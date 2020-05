Mafia III nie okazała się szczególnie udana, ale poprzednie odsłony były świetne. Ogólny obraz serii jest dobry, wieści o tym, iż doczeka się ona kolejnej odsłony powinny zatem wielu ucieszyć.

Seria Mafia powraca, twórcy przerywają milczenie

Być może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale w tym roku serii Mafia stukną 18. urodziny. Wydaje się, że trudno o lepszą okazję do tego, aby twórcy nam o niej przypomnieli. A najlepiej, aby zrobili to przy pomocy nowej gry. I właśnie na to się zanosi.

Po kilkudziesięciu miesiącach ciszy, ożył dziś oficjalny profil serii Mafia w serwisie twitter. Opublikowany wpis jest bardzo krótki i niczego nie zdradza. Ostatnio podobne działania poprzedzały zapowiedzi innych gier, chociażby Crysis Remastered. Tutaj dodatkowo dołożyć trzeba pojawiające się w ostatnich tygodniach plotki o tym, iż coś w temacie serii Mafia faktycznie ruszyło.

Family. — Mafia Game (@mafiagame) May 10, 2020

Mafia IV oficjanie? Niekoniecznie

Pewność będziemy mieli po oficjalnym komunikacie. Wypada tu jednak zaznaczyć, że wspomniane plotki mówiły o pracach nad grą Mafia II: Definitive Edition. Na niektórych rynkach taka pozycja przeszła nawet przez bazy organizacji przyznających grom kategorie wiekowe. Wedle nich Mafia II: Definitive Edition miałaby pojawić się na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

Patrząc na komentarze pod dzisiejszym wpisem twórców, wielu graczy byłoby zadowolonych z odświeżonej wersji drugiej części serii. Wy również?

Źródło: @mafiagame

