodziny donna Torrisiego, dzięki czemu chce walczyć o lepsze życie.

Mafia: Dawne Strony odrzuca otwarty świat. Nowa produkcja studia Hangar 13 ma być liniowa i bazować na narracji. Gracze mogą spodziewać się bardziej filmowych wrażeń. Może być to dobra zmiana – otwarty świat w Mafii 3 nie sprawdził się najlepiej i prowadził do żmudnej, powtarzalnej rozgrywki.

W opisie gry na Steam możemy przeczytać, że gra zaoferuje "filmową metodę prowadzenia fabuły" oraz realizm. W grze będziemy mogli przemieszczać się zarówno samochodami odpowiednimi dla początków XX wieku, jak i konno. Natomiast walka będzie możliwa do zrealizowania zarówno przy użyciu noża, jak i przy wykorzystaniu broni palnej, odpowiedniej dla epoki. "Enzo będzie musiał nauczyć się posługiwać autentycznymi pistoletami, karabinami i strzelbami z epoki, skutecznie eliminując wrogów Dona" – czytamy w opisie produkcji.

Mafia: The Old Country – zwiastun

W niespełna dwuminutowym, prerenderowanym zwiastunie nie widzimy rozgrywki. To krótki trailer, który wprowadza nas w ponury i brutalny klimat Dawnych Stron. Mafia: The Old Country powstaje na silniku Unreal Engine 5. Premiera planowana jest na lato 2025 r.

Już teraz wiemy, że aby oddać klimat produkcji, w grze Mafia: Dawne Strony głosy postaci zostaną zrealizowane w języku sycylijskim dopasowanym do współczesnych realiów.