Łączność satelitarna na iPhone’ach będzie działać za darmo dłużej niż pierwotnie zapowiadał Apple.

iPhone’y od 14 w górę mają wbudowaną łączność satelitarną, która pozwala na wysyłanie wiadomości alarmowych z miejsc, do których nie dociera zasięg sieci komórkowej i Wi-Fi. Mowa więc o funkcji, która w awaryjnej sytuacji może dosłownie uratować życie.

Apple od początku komunikował, że funkcja Alarmowe SOS jest “bezpłatna przez dwa lata po aktywacji iPhone’a 14 lub nowszego”. Jako że wspomniany smartfon trafił na rynek we wrześniu 2022, naliczanie opłat teoretycznie mogło się zacząć już we wrześniu 2024. Na razie to jednak nie nastąpiło i jeszcze długo nie nastąpi.

Apple daje kolejny rok łączności satelitarnej za darmo

“Apple przedłuża bezpłatny dostęp do funkcji satelitarnych o kolejny rok dla obecnych użytkowników iPhone’a 14 i iPhone’a 15” - poinformował producent na swojej stronie. Firma sprecyzowała, że oferta obejmuje telefony aktywowane przed godz. 21:00 9 września 2025 r.

Choć więc pierwotnie była mowa o dwóch latach, użytkownicy iPhone’ów 14 będą mogli wysyłać wiadomości satelitarne przez przynajmniej cztery, a iPhone’ów 15 przez co najmniej trzy. Co stanie się we wrześniu 2026? Tego na razie nie wiadomo.

Dla polskich użytkowników to połowicznie dobra wiadomość

Od uruchomienia łączności satelitarnej na iPhone’ach mijają właśnie trzy lata, ale usługa wciąż nie jest dostępna w Polsce. Nie pomógł nawet ubiegłoroczny apel Ministerstwa Cyfryzacji.

iPhone nie pomoże zatem po utracie zasięgu w Tatrach, Bieszczadach czy na Mazurach, ale Polacy mogą korzystać z funkcji Alarmowe SOS podczas zagranicznych podróży. Aktualna lista krajów, w których działa łączność satelitarna Apple'a, obejmuje: Australię, Austrię, Belgię, Francję, Hiszpanię, Irlandię, Japonię, Kanadę, Luksemburg, Niemcy, Nową Zelandię, Portugalię, Szwajcarię, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię oraz Włochy.

Jedyny warunek jest taki, że iPhone został kupiony w Armenii, Białorusi, Chinach, Hongkongu, Makau lub Kazachstanie, bo na egzemplarzach z tych regionów łączność satelitarna nie działa wcale.