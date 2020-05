2K Games dotrzymało słowa i przedstawiło dziś konkretne informacje dotyczące pakietu Mafia: Trilogy. Co więcej, częściowo zdecydowało się udostępnić go już teraz.

Z oficjalną zapowiedzią Mafia: Trilogy mieliśmy do czynienia w zeszłym tygodniu. Wtedy nie pojawiło się jednak wiele konkretów, teraz jest inaczej. Nie wszystkie przypuszczenia okazały się trafne, ale nie ma też większego sensu do nich wracać. Oto, co przygotowało dla graczy 2K Games i studio Hangar 13.

Co zawiera Mafia: Trilogy?

Mafia: Edycja Ostateczna - remake z dodatkami

Mafia II: Edycja Ostateczna - remaster z dodatkami

Mafia III: Edycja Ostateczna - zbiorcze wydanie (podstawka + dodatki i aktualizacje)

Mafia II: Definitive Edition i Mafia III: Definitive Edition już dostępne

Premiera Mafia: Trilogy odbędzie się 28 sierpnia, na PC oraz konsolach Xbox One i PlaySatation 4. Można jednak sięgać nie tylko po cały pakiet, ale też po każdą z jego części oddzielnie. I tutaj trzeba odnotować, że zainteresowani Mafia II: Definitive Edition i Mafia III: Definitive Edition mogą zacząć zabawę już dziś.

Niektórzy nie będą musieli nawet za to płacić. Osoby posiadające oryginalną wersję gry Mafia II na Steam otrzymają aktualizację do Mafia II: Definitive Edition. Na to samo mogą liczyć ci, którzy kupili grę Mafia III na dowolnej z platform. Dostaną aktualizację do Mafia III: Definitive Edition.

Mafia: Definitive Edition to pełen remake

Można jednak zaryzykować stwierdzenie, że najbardziej łakomym kąskiem będzie Mafia: Definitive Edition. To bowiem remake najstarszej odsłony serii, a więc tutaj pod względem oprawy wizualnej czas odcisnął największe piętno. Poza usprawnioną grafiką pojawić mają się tutaj dodatkowe wątki, nowe dialogi i przerywniki filmowe.

Zadebiutuje później, bo 28 sierpnia.

Mafia II vs Mafia II: Definitive Edition - porównanie grafiki

Nie trzeba czekać również na pierwsze materiały wideo, które przybliżają już udostępnione pozycje. Ciekawsze są oczywiście te, które skupiają się na Mafia II: Definitive Edition. Jak wiele zmieniło się względem oryginału? Oto pierwsze odpowiedni.

